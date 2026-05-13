Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

Business 13.05.2026, 14:12
Η εικόνα και η οικονομία της Κρήτης θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στις υποδομές, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα μεγάλα έργα της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο 3ου Forum του «Ελεύθερου Τύπου» στο Ηράκλειο και ανέδειξε τη σημασία των υποδομών για την ανάπτυξη του νησιού.

Όπως τόνισε ο κ. Αρανίτης, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί μεγάλα έργα στο νησί που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα έργα του κύκλου του νερού με ολιστικό τρόπο τόσο στην Κρήτη όσο και πανελλαδικά.

Το καλοκαίρι παραδίδεται ένα σημαντικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Συγκεκριμένα, ο κ. Αρανίτης ανακοίνωσε ότι Όμιλος AKTOR εργάζεται εντατικά σε όλα τα μέτωπα του ΒΟΑΚ και ανακοίνωσε ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένα σημαντικό κομμάτι του δημοσίου έργου του ΒΟΑΚ, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Εντός χρονοδιαγράμματος το Χερσόνησος – Νεάπολη

Παράλληλα, επισήμανε ότι το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα δυσκολότερα – λόγω σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων – της Ελλάδας, θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος

Σε εξέλιξη οι μελέτες του ΒΟΑΚ – Σύντομα ξεκινούν εργασίες

Σχετικά με το μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ, Χανιά – Χερσόνησος, ο κ. Αρανίτης σημείωσε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, στο οποίο ήδη υλοποιούνται εργασίες από τον Όμιλο ΑKTOR σε 3 παρακάμψεις. Και πρόσθεσε ότι οι μελέτες ωριμάζουν και σύντομα, μόλις δοθούν οι εργοταξιακοί χώροι από το δημόσιο, θα ξεκινήσουν και οι κατασκευαστικές εργασίες.

Σημαντική επιρροή στην οικονομία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές υπογράμμισε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα έχει αλλάξει πλήρως η εικόνα της Κρήτης μέσα από την υλοποίηση μεγάλων έργων, τα οποία θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην οικονομία του νησιού.

ΣΔΙΤ Φοιτητικών Εστιών: Ξεκινά η κατασκευή

Αναφερόμενος στο έργο ΣΔΙΤ των Φοιτητικών Εστιών Κρήτης, ο κ. Αρανίτης ανακοίνωσε τα εργοτάξια έχουν εγκατασταθεί, οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί και εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η κατασκευή στο Ηράκλειο και τις επόμενες εβδομάδες στο Ρέθυμνο, αντίστοιχα. Και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για πολύ καινοτόμο έργο για τη χώρα και το πρώτο του είδους του που πραγματοποιείται με ΣΔΙΤ.

Πολλαπλασιαστής για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή

Όπως τόνισε, θα αναπτυχθούν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο 4.800 διαμερίσματα που δεν απευθύνονται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εύρεσης στέγης, αλλά και σε ξένους ερευνητές που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο κ. Αρανίτης προέβλεψε ότι, σε 3 χρόνια όταν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι εστίες θα αποτελέσουν πόλο έλξης τόσο νέων φοιτητών όσο και ξένων πανεπιστημιακών και ερευνητών, αποτελώντας πολλαπλασιαστή της οικονομίας του νησιού.

Το καλοκαίρι ξεκινούν οι εργασίες στο τριπλό υδραυλικό έργο του Λασιθίου

Επιπλέον, ο κ. Αρανίτης μίλησε και για το έργο που έχει αναλάβει ο Όμιλος AKTOR «Συμπληρωματικά έργα ταμιευτήρα Μπραμιανού, Αντιπλημμυρικά έργα Γρά Λυγιάς και φράγματος Μύρτου», ένα σύνθετο υδραυλικό έργο που θα στηρίξει αφενός την αντιπλημμυρική προστασία του Λασιθίου και αφετέρου την καλύτερη διαχείριση των υδάτων της περιοχής.

Όπως τόνισε, πλέον οι μελέτες του έργου ολοκληρώνονται έπειτα από την επικαιροποίηση και ενσωμάτωση στοιχείων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες και οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγή της διαστασιολόγησης του φράγματος και σε τροποποίηση των υλικών των δικτύων ώστε να είναι πιο ανθεκτικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και όπως ανακοίνωσε, μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες της κατασκευής του φράγματος και των δικτύων μεταφοράς.

Ολιστικό μοντέλο για τον κύκλο του νερού

Επιπλέον, ο κ. Αρανίτης σχολίασε ότι το θέμα του νερού θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ούτε μία σταγόνα νερού δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και έκανε έκκληση να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ολιστικά και όχι αποσπασματικά με το δεδομένο ότι η κλιματική κρίση έχει ήδη δείξει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με το φαινόμενο της λειψυδρίας να έχει φτάσει και στην Αττική, με τη λύση του στην τελευταία να παραμένει ακόμη εκκρεμής.

Έργα του νερού κατά το πρότυπο του ηλεκτρισμού

Μία συνολική διαχείριση των έργων του κύκλου του νερού (αντιπλημμυρικά, φράγματα, δίκτυα υδάτων, αφαλατώσεις κτλ.) μέσα από ένα σύστημα υδραυλικής ενέργειας, αντίστοιχου με εκείνο της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ήταν προς την κατάλληλη κατεύθυνση, πρόσθεσε. Και συμπλήρωσε ότι στην Κρήτη αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) που μπορεί να παίξει έναν τέτοιο κεντρικό ρόλο και να γίνει μοντέλο και για άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να λειτουργήσουμε προληπτικά έναντι της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας. Ο κ. Αρανίτης επισήμανε ότι ο Όμιλος AKTOR διαθέτει μακρά εμπειρία στα έργα του κύκλου του νερού και σήμερα υλοποιεί μεγάλα σχετικά έργα, δημόσια ή ΣΔΙΤ, σε όλη την Ελλάδα.

Δύσκολη η εύρεση προσωπικού

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές τόνισε ότι το πρόβλημα ανεύρεσης προσωπικού πρέπει να ιεραρχηθεί υψηλότερα σε σχέση με την ολοκλήρωση των κατασκευών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία παρά πολύ δύσκολη άσκηση.

Και επισήμανε ότι στα εργοτάξια που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στην Κρήτη, θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη υποστήριξης των έργων από χιλιάδες εργαζομένους. Όπως πρόσθεσε, ο Όμιλος AKTOR συγκεντρώνει εξειδικευμένα συνεργεία από όλη την χώρα και σημείωσε ότι θα πρέπει να βρεθούν έξυπνες και οικονομικές λύσεις ώστε αντιμετωπιστεί κατάλληλα το ζήτημα αυτό.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

