Το παράδοξο των μετάλλων, το άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, το discount της Alpha Bank, αντίστροφη μέτρηση για Avramar, στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου

Υπάρχουν ορισμένοι άγραφοι νόμοι στις αγορές που δύσκολα διαψεύδονται χωρίς να αφήνουν πίσω τους ερωτήματα.

Κάπως έτσι έκλεισε και η εβδομάδα στις διεθνείς αγορές, με αρκετούς διαχειριστές να παρακολουθούν με απορία την πίεση που δέχθηκαν τα μέταλλα και ιδιαίτερα ο χρυσός, την ώρα που οι πληθωριστικοί φόβοι επιστρέφουν δυναμικά.

Διότι το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους και κυρίως του πετρελαίου, δημιουργεί ένα σκηνικό που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ευνοούσε τα ασφαλή καταφύγια.

Το αντίθετο

Κι όμως, η εικόνα των αγορών δείχνει το ακριβώς αντίθετο.

Ο χρυσός διορθώνει, τα μέταλλα υποχωρούν, ενώ ταυτόχρονα η Wall Street κινείται σε ιστορικά υψηλά, οι ευρωπαϊκές αγορές σε πολυετή ρεκόρ και οι ασιατικές διατηρούν τη δυναμική τους.

Για αρκετούς αναλυτές, αυτή η απόκλιση ανάμεσα στους γεωπολιτικούς και πληθωριστικούς κινδύνους και στη συμπεριφορά των επενδυτών δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ούτε φυσικά και ο κίνδυνος δημοσιονομικών εκτροχιασμών, λόγω της μεγάλης ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος 10ετούς δανεισμού είναι πλέον πάνω από 5%

Με αρνητικό πρόσημο

Δύσκολο το κλείσιμο και της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη βουτιά της Παρασκευής να «κλέβει» το θετικό πρόσημο που είχε ο γενικός δείκτης από τη Δευτέρα.

Επιλεκτικοί οι επενδυτές, αν και βοήθησαν οι εταιρικές εξελίξεις, οι επιχειρηματικές συμφωνίες και οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων.

Αλλά όπως συμφώνησαν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, οι πιέσεις που καταγράφηκαν σε αρκετές μετοχές ήταν φυσικά μέρος της στρατηγική ρευστοποιήσεων που θέλουν να εξασφαλίσουν ρευστότητα και κεφάλαια για να συμμετάσχουν δυναμικά στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης).

Ρεκόρ

Μάλιστα, όπως σχολίασε και πηγή της στήλης, η κινητικότητα που υπήρξε γύρω από τη ΔΕΗ ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα.

Τούτο δεν δείχνει κάτι άλλο πέραν της συγκέντρωσης σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων.

Και όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε, πιθανώς η ΔΕΗ να κάνει ακόμη και ιστορικό ρεκόρ στις προσφορές που θα δεχτεί.

Πάνω από 18 ευρώ

Τώρα σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τιμή των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου θα είναι σίγουρα πάνω από 18 ευρώ.

Κοντά δηλαδή στο μέσο όρο των τελευταίων εβδομάδων, ενώ το Δημόσιο αναμένεται να διαθέσει περί τα 1,3 δισ.

Επιτάχυνση

Λίγα 24ωρα άλλωστε έμειναν και θα έχουμε την πλήρη εικόνα.

Η στήλη όμως θα σας πάει στο… μετά, καθώς όπως μαθαίνει με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα έχουμε κι άλλες εξελίξεις στον όμιλο και στα σχέδια του.

Ή μάλλον επιτάχυνση των σχεδίων θα έχουμε.

Για να σας το εξηγήσω, οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές έχουν ήδη δείξει στην πράξη ότι εμπιστεύονται τόσο τη ΔΕΗ όσο και τη διοίκηση Στάσση, κάτι που αποτυπώθηκε και στη χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, στην επενδυτική κοινότητα είναι διαφορετική η ανάγνωση μιας εταιρείας με αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και διαφορετική μιας επιχείρησης που διεκδικεί κεφαλαιοποίηση άνω των 10 δισ. ευρώ, με ισχυρότερο αποτύπωμα και αυξημένη διεθνή βαρύτητα.

Η επίγνωση του Στάσση

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η διοίκηση φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση αυτής της δυναμικής, ή τουλάχιστον να έχει λάβει ξεκάθαρα τα σχετικά μηνύματα από τις επαφές του τελευταίου μαραθωνίου παρουσιάσεων και συναντήσεων με επενδυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΑΜΚ λειτουργεί ως «επιταχυντής» για την επόμενη φάση ανάπτυξης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ιδιαίτερα πυκνό δεύτερο εξάμηνο, με πιθανές συμφωνίες και επενδυτικές κινήσεις τόσο στην Κοζάνη όσο και στις αγορές του εξωτερικού όπου η ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της.

Νέο «μοίρασμα»

Στη σκιά λοιπόν αυτών των ανακατατάξεων των κεφαλαίων στη ΔΕΗ, ο κλάδος που δέχτηκε περισσότερο το πλήγμα της εξασφάλισης της ρευστότητας ήταν ο τραπεζικός.

Μεγάλες πιέσεις την εβδομάδα που μας πέρασε (πλην της Πέμπτης), καθώς ήταν και ο κλάδος που «μέτρησε» και τα μεγαλύτερες αποδόσεις τα τελευταία χρόνια.

Ευλόγως, αν και όπως εκτιμούν πηγές της αγοράς, προς το τέλος του Μαΐου θα έχουμε ξανά «μοίρασμα» της ρευστότητας.

Διότι δεν έχασε την ελκυστικότητα του ο τραπεζικός κλάδος.

Τεράστιο το discount

Όπως για παράδειγμα η μετοχή της Alpha Bank. Οι αποτιμήσεις δείχνουν να διαπραγματεύεται ακόμη με discount 11% και 46% έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης σε όρους P/E και P/TBV αντίστοιχα.

Εξού και οι αναλυτές εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά περιθώρια επαναξιολόγησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026, τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη διοίκηση να ακολουθεί λίγες ώρες αργότερα με conference call προς αναλυτές και επενδυτές.

Η εικόνα που περιμένει η αγορά είναι συνέχεια της περσινής δυναμικής, με σταθερή πιστωτική επέκταση, καλύτερες επιδόσεις στις προμήθειες και ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται ήδη στο Capital Markets Day που μετατέθηκε για το δεύτερο εξάμηνο, καθώς εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί πιο καθαρά η στρατηγική της τράπεζας για την επόμενη φάση ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Δύο εβδομάδες… προθεσμία

Πέραν της Λ. Αθηνών, η καναδική Cooke Aquaculture φαίνεται έτοιμη να κλείσει μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο το deal για την εξαγορά της Avramar, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα επιχειρηματικά σίριαλ της ελληνικής αγοράς τροφίμων.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε από το βήμα του 4ου κλαδικού συνεδρίου ιχθυοκαλλιέργειας 2026 ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Cooke, Joel Richardson, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και οι επίσημες ανακοινώσεις θεωρούνται θέμα ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τα μέσα Μαρτίου είχε ανακοινωθεί η προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Η Cooke βλέπει στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και θεωρεί ότι υπάρχει ισχυρή επιχειρηματική και λειτουργική «χημεία» με την Avramar.

Σύμφωνα με τον Joel Richardson, ο καναδικός όμιλος σχεδιάζει εκτεταμένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με αιχμή τον εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού, την ενίσχυση των εξαγωγών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή.

Στελέχη της Cooke βρίσκονται ήδη τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα αξιολογώντας τη λειτουργία της εταιρείας και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ ο όμιλος, που έχει πραγματοποιήσει περίπου 100 εξαγορές διεθνώς, επιδιώκει να μεταφέρει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Φούσκα για εμάς, ευκαιρία για τους ξένους

Ενώ στην εγχώρια αγορά κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν πιάσει ταβάνι, στο εξωτερικό υπάρχει διαφορετική οπτική. Μάλιστα, για κάποιους θεωρείται… ευκαιρία!

Χαρακτηριστική είναι η ατάκα υψηλόβαθμου στελέχους του εγχώριου real estate, ο οποίος μιλώντας σε συνομιλητές του, ανέφερε ότι τα ελληνικά assets είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά.

Έφερε ως παράδειγμα το Ουζμπεκιστάν, όπου τα εμπορικά ακίνητα ξεπερνούν πλέον πολλές περιοχές της ελληνικής αγοράς. «Παρά τη συνεχή άνοδο από το 2018, η χώρα μας παραμένει ανταγωνιστική για τους ξένους επενδυτές, προσφέροντας γεωπολιτική σταθερότητα και ελκυστικές αποδόσεις που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού», υπογράμμισε.

Το ενδιαφέρον όπως είπε είναι ότι, σε πραγματικούς όρους, οι αξίες στην Αθήνα και τους τουριστικούς προορισμούς υπολείπονται ακόμη από τα ιστορικά υψηλά του 2008…

Στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου

Μετά τον Παύλο Γερουλάνο, σειρά είχε και η Άννα Διαμαντοπούλου να περάσει την πύλη του εργοταξίου στο The Ellinikon, συνοδευόμενη από ειδικούς συνεργάτες και τεχνικά στελέχη.

Η εικόνα που αποκόμισε, όπως ανήρτησε και η ίδια στο λογαριασμό της στο Instagram, ήταν αυτή ενός έργου ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με υψηλή τεχνολογία, διεθνείς συνεργασίες και έντονο επιστημονικό αποτύπωμα. Άλλωστε, πρόκειται για μια επένδυση που από το 2011 και μετά στηρίχθηκε, με διαφορετικούς τρόπους, από όλες τις κυβερνήσεις, καθώς θεωρείται project-ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ίδια μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που οφείλει να έχει η επένδυση για τους όμορους δήμους, από τον Άλιμο και το Ελληνικό-Αργυρούπολη έως τη Γλυφάδα, αλλά και συνολικά για το Λεκανοπέδιο.

Αδράνεια απέναντι στο κυκλοφοριακό

Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στις εντυπωσιακές κατασκευές και στις νέες θέσεις εργασίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι σοβαρές εκκρεμότητες στις δημόσιες υποδομές που θα πρέπει να συνοδεύσουν την ανάπτυξη της περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η κριτική της προς την κυβέρνηση.

Όπως επισήμανε και η ίδια η κ. Διαμαντοπούλου, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το κυκλοφοριακό, την ώρα που εκτιμάται ότι το Ελληνικό θα προκαλέσει σταδιακά έως και 250.000 ημερήσιες μετακινήσεις, με περίπου 80.000 επιπλέον οχήματα στην περιοχή.

Η αναβάθμιση των μεγάλων οδικών αξόνων, η σύνδεση με την Αττική Οδό μέσω της σήραγγας Ηλιούπολης, οι επεκτάσεις του Μετρό, αλλά και η διαχείριση απορριμμάτων και δημόσιων χώρων, θεωρούνται, κατά την ίδια, κρίσιμες εκκρεμότητες.

«Το Ελληνικό δεν μπορεί να είναι μόνο ένα μεγάλο ιδιωτικό έργο. Πρέπει να αποτελέσει μια μεγάλη δημόσια ευκαιρία για την Αττική», ήταν το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε μετά την επίσκεψη.