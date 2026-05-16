Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Κόσμος 16.05.2026, 13:45
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί μια αμήχανη σιωπή όσον αφορά την Ταϊβάν μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο για πώληση όπλων ρεκόρ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο νησί, ενάντια στις επιθυμίες του Πεκίνου, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η πώληση όπλων στην Ταϊβάν θα ήταν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή.

Ωστόσο, μετά την πρώτη ημέρα των συναντήσεων των δύο ηγετών την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News ότι το θέμα «δεν ήταν το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης».

Η ανακοίνωση του Πεκίνου σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ-Σι που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί έδωσε έμφαση στα οφέλη της συνεργασίας και δεν ανέφερε την Ταϊβάν

Ο Λευκός Οίκος για Ταϊβάν

Η αρχική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου επίσης δεν ανέφερε την Ταϊβάν – έδρα κατασκευαστών μερικών από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς στον κόσμο – αν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι περίμενε ο Τραμπ να πει περισσότερα για την Ταϊβάν τις επόμενες ημέρες.

Η σιωπή συνεχίστηκε — περισσότερο από 24 ώρες αφότου η Κίνα δημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωσή της με μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Σι ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα έθετε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «μεγάλο κίνδυνο».

«Αυτή είναι μια αρκετά άμεση και ισχυρή δήλωση του Προέδρου Σι», δήλωσε την Παρασκευή η Γουέντι Κάτλερ, πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, στην εκπομπή «The China Connection» του CNBC.

«Και εγώ το ερμηνεύω ως εξής: ότι συνέδεσε πραγματικά την οικονομική σταθερότητα με τις εξελίξεις όσον αφορά την Ταϊβάν», πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε να πει κάποιος: “Ας ανεξαρτητοποιηθούμε επειδή μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες”», είπε ο Τραμπ

Τραμπ: Να ηρεμήσουν και οι δύο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα και η Ταϊβάν «πρέπει και οι δύο να ηρεμήσουν».

Σε συνέντευξη στο Fox News που μεταδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ επέμεινε ότι η μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη μετά τις διήμερες συναντήσεις του με τον Σι.

Ο λαός της Ταϊβάν θα πρέπει να αισθάνεται «ουδέτερος» σχετικά με την επίσκεψή του, δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, φάνηκε επίσης να εκφράζει κάποια αντίθεση στην προοπτική οι ΗΠΑ να σπεύσουν να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση της Ταϊπέι να επιδιώξει την ανεξαρτησία από την Κίνα ως τον αποφασιστικό παράγοντα.

Σι Τζινπίνγκ

«Θα πω το εξής: δεν επιδιώκω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος, και ξέρετε, υποτίθεται ότι πρέπει να διανύσουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν, θέλω η Κίνα να ηρεμήσει.»

Ακόμη, τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει -μέχρι στγμής- μια άλλη πιθανή μεγάλη πώληση όπλων στην Ταϊβάν: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι».

«Δεν θέλουμε να πει κάποιος: “Ας ανεξαρτητοποιηθούμε επειδή μας υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες”», είπε ο Τραμπ.

«Η Ταϊβάν θα ήταν πολύ έξυπνη αν ηρεμούσε λίγο. Η Κίνα θα ήταν πολύ έξυπνη αν ηρεμούσε λίγο. Και οι δύο πρέπει να ηρεμήσουν», είπε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα στον Σι όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν ενάντια σε μια κινεζική επίθεση.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ταϊβάν δεν ήταν μέρος της συζήτησης όταν συναντήθηκε με τον Σι στη Νότια Κορέα το περασμένο φθινόπωρο.

Η απόφαση του Τραμπ να μην απαντήσει συνάδει με τη μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ για τη «Μία Κίνα», η οποία αφήνει ασαφές το καθεστώς της Ταϊβάν, ενός νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του.

Η προσέγγιση της «στρατηγικής αμφισημίας» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν η Ουάσιγκτον θα έσπευδε να βοηθήσει την Ταϊπέι σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων, ο Νόμος περί Σχέσεων με την Ταϊβάν του 1979 anaf;erei ότι οι ΗΠΑ «θα διαθέτουν στην Ταϊβάν τα αμυντικά είδη και τις αμυντικές υπηρεσίες» που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να «επιτρέψουν στην Ταϊβάν να διατηρήσει επαρκείς δυνατότητες αυτοάμυνας».

Διατήρηση του status quo

Η Ταϊβάν, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι δηλώσεις των Τραμπ και Ρούμπιο υποδηλώνουν ότι η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του νησιού παραμένει αμετάβλητη.

«Είναι σαφές ότι ο [Ταϊβανέζος] Πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε έχει υποστηρίξει με συνέπεια τη συνέχιση της συμβολής στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής και τη διατήρηση της δέσμευσής του για τη διατήρηση του status quo στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν, Κάρεν Κουό, σε ανακοίνωση το Σάββατο.

«Η κλιμακούμενη στρατιωτική απειλή της Κίνας είναι ο μοναδικός παράγοντας αποσταθεροποίησης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Στενού της Ταϊβάν», πρόσθεσε η Κουό.

«Αν εξετάσετε τα πρακτικά όλων των συναντήσεων Τραμπ-Σι πριν από αυτή την [εβδομάδα], μόνο τα τελευταία που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους περίπου, θα διαπιστώσετε ότι τα αμερικανικά πρακτικά αφιερώνουν πολύ μικρότερο μέρος στην Ταϊβάν», δήλωσε την Παρασκευή ο Ρας Ντόσι, διευθυντής της πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Κίνας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

«Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα σημάδι ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην πολιτική [των ΗΠΑ] για την Ταϊβάν, τουλάχιστον όχι ακόμα από τη Σύνοδο Κορυφής», είπε ο Ντόσι.

Η Ταϊβάν είναι ένα δημοκρατικά αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι αποτελεί μέρος της επικράτειάς του. Από το 1979, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το Πεκίνο και όχι την Ταϊπέι, και αποδέχονται την κινεζική θέση ότι υπάρχει μία μόνο Κίνα και ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας. Οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπίσημες σχέσεις με το νησί.

