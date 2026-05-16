Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Business 16.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Σε… ολική επαναφορά προσδοκά η Apivita μετά τις αρνητικές επιδόσεις που κατέγραψε το 2025.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση θεωρεί ότι μέσα στα επόμενα έτη θα… μοιράσει κέρδη στους μετόχους, έχοντας ως στέρεο πάτημα τις στρατηγικές επενδύσεις της και το διευρυμένο δίκτυο στο εξωτερικό.

Οι αριθμοί της Apivita για το 2025

Ως έτος προσαρμογής και σταθεροποίησης κρίνει το 2025 η Apivita στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για χρήση 2025, που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, «καθώς συνεχίστηκε η εφαρμογή των στρατηγικών αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα έτη».

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2024. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων, όπου από τα 1,07 εκατ. ευρώ του 2024 τα αποτελέσματα για το 2025 κατέρρευσαν στις 168 χιλ. ευρώ.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα της περιόδου 2025 μετά από φόρους παρουσίασαν ζημίες (-659.609 χιλ. ευρώ).

Όσο για τα αποτελέσματα πρό φόρων, αισθητά ζημιογόνος ήταν η πορεία της Apivita το 2025 (-314.978), εν αντιθέσει προς το 2024, όπου η εταιρεία είχε κέρδη 566.982 χιλ. ευρώ.

Τι είπε η διοίκηση για τον μετασχηματισμό

Σχετικά με τη μείωση του κύκλου εργασιών το 2025, η διοίκηση συνδέει την αρνητική αυτή εξέλιξη με τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της διεθνούς δραστηριότητας, ιδίως στις αγορές της Ασίας, καθώς και με τη συνολική προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Έπειτα, όσον αφορά τις ζημίες στα αποτελέσματα προ φόρων του 2025, η εξέλιξη αυτή αντανακλά για τη διοίκηση τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία.

Στα αρνητικά αυτά αποτελέσματα θα πρέπει να προσμετρηθούν οι αυξημένες επενδύσεις και οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών, αναφέρει η διοίκηση της Apivita.

Πάντως, η ελληνική αγορά διατήρησε τη δυναμική της και συνέχισε να αποτελεί βασικό πυλώνα δραστηριότητας, ενώ θετική ήταν και η συμβολή επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών, συνεισφέροντας στη μερική εξισορρόπηση της προαναφερθείσας μείωσης.

Πρωτοβουλίες για μελλοντική κερδοφορία

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Apivita ολοκλήρωσε σημαντικές ενέργειες, τις οποίες είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιτυχής μετάβαση στο νέο σύστημα ERP (SAP), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2025, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη διαχείριση πόρων και υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η Apivita προχώρησε σε επενδύσεις για την ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διατηρώντας τη στρατηγική της κατεύθυνση για βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Αποσκοπώντας, έπειτα, στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και τη διεύρυνση της παρουσίας σε αγορές στρατηγικού ενδιαφέροντος, η εταιρεία διατήρησε τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης σε υψηλό επίπεδο.

Δεν έλειψαν και πρωτοβουλίες εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης των διαδικασιών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού οργανωτικού μοντέλου.

Παρά τις προκλήσεις που επηρέασαν την εξέλιξη των πωλήσεων, η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα αποδώσουν σταδιακά οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Το βλέμμα στις αγορές του εξωτερικού

Θετικές κρίνονται από τη διοίκηση οι προοπτικές για τον κλάδο των φυσικών καλλυντικών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις διεθνείς αγορές και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Η Apivita δραστηριοποιείται ήδη σε αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, εξετάζοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, καθόσον η διεθνής παρουσία της αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της.

Ως προς την πορεία της εταιρείας, το ΔΣ προσβλέπει σε επιστροφή της κερδοφορίας στα επόμενα έτη μέσα από την ενίσχυση της παρουσίας σε αγορές εκτός Ευρώπης και την ενδυνάμωση των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Φυσικά καλλυντικά – Μια ιστορία δεκαετιών

Τα φυσικά καλλυντικά, όπου η εταιρεία στηρίζει τις προσδοκίες της για επαναφορά στην κερδοφορία, έχουν ιστορία δεκαετιών.

Η αφετηρία τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, όταν ο Νίκος Κουτσιανάς με τη σύζυγό του Νίκη όταν δημιούργησαν την Apivita.

Οι πειραματισμοί τους με τα φυσικά συστατικά και το μαύρο σαπούνι με πρόπολη επιβραβεύτηκαν από τους καταναλωτές, αφού η ζήτηση να εκτοξεύθηκε και η φήμη της εταιρείας εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 2017, το ελληνικό brand ομορφιάς και δερμοκαλλυντικών βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ισπανικού ομίλου Puig μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Exea.

Τότε, ο όμιλος Puig εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Apivita προς 40 εκατ. ευρώ, με τον Νίκο Κουτσιανά να μένει τότε ως μειοψηφικός μέτοχος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Τρία χρόνια αργότερα, ο όμιλος εξαγόρασε και το μερίδιό του, με τον ιδρυτή του beauty brand να αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας.

