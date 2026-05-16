Berkshire: Πούλησε μετοχές της Chevron αξίας 8 δισ. δολαρίων

Μετοχές της Chevron αξίας περίπου 8 δισ. δολαρίων πούλησε η Berkshire Hathaway κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η πώληση της Berkshire μείωσε τη συμμετοχή της στη Chevron περίπου κατά ένα τρίτο, αφήνοντάς της ποσοστό 4,2%, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο όμιλος με έδρα την Ομάχα παρέμεινε πάντως ο τέταρτος μεγαλύτερος μέτοχος της Chevron μετά την πώληση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή της Chevron άγγιξε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, μετά τις επιθέσεις αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν, οι οποίες εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου.

Η Berkshire είχε αγοράσει μετοχές της Chevron το 2020, όταν διαπραγματεύονταν κοντά στα 65 δολάρια ανά μετοχή, πριν πωλήσει μέρος της θέσης της έναν χρόνο αργότερα. Ενίσχυσε ξανά τη συμμετοχή της το 2022, αγοράζοντας σε τιμή περίπου 124 δολάρια ανά μετοχή, περίπου την περίοδο που η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία.

Η πιο πρόσφατη πώληση πραγματοποιήθηκε σε μέση σταθμισμένη τιμή όγκου συναλλαγών 182,59 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.