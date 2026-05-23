Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Green 23.05.2026, 07:50
Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C την Παρασκευή. Την επόμενη εβδομάδα η δυτική Ευρώπη οι θερμοκρασίες θα καταγράψουν ρεκόρ για τον Μάιο. Η κλιματική αλλαγή δείχνει και φέτος τα δόντια της.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς είναι προ των πυλών. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ανέβουν πάνω από 10°C πάνω από το κανονικό και νέα μηνιαία ρεκόρ για τον Μάιο αναμένεται να σημειωθούν σε εκατοντάδες μέρη.

Στη δυτική Ευρώπη αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 30°C την Παρασκευή. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουν τους 32°C στο Παρίσι και το Λονδίνο και τους 35°C στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι μέγιστες, έως και 38°C, αναμένονται στην Ισπανία, στην Γουαδιάνα και στο Γουαδαλκιβίρ.

Πρόωρος καύσωνας

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει: «Τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά». Μιλάει για έναν πρόωρο καύσωνα «που θα είναι έντονο και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες».

Επισήμανε επίσης ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σημειωθούν ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία του Μαΐου που καταγράφηκε στη Γαλλία (30,5°C το 2025). Αλλά και για την υψηλότερη μέση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα σε μια ημέρα τον Μάιο (22,8°C το 2017).


Τις εξαιρετικά υψηλές αυτές θερμοκρασίες έχει προκαλέσει ένας «θόλος θερμότητας». Μεταφέρει τον ζεστό αέρα από το Μαρόκο παγιδευμένο κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει ότι στη Βρετάνη, στα βόρεια, οι θερμοκρασίες που αναμένονται είναι «αρκετά αξιοσημείωτες τόσο νωρίς στην προκαλοκαιρινή περίοδο». Και είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα ρεκόρ κατά τρεις ή περισσότερους βαθμούς.

Αιτία, η κλιματική αλλαγή

Ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι η Ευρώπη, η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, θα μπορούσε να αναμένει τέτοια εξαιρετικά θερμικά φαινόμενα «όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πρόωρα, και να είναι όλο και πιο έντονα».


Αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία. Και άλλες περιοχές στη δυτική Ευρώπη θα υποφέρουν.

Στη Βρετανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 33°C τοπικά τη Δευτέρα. Και να ξεπεράσουν την τρέχουσα υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Μάιο, η οποία ήταν 32,8°C, και σημειώθηκε το 1944.

Στη Βρετανία έχουν εκδοθεί «έκτακτες» προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα για το Σαββατοκύριακο. Περιοχές θα μπορούσαν επίσης να εισέλθουν σε κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 26°C έως 28°C – ανάλογα με την τοποθεσία – για τρεις ημέρες.

Αυτό είναι απίθανο στη Γαλλία, όπου οι νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμένουν πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο για να κηρυχθεί επίσημο κύμα καύσωνα, ή στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες θα πρέπει να φτάσουν σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα.

Στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν ήδη τους 38°C την Πέμπτη. Ένα δίχρονο κορίτσι πέθανε στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, αφού κατά λάθος έμεινε στο αυτοκίνητο του πατέρα της για ώρες.

