Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Κόσμος 23.05.2026, 08:51
Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφαλείας του για τον πόλεμο με το Ιράν το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που μίλησαν στο Axios, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Για να μην το κάνει, θα πρέπει να υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις την τελευταία στιγμή.

Η συνάντηση του Τραμπ για το Ιράν πραγματοποιήθηκε καθώς ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στην Τεχεράνη. Μαζί με αντιπροσωπεία από το Κατάρ γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθούν τα κενά. Και έτσι να αποτρέψουν επανέναρξη του πολέμου.

Ο Μουνίρ αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο με τον στρατηγό Αχμάντ Βαχίντι, τον διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και βασικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ιράν.


Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ κάνει αντιφατικές δηλώσεις. Ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν θα πάει στον γάμο του γιου του το Σαββατοκύριακο, «για λόγους εθνικής ασφάλειας». Και πως δεν θα πάει να παίξει γκολφ, πράγμα που κάνει κάθε εβδομάδα. Αλλά και λίγο αργότερα, ότι ο πόλεμος έρχεται στο τέλος του και πως το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά.

Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διπλωματικές προσπάθειες χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ως «αγωνιώδεις». Είπε ότι προσχέδια «ανταλλάσσονται κάθε μέρα» χωρίς μεγάλη πρόοδο.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετείχαν ο αντιπρόεδρος Βανς, ο υπουργός Άμυνας Χέγκεθ, ο διευθυντής της CIA Ράτκλιφ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και άλλοι αξιωματούχοι. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, δεν παρευρέθηκαν. Ο ένας βρίσκεται στην Ευρώπη και ο άλλος στην τελετή αποφοίτησης της Ναυτικής Ακαδημίας.
Σύμφωνα με το Axios, o Τραμπ ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Αλλά και για τα διάφορα σενάρια σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών.

Πηγή κοντά στον Τραμπ και μια δεύτερη πηγή με γνώση της κατάστασης δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ είχε απογοητευτεί ολοένα και περισσότερο από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Την Τρίτη, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ήθελε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης όμως ήταν έτοιμος να διατάξει ένα χτύπημα, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τελικής «αποφασιστικής» μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης. Έτσι, θα μπορούσε να κηρύξει τη νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση για επανέναρξη του πολέμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο. Αλλά κάθε φορά αποφασίζει να μην το κάνει.

Πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει η ευκαιρία τις επόμενες 24 ώρες για κάποιο είδος σημαντικής εξέλιξης. Αλλά οι πηγές που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, λένε ότι φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, εκτός εάν συμβεί κάτι απροσδόκητο στις συνομιλίες

