«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλει, εμμέσως πλην σαφώς, τη δημιουργία του νέου κόμματος.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Ταυτόχρονα ακούγεται μια φωνή υποστηρικτή του πρώην πρωθυπουργού που λέει «ανακοίνωσέ το». Ο κ. Τσίπρας αναγράφει στην ανάρτηση αινιγματικά ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς».

Δείτε την ανάρτηση – βίντεο:

Πλησιάζει η ημερομηνία ανακήρυξης του κόμματος Τσίπρα

Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά.