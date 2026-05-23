Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

World 23.05.2026, 11:27
Σχολιάστε
Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εταιρείες από την Κίνα εξαγοράζουν έναν αυξανόμενο αριθμό ξένων καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, καθώς ο έντονος εγχώριος ανταγωνισμός επεκτείνεται σε διεθνείς τομείς που βρίσκονται σχετικά μακριά από τις γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Μόλις λίγους μήνες αφότου ο κινεζικός όμιλος ενδυμάτων Anta απέκτησε μερίδιο 29% στην Puma έναντι 1,5 δισ. ευρώ, η αλυσίδα λιανικής «ultra fast-fashion» Shein σύναψε αυτή την εβδομάδα συμφωνία για την εξαγορά της «βιώσιμης» αμερικανικής μάρκας ενδυμάτων Everlane έναντι 100 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Everlane πωλείται από την L Catterton, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που υποστηρίζεται από την LVMH και κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στον λιανοπωλητή βασικών ειδών με έδρα το Σαν Φρανσίσκο από το 2020.

Η Nestlé επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι πούλησε το πλειοψηφικό της μερίδιο στην αμερικανική αλυσίδα Blue Bottle Coffee στην Centurium Capital, τον κύριο μέτοχο της αλυσίδας καφέ Luckin Coffee, η οποία διαθέτει δεκάδες χιλιάδες καταστήματα στην Κίνα.

Οι συγχωνεύσεις που επιδιώκει η Κίνα

Η όρεξη των κινεζικών εταιρειών για συγχωνεύσεις και εξαγορές έχει αυξηθεί μετά από χρόνια αμείωτου ανταγωνισμού και αποπληθωριστικών πιέσεων στην εγχώρια αγορά.

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν εξαγωγικές συναλλαγές καταναλωτικών αγαθών αξίας 2,4 δισ. δολαρίων, σχεδόν όλες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το συνολικό ποσό των 6,8 δισ. δολαρίων του περασμένου έτους ήταν το υψηλότερο από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Rhodium Group.

«Τα καταναλωτικά αγαθά είναι ένας από τους λίγους τομείς που παραμένουν σχετικά ανοιχτοί στις κινεζικές επενδύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες», δήλωσε ο Armand Meyer, αναλυτής της Rhodium.

«Οι κινεζικές εταιρείες με εγχώρια εμπορικά σήματα που έχουν ωριμάσει επιδιώκουν να επεκτείνουν τη διεθνή τους παρουσία σε μια περίοδο που η εγχώρια οικονομία επιβραδύνεται», πρόσθεσε και επισήμανε: «Η εξαγορά καθιερωμένων ξένων εμπορικών σημάτων αποτελεί ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δρόμο από το να χτίζεις κάτι από το μηδέν».

Η συμμετοχή της Anta στην Puma είναι η τελευταία κίνηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εξαγορών στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει την εξαγορά το 2019 της Amer Sports, ιδιοκτήτριας των Hoka, Salomon και Arc’teryx, πριν η Amer επανεισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2024. Η Anta έχει επίσης αγοράσει τη γερμανική εταιρεία ενδυμάτων Jack Wolfskin και κατέχει τα δικαιώματα της Fila στην ηπειρωτική Κίνα.

«Η Anta είναι το πρότυπο αυτής της στρατηγικής», δήλωσε ο Josh Perlman, επικεφαλής της Authentic Brands Group για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας. Η Authentic Brands βρίσκεται στη διαδικασία επανεκκίνησης της Reebok στην Κίνα, καθώς και της αμερικανικής μάρκας πολυτελείας Guess, η οποία φέτος έκλεισε όλα τα καταστήματά της στην Κίνα.

Οι επενδύσεις της Κίνας

Οι συνολικές επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό ανήλθαν σε 27 δισ. δολάρια πέρυσι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2020, εν μέρει λόγω των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία εξόρυξης σε αναδυόμενες οικονομίες. Η τεράστια βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας επεκτείνεται επίσης παγκοσμίως.

Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι ασήμαντο σε σύγκριση με τις εξαγωγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους άνω των 200 δισ. δολαρίων το 2016, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εμπορικές εντάσεις κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίσουν να κλιμακώνονται κατά την επόμενη δεκαετία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» την Κίνα κατά την πρώτη προεδρική επίσκεψη στο Πεκίνο μετά από μια δεκαετία, πλαισιωμένος από μια σειρά επιχειρηματικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, και η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup.

Κινεζικές μάρκες, από την Urban Revivo —ανταγωνίστρια της Zara— έως την Mixue, μια αλυσίδα καταστημάτων τσαγιού που διαθέτει περισσότερα καταστήματα από τα McDonald’s, σχεδόν όλα στην Κίνα, έχουν επιδιώξει να επεκταθούν στις ΗΠΑ.

Ενώ τα καταναλωτικά αγαθά είναι συνήθως λιγότερο ευαίσθητα από πολλούς άλλους τομείς, έχει υπάρξει έντονη επιτήρηση στην Ευρώπη, όπου η ΕΕ και η Γαλλία έχουν ξεκινήσει έρευνες σχετικά με τις πωλήσεις της Shein για παιδικές σεξουαλικές κο’υκλες, όπλων όπως σιδηρογροθιές και άλλων παράνομων αντικειμένων μέσω της αγοράς τρίτων μερών της. Η προσφορά της JD.com για την Ceconomy, έναν γερμανικό λιανοπωλητή ηλεκτρονικών ειδών, έχει καθυστερήσει λόγω εξέτασης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες
World

Morrisons: Σχέδιο για λουκέτο σε 100 καταστήματα
Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα
Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες
Ιταλία: Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
World

Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα
Business

Πώς το Vinted έγινε ο «βασιλιάς» των second-hand

Η πλατφόρμα Vinted αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε και πουλάμε αντικείμενα, οδηγώντας τη «δεύτερη ζωή» των προϊόντων σε παγκόσμια τάση

Νατάσα Σινιώρη
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα μπροστά στο παράδοξο της ΑΙ - Οι προκλήσεις

Η Πέγκυ Αντωνάκου της Google και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή χρήση της AI από τους νέους και τη χαμηλή υιοθέτησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Πολύζος
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Περισσότερα από World
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

Ιταλία: Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
World

Η Μελόνι περιορίζει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης

Η ιταλική κυβέρνηση δίνει φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα
Business

Πώς το Vinted έγινε ο «βασιλιάς» των second-hand

Η πλατφόρμα Vinted αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε και πουλάμε αντικείμενα, οδηγώντας τη «δεύτερη ζωή» των προϊόντων σε παγκόσμια τάση

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
Κόσμος

Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανόδου των τιμών στα οικοδομικά υλικά - Πιέσεις στα ακίνητα

Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Τουρισμός

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party
English Edition

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party

The former prime minister has confirmed the party name is finalized and is calling on supporters to attend Tuesday's Thisseio Square event

Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες
World

Morrisons: Σχέδιο για λουκέτο σε 100 καταστήματα

Η αλυσίδα Morrisons ανακοίνωσε ότι τα μίνι μάρκετ που επηρεάζονται ήταν ζημιογόνα εδώ και αρκετό καιρό και είχαν ενταχθεί στο δίκτυό της μέσω της εξαγοράς της McColls

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία
Κόσμος

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία

Επιστολή Ζελένσκι προς τους ηγέτες της ΕΕ

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη
Πολιτική

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ
Μεταφορές

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ

Ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Business of Sport

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies