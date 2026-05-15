Πάουελ: Ο κεντρικός τραπεζίτης που έμαθε να «παίζει» πολιτική στην Ουάσιγκτον

Ο Τζερόμ Πάουελ αφήνει πίσω του μια ιστορική θητεία στη Fed, όπου η πολιτική δικτύωση με το Κογκρέσο αποδείχθηκε εξίσου σημαντική με τις αποφάσεις για τα επιτόκια

World 15.05.2026, 18:33
Σχολιάστε
Πάουελ: Ο κεντρικός τραπεζίτης που έμαθε να «παίζει» πολιτική στην Ουάσιγκτον
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθώς ολοκληρώνεται η οκταετής θητεία του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της Federal Reserve, πολλοί θα θυμούνται τις δραστικές παρεμβάσεις του στην αμερικανική οικονομία: τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια στην περίοδο της πανδημίας, τα τεράστια προγράμματα αγοράς ομολόγων και αργότερα τη μεγαλύτερη επιθετική αύξηση επιτοκίων των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ωστόσο, η πιο ουσιαστική κληρονομιά του ίσως να μην αφορά αποκλειστικά τη νομισματική πολιτική, επισημαίνει το Reuters σε δημοσίευμά του.

Πίσω από τις δημόσιες αποφάσεις και τις πολυσυζητημένες συνεδριάσεις της Fed, ο Πάουελ αφιέρωσε σημαντικό μέρος της θητείας του στην αποκατάσταση και ενίσχυση των σχέσεων της κεντρικής τράπεζας με το αμερικανικό Κογκρέσο.

Σε μια εποχή έντονης πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η στρατηγική αποδείχθηκε καθοριστική.

Πάουελ: Από την Wall Street στην πολιτική διαχείριση

Σε αντίθεση με προκατόχους του όπως η Τζάνετ Γέλεν και ο Μπεν Μπερνάνκι — ακαδημαϊκοί με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και διεθνή αναγνώριση στην οικονομική επιστήμη — ο Πάουελ είχε διαφορετική επαγγελματική διαδρομή.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, με εμπειρία σε επενδυτικά κεφάλαια, στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και σε think tanks της Ουάσιγκτον, είχε από νωρίς αναπτύξει δεξιότητες πολιτικής διαπραγμάτευσης και οικοδόμησης σχέσεων. Αυτές οι ικανότητες αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με πρωτοφανείς πιέσεις από τον Λευκό Οίκο και ένα συγκρουσιακό πολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με έρευνα του βοηθού καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Τόμας Ντρέξελ, ο Πάουελ πραγματοποίησε πολύ περισσότερες επαφές με μέλη του Κογκρέσου σε σχέση με τους προκατόχους του. Αναλύοντας τα δημόσια ημερολόγια των προέδρων της Fed, η έρευνα δείχνει ότι ο Πάουελ διατηρούσε συστηματική και συνεχή επικοινωνία τόσο με Δημοκρατικούς όσο και με Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές.

Η σύγκρουση με τον Τραμπ και η ανάγκη πολιτικής στήριξης

Η στρατηγική αυτή δεν ήταν τυχαία. Από τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του στη Fed, ο Πάουελ βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον κατηγορούσε δημόσια για τις αποφάσεις του στα επιτόκια και ασκούσε επανειλημμένα πιέσεις για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Η αντιπαράθεση εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής. Ο Πάουελ φαίνεται πως συνειδητοποίησε ότι η ανεξαρτησία της Fed δεν μπορούσε να θεωρείται δεδομένη και ότι το Κογκρέσο αποτελούσε τον σημαντικότερο θεσμικό σύμμαχο απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις από τον Λευκό Οίκο.

Έτσι, επέλεξε να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στις σχέσεις με τους νομοθέτες, θεωρώντας ότι η διακομματική υποστήριξη θα λειτουργούσε ως ασπίδα προστασίας για την κεντρική τράπεζα.

Οι σχέσεις που αποδείχθηκαν κρίσιμες

Η σημασία αυτών των επαφών έγινε εμφανής πρόσφατα, όταν μέλη της Γερουσίας στήριξαν δημόσια τον Πάουελ σε διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ γύρω από ποινική έρευνα που τελικά εγκαταλείφθηκε.

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Πάουελ είχε συναντηθεί μαζί του έντεκα φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όταν οι πιέσεις προς τον επικεφαλής της Fed κορυφώθηκαν, ο Τίλις μπλόκαρε προσωρινά την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την επόμενη ηγεσία της Fed έως ότου η κυβέρνηση αποσύρει την έρευνα.

Το περιστατικό θεωρήθηκε από πολλούς απόδειξη ότι οι πολιτικές γέφυρες που έχτισε ο Πάουελ δεν ήταν απλώς συμβολικές, αλλά μπορούσαν να μετατραπούν σε ουσιαστική θεσμική στήριξη.

Δεν τους έπεισε όμως όλους

Παρά τις προσεκτικές κινήσεις του, ο Πάουελ δεν κατάφερε να κερδίσει το σύνολο των Ρεπουμπλικάνων. Ο γερουσιαστής του Οχάιο, Μπέρνι Μορένο, υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντί του, χαρακτηρίζοντάς τον «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» και υποστηρίζοντας ότι έβλαψε την αξιοπιστία της Fed.

Η κριτική αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση στο στρατόπεδο των υποστηρικτών του Τραμπ, όπου αρκετοί θεωρούν ότι η κεντρική τράπεζα έχει απομακρυνθεί από τον τεχνοκρατικό της ρόλο.

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πάουελ κατάφερε να διατηρήσει τη θεσμική ανεξαρτησία της Fed σε μία από τις πιο πολωμένες περιόδους της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Η επόμενη ημέρα στη Federal Reserve

Ο διάδοχός του, Κέβιν Γουόρς, διαθέτει επίσης νομικό υπόβαθρο και θεωρείται ικανός στις πολιτικές ισορροπίες. Πολλοί εκτιμούν ότι θα ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική, ειδικά αν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στο Κογκρέσο τα επόμενα χρόνια.

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ, πάντως, φαίνεται πως θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τις οικονομικές κρίσεις που διαχειρίστηκε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιόρισε τον πολιτικό ρόλο της Federal Reserve μέσα στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;
ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από World
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές
Wall Street

Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ

Η εκρηκτική άνοδος των μετοχών τεχνολογίας λόγω AI και οι γεωπολιτικές εντάσεις ξυπνούν στους αναλυτές της Wall Street μνήμες από τη «φούσκα» του dot-com του 1999

Νατάσα Σινιώρη
Schneider Electric: Συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Τεχνολογία

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Schneider Electric και Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα συνεργαστούν για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies