Πόλεμος στο Ιράν: Η επόμενη μέρα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Πετρέλαιο 25.05.2026, 15:09
Σχολιάστε
Πόλεμος στο Ιράν: Η επόμενη μέρα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένοντας ότι αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος θα επαληθευτεί και θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN δεν αναμένεται να συμβεί φέτος ενώ ενδέχεται να αργήσουν πολύ να υποχωρήσουν και αυτό γιατί όταν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ θα ξεδιπλωθεί ένας εφοδιαστικός εφιάλτης.

Πρώτο βήμα

Η εκκαθάριση των σημείων συμφόρησης των Στενών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς οι ταχύτητες που κινούνται τα τάνκερ είναι πολύ χαμηλές.

Πρώτον, τα περίπου 166 δεξαμενόπλοια που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο θα πρέπει να φύγουν μεταφέροντας περίπου 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με τον Ματ Σμιθ, επικεφαλής αναλυτή πετρελαίου στην Kpler. Αυτό θα δώσει χώρο για τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στο στενό, να φορτώσουν και να επιστρέψουν.

Η επιστροφή στην πλήρη χωρητικότητα διαμετακόμισης δεξαμενόπλοιων θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, σύμφωνα με τη Victoria Grabenwöger, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου στην Kpler.

Δεύτερο βήμα

Τα άδεια πλοία θα μεταφέρουν πρώτα πετρέλαιο που βρίσκεται στις αποθήκες που είναι γεμάτες καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν πουθενά αλλού να το αποθηκεύσουν.

Τα διυλιστήρια λειτούργησαν με ρεαλισμό και δεν γέμισαν ποτέ πλήρως τα αποθέματά τους με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την επανεκκίνηση των αντλιών.

Βήμα τρίτο

Οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του πολέμου και η επανέναρξη δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια σύνθετη μηχανική πρόκληση που μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετές εβδομάδες.

Η παραγωγή θα πρέπει να επανεκκινήσει αργά για να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου δεν θα καταρρεύσουν, απαιτώντας εκ νέου γεώτρηση και ουσιαστικές επισκευές. Το νερό και το φυσικό αέριο που εγχέονται στα πηγάδια πρέπει να εξισορροπηθούν.

Επειδή τα πηγάδια στην περιοχή είναι μεγάλα και κοντά το ένα στο άλλο, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα απαιτήσει σημαντικό συντονισμό μεταξύ εταιρειών και χωρών για να διασφαλιστεί ότι η πίεση του εγχυόμενου νερού και του φυσικού αερίου θα παραμείνει σταθερή σε πολλά πηγάδια.

Τέταρτο βήμα

Αρκετά διυλιστήρια, παραγωγοί φυσικού αερίου και ορισμένοι παραγωγοί πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ορισμένες επισκευές στις κατεστραμμένες κρίσιμες υποδομές θα μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια για να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με πετρελαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με την Kpler  12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα και 3 εκατομμύρια βαρέλια προϊόντων διύλισης πετρελαίου είναι εκτός αγοράς σε όλη τη Μέση Ανατολή κυρίως στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Οι τελευταίοι μήνες αρκετές φορές φάνηκε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος.  Στις 18 Απριλίου, το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά ώρες αργότερα, διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν παραβιάσει τον δικό τους ρόλο στη συμφωνία και άρχισαν για άλλη μια φορά να πυροβολούν πλοία που επιχειρούσαν να περάσουν από εκεί. Για το λόγο αυτό οι traders πετρελαίου διατήρησαν υψηλά τις τιμές.

Οι έμποροι πετρελαίου θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να δουν αν το Ιράν είναι πραγματικά έτοιμο να παραχωρήσει τα Στενά. Εάν ναι, θα σταματήσει το Ιράν να χρεώνει διόδια για τη διέλευση των πλοίων; Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να μπλοκάρει το ιρανικό πετρέλαιο ή θα υποκύψει στην απαίτηση του Ιράν να αρθεί ο αποκλεισμός ως προάγγελος της ειρήνης;

Επίσης, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές της θαλάσσιας κάλυψης κατά χιλιάδες ποσοστιαίες μονάδες και ενδέχεται να μην είναι πρόθυμες να προσφέρουν προσιτή κάλυψη όσο η κατάσταση παραμένει επισφαλής.

Το Ιράν έχει απειλήσει με την ναρκοθέτηση των Στενών ζητώντας από τα πλοία να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή και ως εκ τούτου κάποιοι πλοιοκτήτες ίσως είναι απρόθυμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Οι traders έχουν προσπαθήσει αρκετές φορές να δοκιμάσουν ένα νέο κατώτατο όριο για το αργό πετρέλαιο αλλά δεν έχει σταθεροποιηθεί κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκαν σε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και εάν οι traders είναι αισιόδοξοι για την πρόοδο της ειρήνευσης, μπορεί να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τα χαμηλότερα όρια όταν οι συναλλαγές ξαναρχίσουν τη Δευτέρα το βράδυ.

Οι αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι αναμένουν το άνοιγμα του Ορμούζ προς τις αρχές Ιουνίου, εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θα διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο τα 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους.

Ιστορικά, το Brent πρέπει να κυμαίνεται στην περιοχή των 60 δολαρίων για το φυσικό αέριο των 3 δολαρίων το γαλόνι, σημείωσε ο Michael Green, επικεφαλής στρατηγικής της Simplify Asset Management. Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν προβλέπει επί του παρόντος ότι αυτό θα συμβεί πριν από το 2032.

Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η ειρήνη και όσο περισσότερες ενδείξεις ότι η παραγωγή επανεκκινείται, τόσο χαμηλότερες θα μπορούσαν να είναι οι τιμές του πετρελαίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ
Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ
Huawei: Έχει λύση για να φτάσει τα κορυφαία τσιπ
Τεχνολογία

H Huawei και το στοίχημα για τσιπ επόμενης γενιάς έως το 2031
ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
World

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ

Η αγορά πετρελαίου σε οριακό σημείο και στην Ευρώπη, ενώ ο Ιούλιος θα είναι προβληματικός στις ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Motor Oil: Υπέγραψε MOU με τη Mercuria για προμήθεια LNG μέσω του FSRU στον Κορινθιακό
Φυσικό αέριο

Στρατηγική συμμαχία Motor Oil και Mercuria για το έργο Dioriga Gas

Motor Oil και Mercuria σχεδιάζουν βήμα προς βήμα την αξιοποίηση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης στον Κορινθιακό

Πόλεμος στο Ιράν: Η επόμενη μέρα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές
Πετρέλαιο

Ανάλυση CNN: Τι θα φέρει η λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ

Αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 490 εκατομμύρια δολάρια οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί για σχιστολιθικό πετρέλαιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία

Η κυβέρνηση στη Νορβηγία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Φυσικό αέριο

Tάνκερ LNG περνά το Ορμούζ προς Ινδία - Πρώτη αποστολή από την έναρξη του πολέμου

Πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν, τρία δεξαμενόπλοια με LNG διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή προειδοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Latest News
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί την εικόνα των ΗΑΕ ως τουριστικού προορισμού, οι επενδύσεις συνεχίζονται

Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ

Τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην Καλιφόρνια, αυξάνονται σε αριθμό — και σε μέγεθος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Huawei: Έχει λύση για να φτάσει τα κορυφαία τσιπ
Τεχνολογία

H Huawei και το στοίχημα για τσιπ επόμενης γενιάς έως το 2031

Η Huawei διατείνεται ότι μπορεί να φτάσει τους ημιαγωγούς αιχμής της Intel έως το 2031

ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
World

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος
Ομόλογα

Γιατί ο Λευκός Οίκος ανησυχεί για τα αμερικανικά ομόλογα

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού ανησυχεί τον Λευκό Οίκο καθώς η κυβέρνηση βαδίζει προς τις ενδιάμεσες εκλογές

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Aramco: Μεταβιβάζει το ποσοστό της στην PRefChem στην Petronas
World

Η Aramco πουλά το μερίδιό της στη PRefChem, στην Petronas

H Aramco, o πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας, αποχωρεί από τις κοινοπραξίες διυλιστηρίων και πετροχημικών στη Μαλαισία

Ρωσική κεντρική τράπεζα: Νέα αγωγή κατά ΕΕ για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
World

Νέα ρωσική αγωγή κατά ΕΕ για τα «παγωμένα» assets

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν παγώσει από τις δυτικές χώρες.

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments
English Edition

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments

Greece's public sector owes nearly €3.9 billion to suppliers, taxpayers, and pensioners, with public hospitals alone accounting for more than €1.5 billion in overdue payments

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ

Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στενά Ορμούζ: Τάνκερ με αργό και LNG διέρχονται με προορισμό Πακιστάν – Κίνα
Ποντοπόρος

Τάνκερ με αργό και LNG περνούν το Ορμούζ - Προορισμός Πακιστάν και Κίνα

Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στον Κόλπο

ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5
Business

Η ακτινογραφία της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο ταμπλό του Euronext Athens από τις 26 Μαΐου οι 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΔΕΗ που προέκυψαν από την ΑΜΚ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις
AGRO

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη - Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies