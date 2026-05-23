Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εταιρείες από την Κίνα εξαγοράζουν έναν αυξανόμενο αριθμό ξένων καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, καθώς ο έντονος εγχώριος ανταγωνισμός επεκτείνεται σε διεθνείς τομείς που βρίσκονται σχετικά μακριά από τις γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Μόλις λίγους μήνες αφότου ο κινεζικός όμιλος ενδυμάτων Anta απέκτησε μερίδιο 29% στην Puma έναντι 1,5 δισ. ευρώ, η αλυσίδα λιανικής «ultra fast-fashion» Shein σύναψε αυτή την εβδομάδα συμφωνία για την εξαγορά της «βιώσιμης» αμερικανικής μάρκας ενδυμάτων Everlane έναντι 100 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Everlane πωλείται από την L Catterton, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που υποστηρίζεται από την LVMH και κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στον λιανοπωλητή βασικών ειδών με έδρα το Σαν Φρανσίσκο από το 2020.

Η Nestlé επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι πούλησε το πλειοψηφικό της μερίδιο στην αμερικανική αλυσίδα Blue Bottle Coffee στην Centurium Capital, τον κύριο μέτοχο της αλυσίδας καφέ Luckin Coffee, η οποία διαθέτει δεκάδες χιλιάδες καταστήματα στην Κίνα.

Οι συγχωνεύσεις που επιδιώκει η Κίνα

Η όρεξη των κινεζικών εταιρειών για συγχωνεύσεις και εξαγορές έχει αυξηθεί μετά από χρόνια αμείωτου ανταγωνισμού και αποπληθωριστικών πιέσεων στην εγχώρια αγορά.

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν εξαγωγικές συναλλαγές καταναλωτικών αγαθών αξίας 2,4 δισ. δολαρίων, σχεδόν όλες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το συνολικό ποσό των 6,8 δισ. δολαρίων του περασμένου έτους ήταν το υψηλότερο από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Rhodium Group.

«Τα καταναλωτικά αγαθά είναι ένας από τους λίγους τομείς που παραμένουν σχετικά ανοιχτοί στις κινεζικές επενδύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες», δήλωσε ο Armand Meyer, αναλυτής της Rhodium.

«Οι κινεζικές εταιρείες με εγχώρια εμπορικά σήματα που έχουν ωριμάσει επιδιώκουν να επεκτείνουν τη διεθνή τους παρουσία σε μια περίοδο που η εγχώρια οικονομία επιβραδύνεται», πρόσθεσε και επισήμανε: «Η εξαγορά καθιερωμένων ξένων εμπορικών σημάτων αποτελεί ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δρόμο από το να χτίζεις κάτι από το μηδέν».

Η συμμετοχή της Anta στην Puma είναι η τελευταία κίνηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εξαγορών στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει την εξαγορά το 2019 της Amer Sports, ιδιοκτήτριας των Hoka, Salomon και Arc’teryx, πριν η Amer επανεισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2024. Η Anta έχει επίσης αγοράσει τη γερμανική εταιρεία ενδυμάτων Jack Wolfskin και κατέχει τα δικαιώματα της Fila στην ηπειρωτική Κίνα.

«Η Anta είναι το πρότυπο αυτής της στρατηγικής», δήλωσε ο Josh Perlman, επικεφαλής της Authentic Brands Group για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας. Η Authentic Brands βρίσκεται στη διαδικασία επανεκκίνησης της Reebok στην Κίνα, καθώς και της αμερικανικής μάρκας πολυτελείας Guess, η οποία φέτος έκλεισε όλα τα καταστήματά της στην Κίνα.

Οι επενδύσεις της Κίνας

Οι συνολικές επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό ανήλθαν σε 27 δισ. δολάρια πέρυσι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2020, εν μέρει λόγω των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία εξόρυξης σε αναδυόμενες οικονομίες. Η τεράστια βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας επεκτείνεται επίσης παγκοσμίως.

Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι ασήμαντο σε σύγκριση με τις εξαγωγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους άνω των 200 δισ. δολαρίων το 2016, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εμπορικές εντάσεις κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίσουν να κλιμακώνονται κατά την επόμενη δεκαετία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» την Κίνα κατά την πρώτη προεδρική επίσκεψη στο Πεκίνο μετά από μια δεκαετία, πλαισιωμένος από μια σειρά επιχειρηματικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, και η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup.

Κινεζικές μάρκες, από την Urban Revivo —ανταγωνίστρια της Zara— έως την Mixue, μια αλυσίδα καταστημάτων τσαγιού που διαθέτει περισσότερα καταστήματα από τα McDonald’s, σχεδόν όλα στην Κίνα, έχουν επιδιώξει να επεκταθούν στις ΗΠΑ.

Ενώ τα καταναλωτικά αγαθά είναι συνήθως λιγότερο ευαίσθητα από πολλούς άλλους τομείς, έχει υπάρξει έντονη επιτήρηση στην Ευρώπη, όπου η ΕΕ και η Γαλλία έχουν ξεκινήσει έρευνες σχετικά με τις πωλήσεις της Shein για παιδικές σεξουαλικές κο’υκλες, όπλων όπως σιδηρογροθιές και άλλων παράνομων αντικειμένων μέσω της αγοράς τρίτων μερών της. Η προσφορά της JD.com για την Ceconomy, έναν γερμανικό λιανοπωλητή ηλεκτρονικών ειδών, έχει καθυστερήσει λόγω εξέτασης από τις ρυθμιστικές αρχές.