Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυξήσεις παρουσίασαν για μία ακόμα χρονιά οι τιμές πώλησης των ακινήτων, κατά το 2025 σε σύγκριση με το 2024, καθώς διαμορφώθηκαν στο +3,7%, ενώ σημαντική άνοδο εμφάνισε και ο αριθμός των πωλήσεων ακινήτων.

Η ανοδική πορεία των τιμών πώλησης ακινήτων καταγράφηκε μέσα από τις χιλιάδες ολοκληρωμένες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τη REMAX Ελλάς, το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας, το οποίο διαθέτει 90 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια και επιβεβαιώνει ότι η δυναμική που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παραμένει σταθερά σε ανοδική τροχιά.

Ανοδική πορεία σημείωσαν οι τιμές πώλησης ακινήτων είτε αφορούσαν νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών είτε παλαιότερα. Συγκεκριμένα, τα νεόδμητα ακίνητα σημείωσαν, σε ετήσια βάση, άνοδο τιμών κατά 4,1%, ενώ τα ακίνητα ηλικίας άνω των πέντε ετών κατά 3,3%.

Αίνητα – χρυσός: Η Μύκονος των 8.000 ευρώ το τ.μ.

Η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης για νεόδμητα ακίνητα καταγράφηκε στη Μύκονο (8.000 ευρώ ανά τ.μ.). Ακολουθεί η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό (7.000 ευρώ ανά τ.μ.), η Φιλοθέη (6.500 ευρώ ανά τ.μ.), η περιοχή Χίλτον (6.400 ευρώ ανά τ.μ.), το Ελληνικό (6.300 ευρώ ανά τ.μ.), η παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη (6.200 ευρώ ανά τ.μ.), η Πειραϊκή και η Βούλα (6.000 ευρώ ανά τ.μ.).

Αξίζει να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται στα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών, σε σύγκριση με εκείνα που είναι ηλικίας άνω των 5 ετών, οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι προτιμώνται περισσότερο από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές γιατί είναι σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, αφετέρου στο ότι υπάρχει μειωμένη προσφορά, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανέγερσης κατοικιών δεν μπορεί να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Πάντως, η αυξητική πορεία των τιμών των ακινήτων το περασμένο έτος, σε σύγκριση με το 2024, παρατηρήθηκε τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Μάλιστα, αυτό που καταγράφηκε έντονα είναι το γεγονός ότι αποτυπώθηκαν αξιόλογες αυξήσεις στις τιμές ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως νέες και ανερχόμενες αγορές, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές σε παραδοσιακά δημοφιλείς περιοχές.

Η άνοδος αυτή των τιμών το 2025 αποδίδεται, κυρίως, στην υψηλή ζήτηση για ακίνητα από Έλληνες και ξένους αγοραστές, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων επιλογών στην αγορά. Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνέβαλε στη διατήρηση και ενίσχυση του ενδιαφέροντος τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους αγοραστές, καθώς αναζητούν στην Ελλάδα ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται τόσο σε τουριστικούς προορισμούς, αλλά και σε περιοχές πόλεων με προοπτικές ανάπτυξης και αυξημένη κινητικότητα.

Αττική

Στην Αττική, σύμφωνα με την έρευνα της REMAX Ελλάς, η αγορά κινήθηκε ανοδικά το 2025, με μέση αύξηση 3,1% τόσο για τα νεόδμητα όσο και για τα παλαιά ακίνητα. Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώθηκε στα 3.822 ευρώ για τα νεόδμητα και στα 2.537 ευρώ για τα παλαιά.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 2,1% φτάνοντας τα 3.711 ευρώ/τ.μ., ενώ τα παλαιά κατά 3,5% στα 2.529 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις τιμές των παλαιών ακινήτων στις περιοχές: Εξάρχεια κατά 8,1% (2.200 ευρώ/τ.μ.), Πατήσια κατά 7,4% (1.450 ευρώ/τ.μ.) και Νέος Κόσμος κατά 7,0% (2.300 ευρώ/τ.μ.).

Στις τιμές νεόδμητων, η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην περιοχή Ζωγράφου (+4,1%) με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 3.800 ευρώ/τ.μ. και ακολουθεί ο Βύρωνας (+3,4%), με μέση τιμή 3.000 ευρώ/τ.μ. και Καισαριανή (+3,2%) με μέση τιμή 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, οι τιμές σε περιοχές, όπως το Κολωνάκι και το Κουκάκι στα παλαιά ακίνητα, καθώς και στην περιοχή του Χίλτον τόσο στα παλαιά όσο και στα νεόδμητα ακίνητα, σε ετήσια βάση παρέμειναν σταθερές.

Στα Βόρεια Προάστια, η άνοδος ήταν πιο συγκρατημένη, με τις τιμές των νεόδμητων να ενισχύονται κατά 1,1% (μέση τιμή 4.744 ευρώ/τ.μ.) και των παλαιών κατά 0,5% (μέση τιμή 3.055 ευρώ/τ.μ.). Στα παλαιά ακίνητα, ξεχώρισαν σε αυξήσεις η Αγία Παρασκευή (+4,2%) με μέση τιμή 2.500 ευρώ/τ.μ., τα Βριλήσσια (+3,3%) με μέση τιμή 3.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις τιμές των νεόδμητων, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο Μαρούσι (+4,7%) με μέση τιμή, 4.000 ευρώ/τ.μ. και στο Γαλάτσι (+3,9%) με μέση τιμή 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, καταγράφηκαν και πτώσεις τιμών, με τον Διόνυσο να σημειώνει μείωση κατά 2,4% με μέση τιμή 2.000 ευρώ/τ.μ. και την Κηφισιά κατά 2,8% με μέση τιμή 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις τόσο στο Διόνυσο όσο και στην Κηφισιά αφορούν τα παλαιά ακίνητα και όχι τα νεόδμητα.

Τα Νότια Προάστια

Στα Νότια Προάστια, η μέση αύξηση τιμών διαμορφώθηκε στο 4,3% για τα νεόδμητα με μέση τιμή 4.745 ευρώ/τ.μ. και στο 3,7% για τα παλαιά ακίνητα με μέση τιμή 3.105 ευρώ/τ.μ.. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στο Ελληνικό, με τις τιμές των νεόδμητων ακινήτων να αυξάνονται κατά 21,2% και τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στις 6.300 ευρώ/τ.μ. και στη Δάφνη κατά 10,1% με μέση τιμή 3.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις τιμές των παλαιών ακινήτων ξεχώρισε η Καλλιθέα με αύξηση κατά 8,8% και μέση τιμή 1.850 €/τ.μ. και το Παλαιό Φάληρο κατά 6,5% με μέση τιμή 3.100 €/τ.μ., ενώ στον Άλιμο οι τιμές των παλαιών ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 4,9% με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στα Δυτικά Προάστια, η μέση αύξηση το 2025 σε σύγκριση με το 2024 ήταν 2,8% για τα νεόδμητα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.967 ευρώ/τ.μ. και κατά 4,3% για τα παλαιά ακίνητα με τη μέση τιμή να είναι 1.750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο κατέγραψε ισχυρή άνοδο κατά 10,5% στις τιμές παλαιών ακινήτων με τη μέση τιμή στα 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στον Πειραιά και τις όμορες περιοχές δεν καταγράφεται ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις τιμές των δύο κατηγοριών (παλαιών και νεόδμητων), καθώς η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,6% για τα νεόδμητα και τη μέση τιμή στις 3.530 ευρώ/τ.μ. και στο 1,8% για τα παλαιά με μέση τιμή 2.615 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ιδιαίτερη άνοδος σημειώθηκε στη Νίκαια, όπου οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 11,1% (μέση τιμή 2.000 ευρώ/τ.μ.) και των παλαιών ακινήτων κατά 7,1% (μέση τιμή 1.500 ευρώ/τ.μ.), ενώ στον Κορυδαλλό καταγράφηκε αύξηση 9,5% στις τιμές των παλαιών ακινήτων με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στο υπόλοιπο της Αττικής, οι τιμές ενισχύθηκαν αισθητά. Συγκεκριμένα, για τα νεόδμητα αυξήθηκαν κατά 7,8% (μέση τιμή 3.233 ευρώ/τ.μ.) και για τα παλαιά κατά 6,5% (μέση τιμή 2.170 ευρώ/τ.μ.).

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου της REMAX Ελλάς, η μέση αύξηση για το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,7% τόσο για τις τιμές νεόδμητων όσο και παλαιών ακινήτων με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.692 ευρώ/τ.μ. και 1.865 ευρώ /τ.μ. αντίστοιχα.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η μέση τιμή των νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκε κατά 3,5%, διαμορφούμενη στα 3.763 ευρώ/τ.μ., ενώ για τα παλαιά ακίνητα η άνοδος ήταν 2,6%, με τη μέση τιμή στα 2.713 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις τιμές των νεόδμητων ακίνητων, οι ισχυρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Άνω Πόλη (+8,7%), την Τούμπα (+7,4%) και το Φάληρο (+5,1%). Αντίστοιχα, για τα παλαιά ακίνητα ξεχώρισε το Φάληρο με άνοδο 7,5%, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση στη Χαριλάου (+5,9%) και στην Άνω Πόλη (5,3%).

Στη δυτική πλευρά της πόλης, οι τιμές των νεόδμητων ενισχύθηκαν κατά 4,5% με τη μέση τιμή να ανέρχεται σε 2.107 ευρώ/τ.μ. και για τα παλαιά κατά 3,7% με μέση τιμή 1.306 ευρώ/τ.μ., με εξαίρεση τη Μενεμένη, όπου στις τιμές των παλαιών ακινήτων καταγράφηκε μείωση 7,7% και η μέση τιμή να ανέλθει σε 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, η μέση αύξηση των τιμών διαμορφώθηκε στο 2,3% για τα νεόδμητα με μέση τιμή 2.800 ευρώ/τ.μ. και στο 3,1% για τα παλαιά με μέση τιμή 1.840 ευρώ/τ.μ., με την Πυλαία να καταγράφει άνοδο 7% στις τιμές νεόδμητων ακινήτων και την Περαία να ξεχωρίζει, σημειώνοντας αύξηση 16,7% για τα παλαιά ακίνητα και 8,1% για τα νεόδμητα.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,9% για τις τιμές νεόδμητων με τη μέση τιμή να ανέρχεται σε 2.884 €/τ.μ. και κατά 2,9% για τα παλαιά ακίνητα με μέση τιμή 1.811 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές νεόδμητων ακινήτων στο Ρέθυμνο (+23,1%) με μέση τιμή 4.000 ευρώ/τ.μ., στη Θάσο (+16,3%) με μέση τιμή 2.500 ευρώ/τ.μ., στην Κασσάνδρα (+11,6%) με μέση τιμή 2.400 ευρώ/τ.μ., στην Ηγουμενίτσα (+11,1%) με μέση τιμή 2.000 €/τ.μ., στη Σιθωνία (+10,5%) με μέση τιμή 2.100 €/τ.μ. και στην Καβάλα (+10%) με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις τιμές των παλαιών ακινήτων ξεχώρισαν τα Ιωάννινα (+16,7%) με μέση τιμή 1.400 ευρώ/τ.μ., ο Βόλος (+16,0%) με μέση τιμή 1.450 ευρώ/τ.μ., η Ηγουμενίτσα (+14,3%) με μέση τιμή 1.200 ευρώ/τ.μ., η Καλαμάτα (+14,3%) με μέση τιμή 1.600 ευρώ/τ.μ., η Παραλία Οφρυνίου (+11,8%) με μέση τιμή 1.900 ευρώ/τ.μ. και ο Πύργος (+11,1%) με μέση τιμή 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, στα παλαιά ακίνητα, μειώσεις καταγράφηκαν στη Σκιάθο (-8,1%), στη Μύκονο (-7,4%), και στη Νάξο (-6,9%).

Η συνολική εικόνα της αγοράς ακινήτων για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει σταθερά ενεργή, διατηρώντας το ενδιαφέρον των αγοραστών. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά τόσο στα νεόδμητα όσο και στα παλαιά ακίνητα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που καταγράφονται ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, η γενική τάση παραμένει θετική, υποδηλώνοντας την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγοραστών.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες τιμών ακινήτων ανά τ.μ. βάσει ηλικίας και περιοχής: