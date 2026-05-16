Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά

«Σύνδρομο περικύκλωσης» από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη γαλλική συμμαχία

Επικαιρότητα 16.05.2026, 15:25
Σχολιάστε
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής

Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά

«Σύνδρομο περικύκλωσης» από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη γαλλική συμμαχία

***

Συνέντευξη Νίκος Χριστοδουλίδης

«Εργο στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου»

***

ΤΟ ΒΗΜΑ

Χωρίς τα παιδιά

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ηλιούπολη: Η «βουτιά θανάτου» των δύο κοριτσιών και η αόρατη επιδημία των εφηβικών αυτοκτονιών

***

Μετά το Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και η «παγίδα του Θουκυδίδη»

  • Η διέξοδος που αναζητεί ο αμερικανός πρόεδρος
  • Το δόγμα «China First» του κινέζου αυτοκράτορα

***

Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο Συνέδριο της ΝΔ

Μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες

Η μάχη επιρροής των δελφίνων

Κυριάκος Μητσοτάκης

***

Και ακόμα:

Συνέντευξη στο «Β»

Βιντσιάν Ντεσπρέτ: Ο ορθολογισμός συχνά έχει υπερβολική δύναμη

Η φιλόσοφος και συγγραφέας μιλάει για τη διαφορετική διαχείριση του πένθους, σημειώνει ότι δεν γνωρίζουμε αν η πραγματικότητα είναι ίδια για ολους και ερμηνεύει το νόημα πίσω από την τελευταία συμβουλή της μητέρας της

***

Αίτημα στον Αρειο Πάγο

Υποκλοπές – Τρία απόρρητα μηνύματα στο κάδρο

Το απόρρητο μήνυμα του Χρήστου Σπίρτζη και το αίτημά του για εκ νέου έρευνα στις υποκλοπές – Ποιος θα κρίνει αν θα βγει ο φάκελος από το αρχείο – Ποιοι ετοιμάζουν πειθαρχική αναφορά κατά του Κων. Τζαβέλλα

***

Η άλλη «κάνναβη»

Ερευνα- Πειραματόζωα μια ανεξέλεγκτης αγορά

Πώς διαδοχικά συνθετικά κανναβινοειδή εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα πιο γρήγορα από τη νομοθεσία και τους ελέγχους – Τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου και ο υπουργός Υγείας

***

Οι δοκιμές των ειδικών

«Δεν είναι Cοvid, αλλά…» – Μάχη στα εργαστήρια για τον χανταϊό

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στελέχους των Ανδεων που έχουν θέσει τις παγκόσμιες αρχές σε συναγερμό, ποια η απόκριση των αρμόδιων αρχών και γιατί η νέα απειλή δεν είναι COVID-19 – Τι λέει ο επικεφαλής επιτήρησης επειγουσών καταστάσεων του ECDC, δρ Τζιανφράνκο Σπιτέρι

***

The Wall Street Journal

Νέες τάσεις – «Δεν γράφω πια, αρκεί να ψυθιρίσω»

Νέες εφαρμογές ΑΙ και τεχνολογίες υπαγόρευσης υποκαθιστούν πλέον τη γραφή. Αποτελεσματικό; Ναι. Ενοχλητικό; Πολύ…

***

Και ακόμα αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ 3 συναρπαστικές προσφορές

Βήμα στην Ιστορία: Καποδίστριας, GRACE και BHMAgazino

Την Κυριακή 17 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Βήμα στην Ιστορία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το περιοδικό GRACE και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Βήμα στην Ιστορία: Καποδίστριας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, παραμένει μία από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες μορφές της νεότερης ιστορίας. Ο τόμος δεν επιχειρεί μια απλή βιογραφία.

Μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και πρωτότυπες ιστορικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει τις διαφορετικές όψεις του Καποδίστρια: τον Κερκυραίο κόμη, τον διακεκριμένο Ευρωπαίο διπλωμάτη, τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Κυβερνήτη που κλήθηκε να διοικήσει ένα κράτος καθημαγμένο από τον πόλεμο, τις αντιθέσεις και την πολιτική αστάθεια.

Με επιστημονική επιμέλεια των Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Γιάννη Βούλγαρη και Σωτήρη Ριζά και με τη συμβολή κορυφαίων ιστορικών και ερευνητών, η έκδοση εξετάζει το διεθνές πλαίσιο, τις πολιτικές επιλογές, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις της καποδιστριακής διακυβέρνησης, καθώς και τους «πολέμους μνήμης» που ακολούθησαν τη δολοφονία του.

GRACE: Ένα τεύχος Ελλάδα

Μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην Ελλάδα, όχι ως ιδέα του παρελθόντος, αλλά ως μια ζωντανή ταυτότητα που συνεχίζει να μεταμορφώνεται, να εμπνέει και να επαναπροσδιορίζεται.

Ένα τεύχος που αναζητά τη σύγχρονη ελληνικότητα μέσα από πρόσωπα, μνήμες, τόπους, υλικά και ιστορίες που συνδέουν την παράδοση με το σήμερα. Στο εξώφυλλο και στις σελίδες της έκδοσης συναντούμε σπουδαίες προσωπικότητες που συνομιλούν με την έννοια της ελληνικής ταυτότητας μέσα από τη δική τους πορεία.

Η Χάρις Αλεξίου, από το φως της σκηνής στη συνειδητή επιλογή της σιωπής και του επαναπροσδιορισμού. Μια πορεία που αντανακλά μια Ελλάδα που δεν σταματά να αναζητά νέους τρόπους εξέλιξης χωρίς να χάνει τη βαθύτερη ουσία της.

Το GRACE συνδέει ακόμη τα νήματα της παράδοσης με το παρόν μέσα από ανθρώπους που επιμένουν στην αξία της αυθεντικότητας και της δημιουργίας. Από το μετάξι του Σουφλίου και τους αργαλειούς της Μυκόνου μέχρι τη νέα γενιά δημιουργών που επαναφέρουν το μάρμαρο στο σύγχρονο design, οι «πρώτες ύλες» της Ελλάδας μετατρέπονται σε φορείς πολιτισμού, μνήμης και σύγχρονης έκφρασης.

Μέσα από ένα ξεχωριστό φωτογραφικό portfolio με την υπογραφή της διεθνούς Ελληνίδας φωτογράφου Calliope, τριάντα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας από τον χώρο της τέχνης, της δημιουργίας και του πολιτισμού συναντούν την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη, πολυφωνική ματιά. Πρόσωπα γίνονται φορείς μιας νέας εικόνας της Ελλάδας, βαθιά συνδεδεμένης με τις ρίζες της, αλλά και ανοιχτής, εξελισσόμενης και διαρκώς παρούσας στο σήμερα.

ΒΗΜΑGAZINO

Λίγο πριν «πέσει» η καρό σημαία στον εμβληματικότερο αγώνα της Formula-1, το νέο τεύχος φιλοξενεί τη νέα ελίτ πιλότων.

Το Grand Prix Monaco πραγματοποιείται στις 7 Ιουνίου στο πανέμορφο Πριγκιπάτο του Αλβέρτου και της Σαρλήν με τους Ράσσελ, Πιάστρι, Κολαπίντο, Λεκλέρκ, Νόρρις, Αντονέλλι στο τιμόνι των υβριδικών μονοθέσιων. Διαβάστε για τους ταλαντούχους οδηγούς της νέας γενιάς, το life story, την πορεία τους, την μυθική ζωή που διάγουν κερδίζοντας τεράστια ποσά.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»: €1,35)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά

«Σύνδρομο περικύκλωσης» από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη γαλλική συμμαχία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 17 Μαίου
Κοινωνία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Κυριακή 17 Μαίου

Δυόμιση ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω εργασιών

Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα σκευασμάτων – μαϊμού
Επικαιρότητα

Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα σκευασμάτων – μαϊμού

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία
Κόσμος

Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies