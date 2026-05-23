Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ

Μεταφορές 23.05.2026, 11:36
Στις 10+1 παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα από την κυβέρνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και εκείνες που έπονται, αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση

Αναλυτικά, «τα σύγχρονα και ασφαλή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι δείκτης πολιτισμού της καθημερινότητας και ταυτόχρονα μέτρο κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες και οι πόλεις με τους υψηλότερους δείκτες ευημερίας και “ευτυχίας” των πολιτών τους είναι εκείνες που έχουν επενδύσει στη βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή σε ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και μέσων μαζικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα, χαμηλό κόστος, και σαφώς μικρότερη περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Ως συστηματικός χρήστης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου στην κυβέρνηση, γνωρίζω από πρώτο χέρι τι σημαίνει για τον εργαζόμενο που πάει στη δουλειά του η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των λεωφορείων στις στάσεις, οι συνεχείς βλάβες ενός παλαιού στόλου, η έλλειψη ασφάλειας στο μετρό και τον ηλεκτρικό, η απουσία ελέγχων για την έως πρότινος εκτεταμένη εισιτηριοδιαφυγή, η άθλια εικόνα εγκατάλειψης και βανδαλισμού σε σταθμούς και συρμούς. Δυστυχώς, η δεκαετία της κρίσης και της ύφεσης άφησε ισχυρό αποτύπωμα εγκατάλειψης και αποεπένδυσης στα ΜΜΜ που ισοδυναμεί -κακά τα ψέματα- με κοινωνική αποδιάρθρωση και διεύρυνση των ανισοτήτων. Διότι τα σύγχρονα και ασφαλή ΜΜΜ δεν μειώνουν μόνο τις αποστάσεις μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, μειώνουν πρωτίστως τις ανισότητες».


Όμως, συνεχίζει ο υπουργός Επικρατείας, «στο κυβερνητικό πρόγραμμα του 2023 αποφασίσαμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θέσαμε φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους ανανέωσης τόσο του στόλου λεωφορείων και συρμών όσο και μείωσης των χρονοαποστάσεων. Ώστε τα ΜΜΜ μας να φτάνουν μακρύτερα, ταχύτερα και συχνότερα. Τρία χρόνια μετά μπορούμε με περηφάνια να πούμε ότι “το είπαμε και το κάνουμε”.

Η παρουσίαση που έκανε την Τετάρτη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τη δυνατή ομάδα διοικήσεων του Υπερταμείου και του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ, απέδειξε πως όταν υπάρχει σχέδιο, βούληση, επιμονή, υπομονή και μεράκι, τότε μπορούν να γίνουν μικρά θαύματα.

Διότι αυτό που συμβαίνει στα ΜΜΜ της πρωτεύουσας είναι το επαναστατικό αυτονόητο που οφείλαμε εδώ και πολλά χρόνια στους πολίτες του λεκανοπεδίου αλλά έως πρότινος κανείς δεν είχε υλοποιήσει».

Οι παρεμβάσεις

Ενδεικτικά, ο ‘Α. Σκέρτσος παραθέτει 10+1 από τις παρεμβάσεις «που έχουν γίνει έως σήμερα και τι έρχεται:

* 1.076 νέα λεωφορεία κυκλοφορούν ήδη στο λεκανοπέδιο έχοντας πετύχει ανανέωση του στόλου κατά 2/3.

* Στόχος έως το 2028 να κυκλοφορούν 2.000 λεωφορεία εκ των οποίων τα 1.700 θα είναι καινούρια.

* Πλέον, όλα τα λεωφορεία του λεκανοπεδίου είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία ενώ χάρη στην ψηφιακή κάρτα αναπηρίας η πρόσβαση σε αυτά έχει γίνει πολύ πιο εύκολη.

* Κανένα λεωφορείο δεν θα κυκλοφορεί από φέτος το καλοκαίρι χωρίς σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

* Η εκθετική αύξηση των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή έχει οδηγήσει σε ρεκόρ επικυρώσεων 115 εκ. εισιτηρίων το πρώτο τετράμηνο του 2026.

* Αύξηση οδηγών στους 2.800 με στόχο να φτάσουν στους 4.000 έως το 2028.

* Δημιουργία 15 “πρότυπων δρομολογίων” που καλύπτουν το 40% της επιβατικής κίνησης με πύκνωση λεωφορείων και οδηγών με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής έως και 9 λεπτά ή έως και 50%.

* Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των 14 συρμών του ηλεκτρικού για πρώτη φορά μαζί με προμήθεια 10 νέων συρμών καθώς και αύξηση των συρμών του μετρό της Αθήνας από 40 σε 52 σήμερα και 61 το 2027 με προκήρυξη για προμήθεια επιπλέον 19 έως το 2028 και 2029.

* 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων κάθε Σάββατο βράδυ με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των νέων ανθρώπων που βγαίνουν να διασκεδάσουν.

* Σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση των δρομολογίων.

* Δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων έρευνας ικανοποίησης επιβατών με δυνατότητα καταγγελιών στο report.oasa.gr

* Κι όλα αυτά, με ένα από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη».

Συμπερασματικά, «δεν διεκδικούμε “μπράβο”. Όλα αυτά δεν είναι παρά το ελάχιστο που οφείλουμε στους κατοίκους της πρωτεύουσας με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη και μια καλύτερη καθημερινότητα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.

