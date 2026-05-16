Κεφαλογιάννη: Θέτουμε σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον

Σε μια συγκυρία όπου ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιέσεις σε υποδομές, φυσικούς πόρους και τοπικές κοινωνίες, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ) επιχειρεί να θέσει σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον.

Στη συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη υπερασπίζεται τη φιλοσοφία του νέου χωροταξικού σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να προστατευθούν οι ήδη επιβαρυμένοι προορισμοί και παράλληλα να δημιουργηθούν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει, το ΕΧΠΤ είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός κατευθύνσεων και κανόνων, που συνοδεύεται και από ειδικά κίνητρα, συνδυάζοντας την τουριστική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή και θέτοντας σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις περιοχές που εντάσσονται σε καθεστώς αυξημένου ελέγχου, εξηγώντας ότι τα αυστηρότερα όρια δόμησης και κλινών αφορούν κυρίως κορεσμένους προορισμούς και μικρά νησιά, όπου – όπως αναφέρει – υπάρχει ανάγκη προστασίας της φέρουσας ικανότητας και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους.

Η υπουργός επιχειρεί να απαντήσει στις ανησυχίες αυτοδιοικητικών και επενδυτικών φορέων, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των προορισμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται εκτενώς και στο ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σημειώνοντας ότι το νέο χωροταξικό δίνει πλέον τη δυνατότητα επιβολής χωρικά διαφοροποιημένων περιορισμών ανά περιοχή, ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε θεσμοθέτηση προδιαγραφών λειτουργίας και ελέγχου για τα ακίνητα τύπου airbnb.

Η υπουργός Τουρισμού στέκεται επίσης στην ανάγκη προστασίας του φυσικού και παράκτιου περιβάλλοντος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις αυστηρότερες προβλέψεις για την παράκτια ζώνη και στις ειδικές ρυθμίσεις για προστατευόμενες περιοχές.

Τέλος, απαντά στις αιτιάσεις φορέων του τουρισμού για ελλιπή διαβούλευση, διαβεβαιώνοντας ότι το σχέδιο παραμένει ανοιχτό σε παρατηρήσεις και βελτιώσεις πριν από την οριστική του διαμόρφωση.