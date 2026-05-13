McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος

Μετά το ντεμπούτο στο The Mall Athens, έρχεται μεγάλη ανακαίνιση στο κατάστημα των McDonalds στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό αποκάλυψε ο CEO της Premier Capital που κρατάει το τιμόνι της αμερικάνικης αλυσίδας στην ελληνική αγορά κληθείς να σχολιάσει τα επόμενα βήματα αναδιάρθρωσης του δικτύου, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί στο ενδεχόμενο κλεισίματος άλλων καταστημάτων.

Ο Vladimir Janevski υπογράμμισε ότι στόχος για το σημείο στο Σύνταγμα (αρχές Ερμού) δεν είναι μια απλή αισθητική παρέμβαση, αλλά μια ριζική ανακαίνιση που θα το ευθυγραμμίσει με τα διεθνή πρότυπα της επόμενης γενιάς εστιατορίων της McDonald’s. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να σταματήσει η λειτουργία του για κάποιο διάστημα προς το τέλος του έτους.

Η επέκταση του δικτύου θα συνεχισθεί, με τον κ. Janevski να αναφέρει ότι η αλυσίδα ετοιμάζεται να λειτουργήσει νέο κατάστημα και στη Θεσσαλονίκη μέσα στο καλοκαίρι.

Το «Project Ray» και η ελληνική υπογραφή

Η αρχή της νέας εποχής έγινε ήδη από τον 3ο όροφο του The Mall Athens. Εκεί, η McDonald’s παρουσίασε το δεύτερο «Project Ray» παγκοσμίως (μετά το Χονγκ Κονγκ), μια επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του fast food. Με την υπογραφή του αυστραλιανού γραφείου Landini Associates, το κατάστημα διαθέτει ψηφιακές οθόνες 65 τ.μ. και μια κουζίνα, ικανή να παράγει 1.400 burgers την ώρα.

«I want Μακ» και η παρουσία Γκιλφόιλ

«Για τους Έλληνες είμαστε το «Μακ» και το σεβόμαστε αυτό», σημείωσε ο κ. Janevski, υπογραμμίζοντας πως η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου αποτελεί μια «ισχυρή δήλωση σύνδεσης» με την τοπική κοινωνία. Η νέα καμπάνια «I want Μακ» έρχεται να επισφραγίσει αυτή τη στρατηγική localization, την ώρα που το brand απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του αμερικανικού παράγοντα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τη στενή σχέση του brand με την αμερικανική κουλτούρα, χαρακτηρίζοντάς το ως το αγαπημένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ένα brand που εδώ και 35 χρόνια έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα καταναλωτή.

Το κοντέρ των McDonalds στην Ελλάδα

Με βάση τα αποτελέσματα του 2025 οι επισκέπτες στα καταστήματα McDonald’s έφτασαν στα 11,53 εκατομμύρια, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,21% σε σχέση με το 2024. Οι πωλήσεις της εταιρείας παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, στα 109,79 εκατ. ευρώ έναντι 108,94 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.