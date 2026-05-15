Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία

Συνολικές προσφορές ύψους 245 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 1,6 φορές συγκέντρωσε η ΑΜΚ έως 150 εκατ. ευρώ της Trastor σύμφωνα με πληροφορίες. Μια αύξηση που παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία πέτυχε απόλυτα τον βασικό στόχο που ήταν η αύξηση της διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό άνω του 15%. Παράλληλα, ήταν μια έκδοση που κατάφερε να προσελκύσει ενδιαφέρον από τη διεθνή αγορά.

Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες προσφορές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες υποβλήθηκαν από ξένους επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν ισχυρό ενδιαφέρον για την είσοδο στην εταιρεία, ενώ σημαντική ήταν και η ζήτηση από την ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, περίπου το 88% των ποσών που συγκέντρωσε η εταιρεία προήλθε από το διεθνές βιβλίο ενώ το 12% ήταν από εγχώρια κεφάλαια θεσμικά κεφάλαια και λιανικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε κατανομή (allocation) σε 14 σημαντικά επενδυτικά σχήματα από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία.

Στο 1 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ της Trastor

Στο διεθνές βιβλίο, οι επενδυτές είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές σε συγκεκριμένες τιμές (bids), σε αντίθεση με το ελληνικό βιβλίο όπου οι συμμετέχοντες λειτούργησαν ως… price takers.

Η τελική τιμή «κλείδωσε» στο 1 ευρώ. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Οι ξένοι επενδυτές, ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα της τιμολόγησης, ζήτησαν ένα discount της τάξεως του 30-40%, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη «κινείται» αυτή τη στιγμή με ανάλογες εκπτώσεις.

To step in της Πειραιώς

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος έπαιξε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς εισήλθε με εντολή ύψους 90 εκατ. ευρώ και διατήρησε το 84% του μετοχικού κεφαλαίου. Παρά το γεγονός ότι η Trastor θα μπορούσε να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων αποκλειστικά από τρίτους επενδυτές –καθώς οι προσφορές από το εξωτερικό ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ– κρίθηκε σκόπιμο να στηριχθούν οι μέτοχοι που στήριξαν την εταιρεία όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως ορισμένοι Έλληνες θεσμικοί επέλεξαν να εγγραφούν στο ξένο βιβλίο, αναζητώντας τη δυνατότητα υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση επέλεξε να μην ικανοποιήσει τα αιτήματα των ξένων, προκειμένου να αφήσει «χώρο» για το ελληνικό retail, αλλά και για εγχώρια θεσμικά σχήματα, family offices εφοπλιστικών οικογενειών και ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό πως ορισμένοι Έλληνες θεσμικοί επέλεξαν να εγγραφούν στο ξένο βιβλίο, αναζητώντας τη δυνατότητα υποβολής προσφορών.

Η εισαγωγή των νέων μετόχων την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να δώσει νέα πνοή στη ρευστότητα της μετοχής, με την Trastor να καθίσταται η πρώτη ελληνική ΑΕΕΑΠ που επιτυγχάνει τέτοιου είδους διεθνοποίηση της μετοχικής της βάσης.