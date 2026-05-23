Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Αλχημιστές και μνηστήρες

Το πείραμα των νέων κομμάτων – Οι άμυνες των παλιών – Το «φάντασμα του 2012».

Κοινωνία 23.05.2026, 10:26
Σχολιάστε
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Αλχημιστές και μνηστήρες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Αλχημιστές και μνηστήρες

  • Το πείραμα των νέων κομμάτων
  • Οι άμυνες των παλιών
  • Το «φάντασμα του 2012»

Οσο τα παραδοσιακά κόμματα πολιορκούν ως επίσημοι μνηστήρες την εξουσία, τα νέα κόμματα δείχνουν να βρίσκονται στην αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου που θα αλλάξει τη δομή του πολιτικού συστήματος.

Νέα Δημοκρατία και ΠαΣοΚ κρατούν προς το παρόν αποστάσεις, γεγονός είναι πάντως πως οι μετρήσεις των focus groups και τα νέα κόμματα μεταβάλλουν τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο μεταδίδει ότι ακόμη και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, η χώρα θα πρέπει απαραιτήτως να έχει κυβέρνηση. Η αλλαγή πλεύσης σχετίζεται και με τον φόβο μιας εκλογικής αποτύπωσης αντίστοιχης με τις εκλογές του 2012.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Αναταραχή – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Καρυστιανού και του κόμματος Τσίπρα, δεν είναι απαραίτητο να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό.

Δεν είναι καν πολύ πιθανό.

Προκαλεί όμως αρκετή αναταραχή. Και μάλλον πολύ περισσότερη από όση οι ίδιοι μπορούν να καταναλώσουν.

Το κόμμα Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24ωρα δεν φαίνεται να απευθύνεται σε ακροατήριο πολύ ευρύτερο από τον χθεσινό ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ το κόμμα Καρυστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη απευθύνεται ήδη σε ένα ιδιόρρυθμο κοινό, πολύ πιο περιορισμένο από εκείνους που είχαν ευαισθητοποιηθεί για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ποιος μιλάει με ποιον: Οταν χτυπά το «τριψήφιο»

Οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα και οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών.

  • Στα κόμματα και στη Βουλή
  • Στη γραμμή Αθήνα – Αγκυρα
  • Στις πολεμικές συγκρούσεις και στις εστίες ανάφλεξης
Τσίπρας Μητσοτάκης

«Παράπλευρες απώλειες» στην ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ

Τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predatorgate

Πώς το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγεί σε υστέρηση τις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία

Ληξιπρόθεσμα χρέη – Οι όροι ένταξης

Καρότο και μαστίγιο για Εφορία και Ταμεία

Ευνοϊκούς όρους προσφέρει ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ενεργοποιούνται άμεσα διασταυρώσεις, έλεγχοι και κατασχέσεις.

εφορία εκκαθαριστικό

Final Four: «Ωρα Ολυμπιακού στον τελικό της Αθήνας»

Προδημοσίευση – Μιχάλης Σάλλας: Ιστορία μιας «χαμένης ευκαιρίας»

Υπήρχε άλλη οδός από το μνημόνιο ώστε να μην πέσει η χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας; Ο Μιχάλης Σάλλας αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο τη λύση που είχε προτείνει και αγνοήθηκε.

Μαζί με το Βήμα,

Την Κυριακή 24 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου», το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Τάδε Έφη Ξένου – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί Τόμος Α’ (1999- 2007)

Μια ξεχωριστή καταγραφή της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας μέσα από το αιχμηρό και διεισδυτικό σκίτσο της Έφη Ξένου. Η έκδοση συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σκίτσα μιας περιόδου γεμάτης πολιτικές εξελίξεις και ιστορικές στιγμές, από την εποχή του εκσυγχρονισμού και την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τα πρώτα σημάδια μιας νέας εποχής αβεβαιότητας.

Με χιούμορ, πολιτική παρατήρηση και σατιρική ματιά, τα σκίτσα αποτυπώνουν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας. Μέσα από τις σελίδες του τόμου ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, όπου η πολιτική γελοιογραφία λειτουργεί όχι μόνο ως σχόλιο της επικαιρότητας αλλά και ως ένας διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης της σύγχρονης ιστορίας. Το ανήσυχο πενάκι της Έφης Ξένου μετατρέπει πολιτικούς πρωταγωνιστές και δημόσια πρόσωπα σε εμβληματικές φιγούρες, αποτυπώνοντας με ευρηματικότητα το κλίμα και τις αντιφάσεις της περιόδου.

Harper’s Bazaar

Η Kelly Piquet, το κομψό cover girl του τεύχους, φωτογραφίζεται με φόντο το πριγκιπάτο του Μονακό φορώντας σύγχρονες beachwear δημιουργίες. Το ντένιμ κυριαρχεί και τη θερινή σεζόν. Από το street style attitude μέχρι τις πιο polished εμφανίσεις, παραμένει διαχρονικό, ισορροπώντας ανάμεσα στο cool και στην ανάλαφρη θηλυκότητα. Το καλοκαίρι η επιδερμίδα χρειάζεται ανάλαφρες υφές και αποτελεσματική φροντίδα. Αντηλιακά σε υφές που εφαρμόζονται εύκολα σε επαναλαμβανόμενες στρώσεις προστατεύουν χωρίς να βαραίνουν, ενώ οι μάσκες ενυδάτωσης και οι οροί με βιταμίνη C ή νιασιναμίδη ανανεώνουν και θωρακίζουν τη λάμψη της επιδερμίδας.

O Matthieu Blazy, ο πολυτάλαντος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, έχει φέρει νέα πνοή στον 116χρονο οίκο Chanel εστιάζοντας στην αυθεντική γοητεία και τη σύγχρονη κομψότητα. Με έμπνευση από την ποικιλοµορφία των ανθρώπων που συναντά καθημερινά και την ιστορία της Coco Chanel, δημιουργεί συλλογές που συνδυάζουν τεχνική δεξιοτεχνία, φαντασία και προσωπικότητα. Bazaar Casa Special Deco: Το καλοκαιρινό αφιέρωμα στο interior design φέρνει έμπνευση και στυλ στο σπίτι σας. Από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Milan Design Week έως έναν επίγειο παράδεισο στην καρδιά του Αιγαίου, αναδεικνύονται οι τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, ο Εντγκάρδο Οσόριο, ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του πολυτελούς διεθνούς φήμης brand Aquazzura. Ο διάσημος σχεδιαστής ο οποίος ζει και εργάζεται στη Φλωρεντία σχεδίασε μία συλλογή αποκλειστικά και μόνο για τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Μία κολεξιόν η οποία αποτελείται από μία υπέροχη σειρά από slippers για γυναίκες και άνδρες καθώς και ένα καλοκαιρινό pouch σχεδιασμένο για ανέμελες ημέρες κάτω από τον ήλιο! Ο Οσόριο έρχεται στην Ελλάδα ειδικά για την «ΕΛΠΙΔΑ» και μιλάει στο “BHMAGAZINO” αποκλειστικά.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΞΕΝΟΥ #1 »: €1,65)

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών
BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές
World

Το νέο στοίχημα του συνιδρυτή της BrewDog με φόντο τους χαμένους επενδυτές
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας
Ενέργεια: Στον άνθρακα στράφηκαν οι ΗΠΑ το 2025 – Η θέση των ανανεώσιμων πηγών παγκοσμίως
Ενέργεια

Ενέργεια: Άνθρακα «ψήφισαν» οι ΗΠΑ το 2025
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
World

Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Κοινωνία
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
Κόσμος

Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία
Κόσμος

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία

Επιστολή Ζελένσκι προς τους ηγέτες της ΕΕ

Latest News
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε συστήματα που επιτρέπουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές
World

Το νέο στοίχημα του συνιδρυτή της BrewDog με φόντο τους χαμένους επενδυτές

Ο πρώην CEO και συνιδρυτής της BrewDog επιχειρεί δυναμικό comeback στον χώρο της craft μπίρας

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Στον άνθρακα στράφηκαν οι ΗΠΑ το 2025 – Η θέση των ανανεώσιμων πηγών παγκοσμίως
Ενέργεια

Ενέργεια: Άνθρακα «ψήφισαν» οι ΗΠΑ το 2025

Στην ενέργεια μέσω άνθρακα επένδυσαν οι ΗΠΑ το 2025, ενόσω οι ανανεώσιμες πηγές κέρδισαν έδαφος - Ο παράγοντας της γεωπολιτικής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία
World

Reuters: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία

Θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσιγκτον–Τεχεράνης, μεταδίδει το Reuters

Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο
Κοινωνία

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» Αθήνα και περιφέρειες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της
Τουρισμός

Στη διεθνή προβολή της επενδύει η Σύρος

Διεκδικεί διάκριση στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Best Tourism Villages με την υποψηφιότητα του Γαλησσά

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ
Κατασκευές

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ επαναφέρει το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με έντονες αντιδράσεις για το περιβάλλον, το κόστος και την νομική του βάση

Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies