McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;

Έπιασαν τόπο οι επενδύσεις της McDonald’s στα οικονομικά γεύματα, τα loyalty προγγράμματα και την καινοτομία στο μενού, καθώς ανακοίνωσαν ισχυρότερη αύξηση πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας ότι οι καταναλωτές φαίνεται πως εξακολουθούν να πραγματοποιούν αγορές.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αμερικανική αλυσίδα δείχνουν ότι η price-oriented στρατηγική της κερδίζει έδαφος στους πελάτες που ενδιαφέρονται για το κόστος και οι οποίοι έχουν πιεστεί από τις αυξήσεις τιμών που οφείλονται στον πληθωρισμό επί χρόνια. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Τι ψάχνει η McDonald’s

Όπως επισημαίνει η Axios, οι αλυσίδες fast food βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε νέες επιλογές μενού αξίας, είδη περιορισμένης διάρκειας και διευρυμένες προσφορές για ροφήματα, αναψυκτικά ή γλυκά, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, καθώς οι καταναλωτές παραμένουν επιλεκτικοί ως προς τις δαπάνες.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,9% στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με μείωση 1% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το οικοσύστημα πιστότητας της McDonald’s συνεχίζει να αναπτύσσεται παγκοσμίως, προτάσσοντας την ποπ κουλτούρα και τη σύνδεση του brand με συγκεκριμένα franchise, όπως τα Φιλαράκια.

Σε 70 αγορές, οι πωλήσεις σε ολόκληρο το σύστημα που συνδέονται με τα μέλη πιστότητας ξεπέρασαν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο και πάνω από 38 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Πίσω από τις λέξεις

Τα McDonald’s προσπαθούν να εξισορροπήσουν πολλαπλές στρατηγικές. Από τη μια στρέφονται σε προσφορές, ενώ παράλληλα προωθούν είδη με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, όπως το Big Arch Burger, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα McDonald’s κυκλοφόρησαν νέα αναψυκτικά, ενώ τα γεύματά τους με θέμα την K-pop έκαναν το ντεμπούτο τους στις 31 Μαρτίου και βοήθησαν στην πιο πολυάσχολη εβδομάδα της αλυσίδας για το 2026 μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανάλυση του Placer.ai.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της McDonald’s, Chris Kempczinski, επισήμανε ότι η «ηγετική θέση στην αξία, το πρωτοποριακό μάρκετινγκ και η καινοτομία στο μενού» της αλυσίδας βοήθησαν στην ανάπτυξη παρά το «δύσκολο περιβάλλον».

Έχασε τον στόχο

Από την άλλη πλευρά, η McDonald’s φέρεται να έχασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για αύξηση των τριμηνιαίων συγκρίσιμων πωλήσεων στις ΗΠΑ, καθώς αυτές οι προσφορές γευμάτων σε χαμηλές τιμές και οι προσφορές περιορισμένου χρόνου δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν πελάτες των οποίων οι προϋπολογισμοί έχουν πιεστεί από το υψηλότερο κόστος καυσίμων και παντοπωλείων.

Οι καταναλωτές με χαμηλότερο εισόδημα γίνονται πιο επιλεκτικοί, ανέφεραν αναλυτές της Wall Street, στρέφοντας ολοένα και περισσότερο σε απλούστερες παραγγελίες ενός προϊόντος αντί για πλήρη γεύματα.

Οι επισκέψεις στα ίδια καταστήματα μειώθηκαν κατά 1,3% τον Ιανουάριο λόγω των χειμερινών καταιγίδων. Η επισκεψιμότητα ανέκαμψε κατά 3,8% τον Φεβρουάριο λόγω της αυξημένης ζήτησης, αλλά μειώθηκε τον Μάρτιο στο 1,2% σε μια πιο συγκρατημένη αντίδραση στις νέες κυκλοφορίες μενού, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων πλήττουν περαιτέρω τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Ενδεικτικό είναι πως για να προσελκύσει πελάτες που ενδιαφέρονται για το κόστος, η McDonald’s επέκτεινε την πλατφόρμα McValue με νέες βαθμίδες των 3 και 4 δολαρίων τον Απρίλιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συγκρίσιμες πωλήσεις των McDonald’s αυξήθηκαν κατά 3,8%, υπολείποντας οριακά τις μέσες προσδοκίες των αναλυτών για 3,95%, αν και ήταν μια βελτίωση από την πτώση 1% πριν από ένα χρόνο.