Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Αλχημιστές και μνηστήρες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Αλχημιστές και μνηστήρες

Το πείραμα των νέων κομμάτων

Οι άμυνες των παλιών

Το «φάντασμα του 2012»

Οσο τα παραδοσιακά κόμματα πολιορκούν ως επίσημοι μνηστήρες την εξουσία, τα νέα κόμματα δείχνουν να βρίσκονται στην αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου που θα αλλάξει τη δομή του πολιτικού συστήματος.

Νέα Δημοκρατία και ΠαΣοΚ κρατούν προς το παρόν αποστάσεις, γεγονός είναι πάντως πως οι μετρήσεις των focus groups και τα νέα κόμματα μεταβάλλουν τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο μεταδίδει ότι ακόμη και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, η χώρα θα πρέπει απαραιτήτως να έχει κυβέρνηση. Η αλλαγή πλεύσης σχετίζεται και με τον φόβο μιας εκλογικής αποτύπωσης αντίστοιχης με τις εκλογές του 2012.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Αναταραχή – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Καρυστιανού και του κόμματος Τσίπρα, δεν είναι απαραίτητο να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό.

Δεν είναι καν πολύ πιθανό.

Προκαλεί όμως αρκετή αναταραχή. Και μάλλον πολύ περισσότερη από όση οι ίδιοι μπορούν να καταναλώσουν.

Το κόμμα Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24ωρα δεν φαίνεται να απευθύνεται σε ακροατήριο πολύ ευρύτερο από τον χθεσινό ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ το κόμμα Καρυστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη απευθύνεται ήδη σε ένα ιδιόρρυθμο κοινό, πολύ πιο περιορισμένο από εκείνους που είχαν ευαισθητοποιηθεί για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ποιος μιλάει με ποιον: Οταν χτυπά το «τριψήφιο»

Οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα και οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών.

Στα κόμματα και στη Βουλή

Στη γραμμή Αθήνα – Αγκυρα

Στις πολεμικές συγκρούσεις και στις εστίες ανάφλεξης

«Παράπλευρες απώλειες» στην ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ

Τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predatorgate

Πώς το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγεί σε υστέρηση τις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία

Ληξιπρόθεσμα χρέη – Οι όροι ένταξης

Καρότο και μαστίγιο για Εφορία και Ταμεία

Ευνοϊκούς όρους προσφέρει ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ενεργοποιούνται άμεσα διασταυρώσεις, έλεγχοι και κατασχέσεις.

Final Four: «Ωρα Ολυμπιακού στον τελικό της Αθήνας»

Προδημοσίευση – Μιχάλης Σάλλας: Ιστορία μιας «χαμένης ευκαιρίας»

Υπήρχε άλλη οδός από το μνημόνιο ώστε να μην πέσει η χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας; Ο Μιχάλης Σάλλας αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο τη λύση που είχε προτείνει και αγνοήθηκε.

Μαζί με το Βήμα,

Την Κυριακή 24 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου», το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Τάδε Έφη Ξένου – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί Τόμος Α’ (1999- 2007)

Μια ξεχωριστή καταγραφή της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας μέσα από το αιχμηρό και διεισδυτικό σκίτσο της Έφη Ξένου. Η έκδοση συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σκίτσα μιας περιόδου γεμάτης πολιτικές εξελίξεις και ιστορικές στιγμές, από την εποχή του εκσυγχρονισμού και την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τα πρώτα σημάδια μιας νέας εποχής αβεβαιότητας.

Με χιούμορ, πολιτική παρατήρηση και σατιρική ματιά, τα σκίτσα αποτυπώνουν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας. Μέσα από τις σελίδες του τόμου ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, όπου η πολιτική γελοιογραφία λειτουργεί όχι μόνο ως σχόλιο της επικαιρότητας αλλά και ως ένας διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης της σύγχρονης ιστορίας. Το ανήσυχο πενάκι της Έφης Ξένου μετατρέπει πολιτικούς πρωταγωνιστές και δημόσια πρόσωπα σε εμβληματικές φιγούρες, αποτυπώνοντας με ευρηματικότητα το κλίμα και τις αντιφάσεις της περιόδου.

Harper’s Bazaar

Η Kelly Piquet, το κομψό cover girl του τεύχους, φωτογραφίζεται με φόντο το πριγκιπάτο του Μονακό φορώντας σύγχρονες beachwear δημιουργίες. Το ντένιμ κυριαρχεί και τη θερινή σεζόν. Από το street style attitude μέχρι τις πιο polished εμφανίσεις, παραμένει διαχρονικό, ισορροπώντας ανάμεσα στο cool και στην ανάλαφρη θηλυκότητα. Το καλοκαίρι η επιδερμίδα χρειάζεται ανάλαφρες υφές και αποτελεσματική φροντίδα. Αντηλιακά σε υφές που εφαρμόζονται εύκολα σε επαναλαμβανόμενες στρώσεις προστατεύουν χωρίς να βαραίνουν, ενώ οι μάσκες ενυδάτωσης και οι οροί με βιταμίνη C ή νιασιναμίδη ανανεώνουν και θωρακίζουν τη λάμψη της επιδερμίδας.

O Matthieu Blazy, ο πολυτάλαντος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, έχει φέρει νέα πνοή στον 116χρονο οίκο Chanel εστιάζοντας στην αυθεντική γοητεία και τη σύγχρονη κομψότητα. Με έμπνευση από την ποικιλοµορφία των ανθρώπων που συναντά καθημερινά και την ιστορία της Coco Chanel, δημιουργεί συλλογές που συνδυάζουν τεχνική δεξιοτεχνία, φαντασία και προσωπικότητα. Bazaar Casa Special Deco: Το καλοκαιρινό αφιέρωμα στο interior design φέρνει έμπνευση και στυλ στο σπίτι σας. Από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Milan Design Week έως έναν επίγειο παράδεισο στην καρδιά του Αιγαίου, αναδεικνύονται οι τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, ο Εντγκάρδο Οσόριο, ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του πολυτελούς διεθνούς φήμης brand Aquazzura. Ο διάσημος σχεδιαστής ο οποίος ζει και εργάζεται στη Φλωρεντία σχεδίασε μία συλλογή αποκλειστικά και μόνο για τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Μία κολεξιόν η οποία αποτελείται από μία υπέροχη σειρά από slippers για γυναίκες και άνδρες καθώς και ένα καλοκαιρινό pouch σχεδιασμένο για ανέμελες ημέρες κάτω από τον ήλιο! Ο Οσόριο έρχεται στην Ελλάδα ειδικά για την «ΕΛΠΙΔΑ» και μιλάει στο “BHMAGAZINO” αποκλειστικά.

<br />

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΞΕΝΟΥ #1 »: €1,65)