Σαουδική Αραβία: Χτύπημα στον αγωγό-κλειδί που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού, μια νέα επίθεση έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες. Ο κρίσιμος αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, η βασική οδός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, βρέθηκε στο στόχαστρο, σε ένα περιστατικό που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σαουδική Αραβία: Στόχος ο βασικός ενεργειακός διάδρομος

Σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας που μίλησε στο Reuters, ο αγωγός επλήγη στο πλαίσιο ιρανικής επίθεσης, ενώ και άλλες εγκαταστάσεις στο βασίλειο δέχθηκαν πλήγματα. Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί ζωτικής σημασίας υποδομή, καθώς μεταφέρει περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η σημασία του έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί, εγκλωβίζοντας τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου και προκαλώντας άλμα στις τιμές ενέργειας διεθνώς.

Αβέβαιες οι επιπτώσεις στις ροές

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή διαταραχή στις ροές του αγωγού, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αξιολόγηση των ζημιών.

Εάν επιβεβαιωθεί σημαντική μείωση της μεταφορικής ικανότητας, η ήδη επιβαρυμένη ενεργειακή αγορά ενδέχεται να δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Η Saudi Aramco καταναλώνει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο εσωτερικό, αφήνοντας περίπου 5 εκατομμύρια για εξαγωγή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι φορτώσεις από το Γιανμπού πλησίαζαν τα όρια δυναμικότητας, φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στα τέλη Μαρτίου, παρά τις προηγούμενες επιθέσεις στην περιοχή.

Η κλιμάκωση και η γεωπολιτική ένταση

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που, όπως ισχυρίστηκαν, συνδέονται με αμερικανικές εταιρείες στο Γιανμπού.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και ενισχύει τα σενάρια για τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.