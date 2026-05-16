Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Κόσμος 16.05.2026, 14:21
Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία
Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει στην ιστορία για την αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων να μην εμπλακεί η χώρα σε πολέμους, ωστόσο, παραδόξως τήρησε μια δέσμευση 75 ετών: την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία και την Ευρώπη ευρύτερα.

Στις ΗΠΑ, από στρατηγούς ε.α. μέχρι και Ρεπουμπλικάνους επικεφαλής των Επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας αντιδρούν πως η αποχώρηση της αμερικανικής ταξιαρχίας 5.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία «κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1952, o πρώτος Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, διακήρυξε: «Αν σε 10 χρόνια όλα τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην Ευρώπη για σκοπούς εθνικής άμυνας δεν έχουν επιστρέψει στις ΗΠΑ, τότε όλο αυτό το εγχείρημα [NATO] θα έχει αποτύχει».

Στα 75 χρόνια που ακολούθησαν, οι Αμερικανοί πρόεδροι προειδοποιούσαν σταθερά τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέμεναν για πάντα ο εγγυητής της ασφάλειας της ηπείρου.

«Ο Τραμπ απλώς υλοποιεί αυτή την υπόσχεση» αναφέρει σε ανάλυσή της στο Responsible Statecraft η Τζέννιφερ Κάβανα, διευθύντρια στρατιωτικών αναλύσεων στη δεξαμενή σκέψης Defense Priorities.

Η Κάβανα θεωρεί γελοίο να χαρακτηρίζεται η απομάκρυνση «πρόωρη», καθώς ακόμη και μετά την αναδιάταξη αυτής της μίας ταξιαρχίας, οι ΗΠΑ θα διαθέτουν περισσότερους από 30.000 στρατιωτικούς καθώς και δεκάδες χιλιάδες εργολάβους άμυνας και πολίτες στη Γερμανία — χωρίς να υπολογίζονται οι άλλοι 40.000 στρατιωτικοί που εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένοι αλλού στην Ευρώπη.

«Η αποχώρηση του 3% των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη δεν θα αλλάξει μετρήσιμα την αμυντική ικανότητα της ηπείρου ούτε τους υπολογισμούς αντιπάλων όπως η Ρωσία» σημειώνει.

Η Δύναμη Πολυχωρικών Επιχειρήσεων (MDTF) και οι επίγειοι πύραυλοι που τη συνοδεύουν αναπτύχθηκαν κυρίως με γνώμονα την Κίνα και όχι τη Ρωσία. Το σχέδιο αποστολής ενός τάγματος στην Ευρώπη αναπτύχθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ως γέφυρα μέχρι η Ευρώπη να αναπτύξει τη δική της ικανότητα πλήγματος μεγάλου βάθους.

Εξάλλου η Κάβανα δείχνει και τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη περιοχή. Ο υπερηχητικός πύραυλος Dark Eagle δεν είναι ακόμη πλήρως επιχειρησιακός και είναι τόσο ακριβός ώστε μπορεί να αγοραστεί μόνο σε μικρές ποσότητες, ενώ το πυραυλικό σύστημα Typhon έχει δεχθεί κριτική για το μεγάλο μέγεθος και την ακινησία του. Ο αριθμός των πυραύλων που θα αναπτύσσονταν με την MDTF πιθανότατα θα ήταν μικρός και οι πολιτικοί περιορισμοί στη χρήση τους πιθανότατα σημαντικοί, μειώνοντας οποιαδήποτε πραγματική αποτρεπτική αξία για τη Γερμανία ή την Ευρώπη.

Όσον αφορά τη στέρηση των δυνατοτήτων της MDTF, πχ ηλεκτρονικός πόλεμος, η ειδική σημειώνει ότι η Γερμανία ήδη εργάζεται εντατικά για να καλύψει αυτά τα κενά.

Ακόμα και σημαντικό είναι ότι η απόφαση είναι θετική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται μεγάλους αριθμούς αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανεπτυγμένων στην Ευρώπη για να προστατεύσουν τα βασικά τους συμφέροντα — είτε πρόκειται για πρόσβαση σε οικονομικές αγορές είτε για την άμυνα της πατρίδας. Η Ρωσία δεν αποτελεί συμβατική στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ και ένα μεγάλο αμερικανικό στρατιωτικό αποτύπωμα στην Ευρώπη δεν προστατεύει τις ΗΠΑ από τις όποιες απειλές, είτε πυρηνικές είτε κυβερνοεπιθέσεων, μπορεί να υπάρχουν.

Επιπλέον, η μείωση δυνάμεων, αν και μικρή, προσθέτει η ειδική, στέλνει σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι οι Αμερικανοί σοβαρολογούν όταν μιλάνε για μετατόπιση των αμυντικών ευθυνών από πάνω τους προς τις ευρωπαϊκές πρωτευουσες. Αυτό ελπίζεται ότι θα δώσει περαιτέρω κίνητρο και θα επιταχύνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με την Καβάνα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρέπει να υποκύψει σε όσα μέλη του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι, αν οι δυνάμεις πρέπει να απομακρυνθούν από τη Γερμανία, θα πρέπει να μετακινηθούν ανατολικότερα, ώστε να τοποθετηθούν πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

«Η μεταφορά μιας ταξιαρχίας μάχης από τη Γερμανία στην Πολωνία ή τη Ρουμανία θα ήταν μια πράξη αυτοϋπονόμευσης που θα τιμωρούσε πάνω απ’ όλα τις ίδιες τις ΗΠΑ, εμβαθύνοντας την εμπλοκή της Ουάσινγκτον στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και αυξάνοντας τον κίνδυνο να συρθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την πίεση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη να επανεξοπλιστεί, ενισχύοντας την άμυνα της πρώτης γραμμής που η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποδείξει ότι θέλει να διαχειρίζεται η ίδια η Ευρώπη».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σύντομα μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με την αναλύτρια θα είναι κάτι θετικό, αν γίνει με στρατηγική προνοητικότητα και χωρίς τιμωρητική πρόθεση.

