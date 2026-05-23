SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship

Τον τεράστιο πύραυλο Starship η SpaceXτην Παρασκευή, αφού η πρώτη απόπειρα είχε ακυρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων την προηγούμενη μέρα.

Ένα 90λεπτο χρονικό παράθυρο εκτόξευσης άνοιξε στις 6:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και η πτήση ξεκίνησε εκείνη την ώρα από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase του Τέξας.

Η δοκιμαστική πτήση του Starship V3, με όλα τα βελτιωμένα συστήματά του, ήταν ένα σημαντικό γεγονός για την SpaceX εν όψει της εισόδου της στο χρηματιστήριο, αφού η εταιρεία δημοσιοποίησε το ενημερωτικό δελτίο της για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η αεροδιαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια IPO τον επόμενο μήνα, αφού αποτιμήθηκε στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, όταν συγχωνεύθηκε με την xAI, τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ.

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, ταξίδεψε στο Starbase πριν από την εκτόξευση και εμφανίστηκε με στολή πτήσης μαζί με υπαλλήλους της SpaceX σε ένα βίντεο ζωντανής μετάδοσης για να αναδείξει τα επιτεύγματα.

Πριν αναλάβει τη διεύθυνση της διαστημικής υπηρεσίας, ο Άιζακμαν πλήρωσε για να ηγηθεί δύο ιδιωτικών πτήσεων της SpaceX, το 2021 και το 2024, διοικώντας πληρώματα σε πολυήμερες αποστολές γύρω από τη Γη, δημιουργώντας στενή σχέση με τον Μασκ.

Η δοκιμαστική πτήση για τη SpaceX

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης την Παρασκευή, η SpaceX έθεσε με επιτυχία σε τροχιά δοκιμαστικούς δορυφόρους και μετέδωσε ζωντανά βίντεο από τη λειτουργία των πυραύλων της από το διάστημα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν πέτυχε ορισμένους από τους στόχους της για το Starship. Η εταιρεία δεν πέτυχε τους στόχους πρόωσης που πρέπει να επιτύχει για να γνωρίζει ότι ο αναβαθμισμένος πύραυλος και οι κινητήρες του είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν ασφαλείς πτήσεις προς την τροχιά και να επιστρέψουν.

Ο πρώτος βαθμός «Superheavy», που τροφοδοτεί την αρχική ανάβαση του Starship, υπέστη βλάβη αμέσως μετά τον διαχωρισμό του. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης των κινητήρων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σημαντικό τμήμα του οπίσθιου τμήματος του Superheavy και να χαθεί ο έλεγχος.

Αφού πέταξε με ταχύτητα 7 Μαχ, το Starship ενεργοποίησε δύο από τους κινητήρες του πριν προσθαλασσωθεί κάθετα στον Ινδικό Ωκεανό. Στη συνέχεια, ανατράπηκε και εξερράγη όταν η μύτη του πυραύλου χτύπησε το νερό, κάτι που ήταν αναμενόμενο.