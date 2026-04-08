Σαουδική Αραβία: Χτύπημα στον αγωγό-κλειδί που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ

Ιρανική επίθεση πλήττει τον βασικό αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους για παγκόσμια ενεργειακή κρίση

World 08.04.2026, 16:57
Σε μια περίοδο που οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού, μια νέα επίθεση έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες. Ο κρίσιμος αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, η βασική οδός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, βρέθηκε στο στόχαστρο, σε ένα περιστατικό που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σαουδική Αραβία: Στόχος ο βασικός ενεργειακός διάδρομος

Σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας που μίλησε στο Reuters, ο αγωγός επλήγη στο πλαίσιο ιρανικής επίθεσης, ενώ και άλλες εγκαταστάσεις στο βασίλειο δέχθηκαν πλήγματα. Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί ζωτικής σημασίας υποδομή, καθώς μεταφέρει περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η σημασία του έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί, εγκλωβίζοντας τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου και προκαλώντας άλμα στις τιμές ενέργειας διεθνώς.

Αβέβαιες οι επιπτώσεις στις ροές

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή διαταραχή στις ροές του αγωγού, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αξιολόγηση των ζημιών.

Εάν επιβεβαιωθεί σημαντική μείωση της μεταφορικής ικανότητας, η ήδη επιβαρυμένη ενεργειακή αγορά ενδέχεται να δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Η Saudi Aramco καταναλώνει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο εσωτερικό, αφήνοντας περίπου 5 εκατομμύρια για εξαγωγή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι φορτώσεις από το Γιανμπού πλησίαζαν τα όρια δυναμικότητας, φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στα τέλη Μαρτίου, παρά τις προηγούμενες επιθέσεις στην περιοχή.

Η κλιμάκωση και η γεωπολιτική ένταση

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που, όπως ισχυρίστηκαν, συνδέονται με αμερικανικές εταιρείες στο Γιανμπού.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και ενισχύει τα σενάρια για τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
