Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal

Τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για την ανάπτυξη της AustriaCard από την ένταξη στο άρμα της DNP υπογράμμισε ο Μανώλης Κοντός κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, χαιρετίζοντας εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου την πρόθεση της ιαπωνικής εταιρείας να υποβάλλει δημόσια προσφορά.

«Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια κλίμακα της DNP, οι τεχνολογικές της ικανότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική της προοπτική θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της Austria Card. Μαζί, οι δύο εταιρείες θα αναδειχθούν ως ένας ξεκάθαρος παγκόσμιος ηγέτης στην ασφαλή ταυτοποίηση, τις κάρτες πληρωμών, τα ασφαλή τσιπ και τις υπηρεσίες τεχνολογίας κυκλοφορίας», σημείωσε χαρακτηριστικά,

Η Austriacard και ο ιαπωνικός κολοσσός των 36.000 εργαζομένων

Ο κ. Κόντος στάθηκε και στο παγκόσμιο αποτύπωμα της DNB, λέγοντας πρόκειται για έναν ιστορικό ιαπωνικό όμιλο με έδρα το Τόκιο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1876 και σήμερα απασχολεί περίπου 36.000 εργαζόμενους διεθνώς. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία σε λύσεις εκτυπώσεων ασφαλείας, smart cards, ασφαλή δεδομένα, ταυτοποίηση και τεχνολογίες πληρωμών, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες διεθνώς στον συγκεκριμένο χώρο.

Τα επόμενα βήματα της εξαγοράς

Ο κ. Κοντός έκανε ειδική αναφορά σε λεπτομέρειες του deal που έχουν ήδη ανακοινωθεί, λέγοντας πως ήδη AustriaCard και DNP έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU), το οποίο αποτυπώνει το στρατηγικό πλαίσιο της συναλλαγής και τη βούληση των δύο πλευρών να προχωρήσουν προς την ολοκλήρωση του deal. Σημείωσε ακόμη πως ο βασικός μέτοχος της AustriaCard, Νικόλαος Λύκος, ο οποίος ελέγχει περίπου το 74,6% της εταιρείας έχει ήδη υπογράψει αμετάκλητη δέσμευση αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η αποτίμηση της συναλλαγής, συνέχισε ο κ. Κοντός, φτάνει περίπου τα 364 εκατ. ευρώ, με την προσφορά να ενσωματώνει premium άνω του 20% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν από την ανακοίνωση, αλλά και περίπου 45% σε σχέση με τον σταθμισμένο μέσο όρο εξαμήνου.

Πότε λήγει η περίοδος αποδοχής

Όσον αφορά στο επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η επίσημη δημοσίευση του εγγράφου της προσφοράς από την DNP, αφού προηγηθεί ο έλεγχος από την Επιτροπή Εξαγορών της Αυστρίας. Στη συνέχεια, το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της AustriaCard θα αξιολογήσουν επισήμως το περιεχόμενο της προσφοράς και θα τοποθετηθούν μέσω αιτιολογημένης δήλωσης, όπως προβλέπει ο αυστριακός νόμος περί εξαγορών.

Όσον αφορά στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο κ. Κόντος σημείωσε ότι «αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους».

Η περίοδος αποδοχής θα ακολουθήσουν το κανονικό, θεσμοθετημένο χρονοδιάγραμμα εξαγοράς, προσθέτοντας πως η αρχική περίοδος αποδοχής αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση φυσικά της επίσημης έγκρισης του εγγράφου της προσφοράς και της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Έσπευσε να τονίσει ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένει να εκδοθεί το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης ενώ δήλωσε πως αισθάνονται σίγουροι ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Εντός του β’ εξαμήνου η ολοκλήρωση του deal

Βεβαίως, όπως είπες «αυτό εξαρτάται και από τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις που θα πρέπει να ληφθούν, κάτι που επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όπως είπα όμως, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις ώστε να έχετε πλήρη εικόνα και σαφή ορατότητα σχετικά με τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Παγώνει το μέρισμα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Στο πλαίσιο της επικείμενης εξαγοράς, η AustriaCard ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ή άλλης μορφής απόδοσης κεφαλαίου πριν από την ολοκλήρωση της προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα των 0,10 ευρώ ανά μετοχή που είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη χρήση του 2025 δεν αναμένεται να καταβληθεί στο παρόν στάδιο.

Ο κ. Κοντός επεσήμανε ότι η διοίκηση κρατά προσεκτική στάση απέναντι στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο για το αν η προσφορά θεωρείται «δίκαιη» ή εάν οι μέτοχοι θα πρέπει να την αποδεχθούν. «Δεν θα προβούμε σε σχόλια σχετικά με την αποτίμηση, το fairness της προσφοράς ή το εάν οι μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την επικείμενη προσφορά», ανέφερε η διοίκηση.