6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

Τεχνολογία 11.05.2026, 07:14
ΗΠΑ και Κίνα επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G, με τη χώρα της ανατολικής Ασίας να δείχνει να έχει το προβάδισμα.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα έρευνες για το φάσμα των νέων δικτύων ενώ το Πεκίνο έχει ήδη κάνει το πρώτο επίσημο βήμα καθώς έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που χορήγησε άδειες δοκιμών 6G.

Ο παγκόσμιος τεχνολογικός χάρτης

Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας ενέκρινε ήδη τη χρήση συγκεκριμένων συχνοτήτων κάτι που κανένα άλλο κράτος δεν έχει κάνει ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι κινεζικές εταιρείες και ερευνητές ξεκινούν την κούρσα με προβάδισμα.

Ο πρόεδρος Τραμπ,στις ΗΠΑ, έχει κάνει το καθοριστικό βήμα υπογράφοντας σχετικό διάταγμα και η υπηρεσία τηλεπικοινωνιών εξετάζει διάφορες συχνότητες και αναμένει εγκρίσεις, ενώ κάποιες αποφάσεις χρειάζονται ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Παρ’ όλα αυτά, η T-Mobile και η Ericsson ήδη κάνουν δοκιμές με ειδική άδεια.

Τι είναι το 6G

Το 6G (έκτη γενιά ασύρματης επικοινωνίας) είναι ο διάδοχος του 5G και αναμένεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο που συνδεόμαστε, προσφέροντας ταχύτητες και δυνατότητες που σήμερα μοιάζουν με επιστημονική φαντασία.

Στοχεύει σε ταχύτητες που μπορεί να είναι έως και 100 φορές μεγαλύτερες από το 5G.

Αναμένεται να αγγίξει το 1 Tbps (Terabit ανά δευτερόλεπτο).

Η απόκριση θα είναι σχεδόν ακαριαία (κάτω από 0.1 ms), επιτρέποντας εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο χωρίς καμία διακοπή.

Ενώ το 5G χρησιμοποιεί συχνότητες στα mmWave, το 6G θα επεκταθεί στο φάσμα Terahertz. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων, αν και οι συχνότητες αυτές έχουν μικρότερη εμβέλεια και απαιτούν πυκνό δίκτυο κεραιών.

