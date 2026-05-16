Εθνική Τράπεζα: Τα… μαζεύει για τη χρέωση 0,80 ευρώ σε λογαριασμό – Το μήνυμα σε πελάτες

Μετά από τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η Εθνική Τράπεζα παίρνει πίσω τη χρέωση στους λογαριασμούς

Τράπεζες 16.05.2026, 08:51
Σχολιάστε
Εθνική Τράπεζα: Τα… μαζεύει για τη χρέωση 0,80 ευρώ σε λογαριασμό – Το μήνυμα σε πελάτες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σταμάτησε να ισχύει από τις 14 Μαΐου 2026 η μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ που είχε εισαχθεί στον λογαριασμό από την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της μετατροπής του σε «Λογαριασμό Προνομίων», σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τράπεζας προς τους πελάτες. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως είχαν υπάρχει σχετικές καταγγελίες της ΕΚΠΟΙΖΩ αλλά και δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι στις πρόσθετες υπηρεσίες του συνδρομητικού λογαριασμού περιλαμβάνονταν παροχές που ήδη παρέχονται δωρεάν στους πελάτες, όπως η υπηρεσία IRIS, χωρίς να αποτυπώνεται με σαφήνεια το συγκριτικό όφελος του «Λογαριασμού Προνομίων».

Εθνική Τράπεζα: Τι θα ισχύσει

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της τράπεζας προς τους πελάτες «Από τις 14 Μαΐου 2026, έχει παύσει η μηνιαία χρέωση ύψους €0,80 που είχε εισαχθεί στον λογαριασμό σας στο πλαίσιο της μετατροπής του σε «Λογαριασμό Προνομίων», ενώ συνεχίζετε να έχετε τα προνόμια που σας προσφέρει. Με την επικοινωνία μας αυτή, σας παρέχουμε αναλυτικότερη ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του «Λογαριασμού Προνομίων», ώστε να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα και να αποφασίσετε για τον τύπο λογαριασμού που σας εξυπηρετεί καλύτερα».

Την ίδια ώρα, η δικαστική απόφαση νόμιμη η διαδικασία αυτόματης μετατροπής των λογαριασμών με δυνατότητα εναντίωσης από τον πελάτη (opt-out), όπως και το χρονικό περιθώριο των δύο μηνών που είχε δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας προς τους πελάτες: «Αν επιλέξετε να αλλάξετε εντός των 60 ημερών: ο λογαριασμός σας επανέρχεται στην προηγούμενη μορφή του χωρίς καμία επιβάρυνση.  Αν δεν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης εντός των 60 ημερών: ο λογαριασμός σας θα συνεχίσει ως Λογαριασμός Προνομίων με τη μηνιαία χρέωση €0,80, η οποία θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της προθεσμίας».

Αναδρομικότητα

Παράλληλα, με βάση τη δικαστική απόφαση, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η μηνιαία συνδρομή ύψους 0,80 ευρώ αποτελεί χρέωση για την απλή διατήρηση καταθέσεων, με το δικαστήριο να δέχεται ότι αφορά αμοιβή για πρόσθετες υπηρεσίες.

Αναφορικά με το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για επιστροφή των συνδρομών στους πελάτες που εντάχθηκαν αυτόματα στο πρόγραμμα, η τράπεζα απάντησε ότι η δικαστική απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ακόμη, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη διαδικασία επιστροφών θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς θα απαιτούσε έλεγχο για το ποιοι πελάτες αξιοποίησαν τις πρόσθετες υπηρεσίες και ποιοι όχι. Το συνολικό ύψος των χρεώσεων παραμένει κάτω από τα 8 ευρώ ανά λογαριασμό.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Από τη διαχείριση κρίσεων σε φάση επενδυτικής ωριμότητας
Τράπεζες

Τράπεζες: Από τα «κόκκινα» δάνεια στην επενδυτική βαθμίδα

Το νέο επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, στο Wood’s Greek Retreat 2026

Wood: Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών
Τράπεζες

Αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Wood

Θετική στάση για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες διατηρεί η Wood

Καταθέσεις: Για παραπληροφόρηση κατηγορεί η ΕΚΠΟΙΖΩ την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Για παραπληροφόρηση κατηγορεί η ΕΚΠΟΙΖΩ την ΕΤΕ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Τράπεζα Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε 6 φορές το ομόλογο – Aντλεί 300 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε 6 φορές το ομόλογο - Aντλεί 300 εκατ.

Το Ομόλογο της τράπεζας Κύπρου εκδόθηκε σε τιμή 99,822% και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 3,875%,

Eurobank: Περιοδεία σε Ρόδο και Κω – Στόχος η στήριξη του ανταγωνιστικού τουρισμού
Τράπεζες

Περιοδεία Eurobank για στήριξη του ελληνικού τουρισμού

Στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού βρίσκεται η Eurobank, ενισχύοντας επενδύσεις που δημιουργούν ένα σύγχρονο τουριστικό μοντέλο στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Κόντρα Εθνικής – ΕΚΠΟΙΖΩ για τις χρεώσεις στους λογαριασμούς
Τράπεζες

Κόντρα Εθνικής - ΕΚΠΟΙΖΩ για τις χρεώσεις σε λογαριασμούς καταθέσεις

Η Εθνική τράπεζα θα προβεί σε έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για τη χρέωση των 0,80 ευρώ

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies