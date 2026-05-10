Saudi Aramco: Άλμα 26% στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο λόγω πολέμου

Άνοδο 25% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου εμφάνισε η Saudi Aramco, μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο, καθώς και χάρη στην ανακατεύθυνση των εξαγωγών της μέσω αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν σε σχεδόν 126 δισεκατομμύρια ριάλ (33,6 δισεκατομμύρια δολάρια) το τρίμηνο, σε σύγκριση με 97,5 δισεκατομμύρια ριάλ ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για κέρδη ύψους 109 δισεκατομμυρίων ριάλ.

Τα κέρδη αντανακλούν την αύξηση των τιμών του πετρελαίου τον Μάρτιο, καθώς το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία, η οποία είχε αυξήσει τις εξαγωγές της πριν από την έναρξη του πολέμου, ανακατεύθυνε γρήγορα ορισμένες αποστολές σε εναλλακτικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου και η Saudi Aramco

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών τις τελευταίες εβδομάδες και παρέμειναν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι εντάσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ συνεχίζουν να επιδεινώνουν αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία.

Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή λόγω των επιθέσεων σε πεδία εξόρυξης και της πλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων.

Σημειώνεται ότι το 2023 είχε καθιερώσει ένα μέρισμα συνδεδεμένο με την απόδοση, το οποίο βασίζεται στις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η Saudi Aramco βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διανομές μερισμάτων της Aramco για τη χρηματοδότηση των εγχώριων δαπανών και την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η κυβέρνηση κατέχει άμεσα σχεδόν το 81,5% της εταιρείας, ενώ το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων κατέχει το 16%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν στα 18,6 δισ. δολάρια από 19,2 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, επηρεασμένες από την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης κατά 15,8 δισ. δολάρια.