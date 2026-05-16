Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Υπερασπίζονται την αποχώρησή τους από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+

Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ ήταν μια κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή που βασίστηκε σε μια συνολική αξιολόγηση της πολιτικής της παραγωγής τους και των μελλοντικών δυνατοτήτων της χώρας, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχάιλ Αλ Μαζρούι, με ανάρτησή του στο X.

Ο Μαζρούι πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή δεν είχε πολιτικά κίνητρα και δεν αντανακλούσε διαφωνίες με τους εταίρους.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν στα τέλη Απριλίου ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου, προκαλώντας πλήγμα στην ομάδα των παραγωγών πετρελαίου, καθώς μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αποκαλύπτει τη διχόνοια μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

«Δεν καθοδηγείται από πολιτικές εκτιμήσεις, ούτε αντανακλά οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των ΗΑΕ και των εταίρων τους», πρόσθεσε ο Μαζρούι.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ – ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της ομάδας – αποδυναμώνει τον έλεγχο του ΟΠΕΚ επί των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των ΗΑΕ και της γειτονικής Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι ουσιαστικά η ηγέτιδα του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγών Πετρελαίου.

Η προετοιμασία

Τα Εμιράτα επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές παραγωγής και νέες εξερευνήσεις με στόχο την αύξηση της συνολικής παραγωγικής του ικανότητας στα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2027. Απαλλαγμένα από τους περιορισμούς που επιβάλλει η συμμετοχή της στον ΟΠΕΚ, θα έχουν την ελευθερία να αντλούν όσο πετρέλαιο επιθυμούν— τουλάχιστον μόλις ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και μπορέσει να το εξάγει.

Οι αγορές ενέργειας έχουν γίνει όλο και πιο απαισιόδοξες τις τελευταίες ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Είτε μέσα είτε έξω από τον ΟΠΕΚ, οι εξαγωγές των ΗΑΕ περιορίζονται από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν: επί του παρόντος, μπορούν να διοχετεύσουν στις παγκόσμιες αγορές μόνο τα περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που μπορούν να αντλήσουν στη Φουτζάιρα, ένα λιμάνι στην ακτή τους που βρίσκεται ανατολικά του στενού.