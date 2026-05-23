Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του, καλώντας τους πολίτες να παρευρεθούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος του στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Ο Αλέξης Τσίπρας αξιοποιεί τα social media για να επικοινωνήσει με τους πολίτες

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 η ώρα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις τις τελευταίες ημέρες εν όψει της παρουσίασης του κόμματος.

Στις 20 Μαΐου ανήρτησε βίντεο στο οποίο νέοι και νέες απαντούν σχετικά με το ποιο όνομα θα έδιναν στο κόμμα.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες», είχε σχολιάσει ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με τις προτάσεις.

Το όνομα «Πυξίδα» πρότειναν οι περισσότεροι από όσους απάντησαν, αν και δεν έλειψαν και άλλες προτάσεις όπως το Λάουρα, από το όνομα της Λάουρα Κοβέσι, της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στις 21 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση όπου αποτυπώνεται μια φανέλα αλά Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, την ημερομηνία που θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα.

Η ανάρτηση:

Χθες, 22 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός ανήρτησε άλλο βίντεο με το οποίο… τρολάρει με το όνομα του κόμματος του.

Ο πρώην πρωθυπουργός ακούει την ιδέα μιας νέας γυναίκας, που προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» για το κόμμα του και σχολιάζει ενθουσιασμένος: «Τέλεια! Πάμε με αυτό».

Οι συνεργάτες του, όμως, σπεύδουν να του βάλουν… φρένο, καθώς του θυμίζουν πως έχει ήδη «κλειδώσει» το όνομα.

«Ε ας ξεκλειδώσει», επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, για να λάβει την απάντηση πως «δεν παίζει», καθώς «site, banner, video είναι όλα έτοιμα», ενώ έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Το βίντεο: