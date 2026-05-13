Το «χτύπημα» των τραπεζών, το σερί της Ideal, όσα δεν… ειπώθηκαν για το GSI, στην Κρήτη η Βρεττού, οι «λογαριασμοί» του Λέτα, η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ

Η αβεβαιότητα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και πέρασε και πάλι στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε εκ νέου από την προσπάθεια προσέγγισης της κρίσιμης αντίστασης των 2.320 μονάδων που επιχειρούσε στις αρχές της εβδομάδας και υποχώρησε κάτω από τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις των 2.270 μονάδων.

Πέντε λοιπόν οι συνεδριάσεις που βρίσκεται σε αυτό το εύρος, με την προσοχή των αναλυτών να μεταφέρεται πλέον προς την περιοχή των 2.250 μονάδων, η οποία θεωρείται η επόμενη κρίσιμη γραμμή άμυνας.

Μεγάλη η πίεση στις τράπεζες

Οι πωλητές στις τράπεζες ήταν πολλοί, με τον κλαδικό να υποχωρεί εκ νέου κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Επηρέασε και η Citi, η οποία μείωσε ελαφρώς την τιμή στόχο της Alpha Bank.

Για να είμαστε όμως πιο ακριβείς, μείωσε την τιμή στόχο διότι αύξησε την εκτίμηση για το κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 11% από 10,5%, εξέλιξη που αντανακλά την πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Όπερ σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα, εκτός απροόπτου, ίσως δούμε και μια μικρή προς τα κάτω προσαρμογή των τιμών στόχων και των υπολοίπων τραπεζικών μετοχών.

Βέβαια, η Citi δεν έλαβε υπόψιν και τις νέες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για δύο αυξήσεις επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως σας έγραψα και χτες.

Και για να σας δώσω και τη μεγαλύτερη εικόνα, πηγές του ΟΤ δεν αποκλείουν κατά τις ανακοινώσεις των μεγεθών τους για το β΄ τρίμηνο του 2026, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, οι ελληνικές να προχωρήσουν σε προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο της εφετινής χρονιάς.

Ασταμάτητο το σερί

Θετικά ξεχώρισε όμως χτες η Ideal Holdings, η οποία μετρά ήδη επτά ανοδικές συνεδριάσεις.

Η αγορά υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόταση προς τη γενική συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε απόδοση άνω του 10%, εάν συνυπολογιστεί και η προηγούμενη επιστροφή 0,15 ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση κοντά στο 13%.

Η μετοχή αντέδρασε άμεσα, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά υψηλό 25ετίας, πριν κλείσει στα 6,70 ευρώ με άνοδο 6,52% και ιδιαίτερα αυξημένο όγκο συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι η επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να «ποντάρει» στο story του ομίλου.

Έκπληξη

Την ίδια ώρα, η αγορά περιμένει την επόμενη κίνηση του ομίλου, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η attica department stores οδεύει προς IPO.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στον ΟΤ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που ενδέχεται να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Άλλωστε, ο επικεφαλής της Ideal είχε προϊδεάσει από το Delphi Economic Forum για μια «ηχηρή» κίνηση έως τον Ιούνιο.

Για τον όμιλο, το IPO των attica stores δεν θεωρείται έξοδος από μια επιτυχημένη επένδυση, αλλά η αφετηρία της επόμενης φάσης ανάπτυξης και νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Στόχος επετεύχθη για την Trastor

Στόχος… επετεύχθη για την Trastor, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να καλύψει την ΑΜΚ έως 150 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ ανά μετοχή, που τρέχει από την περασμένη Δευτέρα και λήγει σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία καταφέρνει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους νέους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, ανοίγει τον δρόμο για την επίσπευση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία με τη συνδρομή της Jefferies, πραγματοποίησε σειρά επαφών σε Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου προέκυψε σοβαρό ενδιαφέρον από αμερικανικά funds, Ελβετούς, Ολλανδούς και Σκανδιναβούς επενδυτές.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Με το… δεξί μπήκε στο 2026 η ΔΕΗ, καταγράφοντας επιδόσεις που δείχνουν ότι ο μετασχηματισμός της περνά πλέον και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του πρώτου τριμήνου εκτινάχθηκε στα 687 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 234 εκατ. ευρώ από 77 εκατ. ευρώ.

Και όλα αυτά ενώ οι επενδύσεις επιταχύνονται, καθώς μόνο στο πρώτο τρίμηνο διατέθηκαν περίπου 500 εκατ. ευρώ, κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα και ευέλικτη παραγωγή.

Δεν είχε λόγο η διοίκηση να μην επιβεβαιώσει τους στόχους για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Τα επόμενα βήματα

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται και στα επόμενα βήματα.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης τοποθέτησε για την ερχόμενη εβδομάδα το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Ο Γιώργος Στάσσης έσπευσε, για ακόμη μία φορά, να διαψεύσει σενάρια περί εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της εταιρείας στη δημόσια διαβούλευση για το τεύχος δημοπράτησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 ΜHz, εξήγησε ότι η εταιρεία εξετάζει αποκλειστικά τεχνολογικές λύσεις ασύρματης διασύνδεσης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών που ήδη αναπτύσσει – και όχι εμπορική δραστηριοποίηση ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Λένε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις… και αυτό φάνηκε χθες. Ο φακός απαθανάτισε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν, ανάμεσα στους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.

Σε δείπνο που παρατέθηκε χθες βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, Παπασταύρου και Δαμιανός κάθισαν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Γιόργκενσεν και από ό,τι μαθαίνω η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ήταν πολύ θερμή. Δίπλα τους και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης να συμπληρώνει το τραπέζι.

Το μενού μπορεί να ήταν κυπριακό, αλλά η συζήτηση είχε ξεκάθαρα ευρωπαϊκή γεύση, με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου να επιστρέφει δυναμικά στο τραπέζι των προτεραιοτήτων.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία δόθηκε το πράσινο φως στον ΑΔΜΗΕ να υποβάλει επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την ΕΤΕπ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Μαθαίνω επίσης ότι ο Γιόργκενσεν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εκ μέρους των Βρυξελλών, κάνοντας λόγο για νέα δυναμική στο project.

Ισχυρό αποτύπωμα

Με ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη, όπου διαθέτει 16 καταστήματα και ολόκληρη διοικητική μονάδα, η CrediaBank συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη φυσική παρουσία και στις σχέσεις της με την τοπική κοινωνία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, συνοδευόμενη από τους γενικούς διευθυντές Λιανικής και Εταιρικής Τραπεζικής, πραγματοποίησε χθες διπλή επίσκεψη στο νησί, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την τράπεζα.

Πρώτος σταθμός το Ηράκλειο, όπου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και τον περιφερειάρχη Σταύρος Αρναουτάκης, με στόχο τη στήριξη του διατροφικού πολιτισμού του νησιού στο πλαίσιο της ανάδειξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026.

Γαστρονομική παράδοση

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η τράπεζα επιχειρεί να αναδείξει διεθνώς την κρητική γαστρονομική παράδοση, επενδύοντας σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρήσεις του τουρισμού.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο, όπου η Ελένη Βρεττού είχε συνάντηση εργασίας με σημαντικούς πελάτες της τράπεζας και επισκέφθηκε τοπικό κατάστημα, ακούγοντας από κοντά τις ανάγκες της αγοράς.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, ακόμη και σε μια περίοδο ενισχυμένης εξωστρέφειας και διεθνούς επέκτασης προς τη Μάλτα, η CrediaBank επιμένει να επενδύει στη διατήρηση στενών δεσμών με την Κρήτη, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με επιχειρήσεις και συνεργάτες του νησιού.

Η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ για τον Τραμπ

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν χθες στα εγκαίνια του νέου καταστήματος McDonald’s στο The Mall Athens. H Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της, ξαφνιάζοντας… ευχάριστα όσους έδωσαν το παρών στην εκδήλωση της αμερικανικής αλυσίδας.

Προχώρησε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας πως τα McDonald’s είναι το αγαπημένο burger brand του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι πάντως έσπευσαν να παρατηρήσουν το γεγονός ότι η υψηλή διπλωματία δεν ασκείται μόνο σε κλειστές αίθουσες και επίσημα δείπνα…

Η παρουσία της καλλίπυγου αξιωματούχου των ΗΠΑ έδωσε άλλον αέρα στο εγχείρημα της Premier Capital του Melo Hili που έχει τα δικαιώματα franchise του αμερικάνικου σήματος στην ελληνική αγορά.

Η στήριξη έρχεται σε μια κομβική στιγμή, καθώς ο όμιλος του Μαλτέζου επιχειρηματία επιχειρεί.. δυναμικό restart, μετά την κάμψη των επιδόσεων την περσινή χρονιά.

Ο Λέτα, η τραπεζική ένωση και ο Μάικ Τάισον

Με χιούμορ αντιμετωπίζει τα εμπόδια που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Jacques Delors Ενρίκο Λέτα.

Μάλιστα ο ίδιος έχει συγγράψει και μια σχετική έκθεση με τον πρώην –επίσης- Ιταλό πρωθυπουργό και πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Ο κ. Λέτα βρέθηκε χθες στην Αθήνα και μίλησε σε μια εκδήλωση του ΙΟΒΕ μαζί με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Το remote… του Λέτα

Ο κ. Λέτα έδωσε ένα προσωπικό παράδειγμα σε σχέση με το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εξήγησε, ο ίδιος εργάζεται σε Ισπανία και Γαλλία, διαμένοντας όμως στην Ιταλία.

Όταν ξεκίνησε αυτή η παράλληλη συνθήκη ο ίδιος νοίκιασε ένα μικρό σπίτι σε μια από τις δύο χώρες (δε θέλησε να πει σε ποια, σημειώνοντας ότι το θέμα παραμένει το ίδιο) και σε κάποια φάση προχώρησε σε αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως εξιστόρησε: «Μιλώντας με τον υπάλληλο και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο εργαζόμενος του ζήτησε ταυτότητα και τραπεζικό λογαριασμό». Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός τα ανέγνωσε, ωστόσο ο υπάλληλος της εταιρείας παραξενεύτηκε από τα αρχικά “IT”, τα οποία παραπέμπουν στη χώρα προέλευσης.

Έκπληκτος ο εργαζόμενος της εταιρείας του απάντησε: «Τι είναι αυτό; Δεν το γνωρίζω», με τον κ. Λέτα να αφηγείται: «Ήθελα να του πω… ξέρεις έχω φτιάξει μια έκθεση ακριβώς για αυτό το ζήτημα σ.σ. (εννοώντας το γνωστό πλέον Draghi-Leta report)», με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Από την πλευρά του αναγνώρισε προφανώς ότι δεν έφταιγε ο υπάλληλος, αλλά προκύπτει ένα δομικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση «στην οποία κάναμε 30 χρόνια για να… χωνέψουμε ότι είμαστε μέλη».

Οι «λογαριασμοί»

Όπως εξήγησε ο ίδιος πρέπει να διατηρεί 3 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία αντί ενός, όπως θα έπρεπε, κάνοντας λόγο για ανάγκη τραπεζικής ένωσης.

Σε άλλο σημείο της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης, ο κ. Λέτα ρωτήθηκε σχετικά με το ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα, με τον ίδιο να απαντάει σκωπτικά, αλλά και… αφοπλιστικά: «Ο αγαπημένος μου φιλόσοφος είναι ο Μάικ Τάισον (σ.σ. γνωστός πυγμάχος) ο οποίος έχει πει το ρητό: Όλοι έχουν ένα σχέδιο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά», με το κοινό να ξεσπά ξανά σε γέλια.