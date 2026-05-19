Παπαθανάσης: Νέο αίτημα για 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την πορεία και την ανακατανομή των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και του συνολικού χαρτοφυλακίου στήριξης της οικονομίας παρουσίασε στο πλαίσιο της τακτικής τριμηνιαίας ενημέρωσης ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Νέο πακέτο εκταμιεύσεων 4,8 δισ. ευρώ το φθινόπωρο

Παπαθανάσης για τα αιτήματα της Ελλάδας

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, τη Δευτέρα θα υποβληθεί το 8ο αίτημα της Ελλάδας για επιδοτήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη χώρα να καλείται να ολοκληρώσει 32 ορόσημα, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με το ποσό να ανέρχεται συνολικά στα 2,6 δισ. ευρώ.

Το μεγάλο βάρος όμως μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν προγραμματίζεται το ένατο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο συνδέεται με 134 ορόσημα και θα αφορά ποσό 3,8 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα θα κατατεθεί και το όγδοο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ανεβάζοντας το συνολικό νέο πακέτο στα περίπου 4,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η υλοποίηση του προγράμματος της περιόδου 2021-27 έχει φτάσει στις προσκλήσεις το 89%, στις εντάξεις το 83% και στις συμβάσεις το 60%.

Για το Σπίτι μου 2 Για το «Σπίτι μου 2», ο υπουργός σημείωσε ότι το μέσο εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται στα 20.800 ευρώ, παρά τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Μέσω του InvestEU έχουν ήδη στηριχθεί 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 20.000 νέες ενισχύσεις Νέα προγράμματα Ο κ Παπαθανάσης ανακοίνωσε και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα μέσω του ΕΣΠΑ και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το πρόγραμμα GReco Islands για τη νησιωτική Ελλάδα, οι παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας, το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» για νέους πτυχιούχους, αλλά και νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε στρατηγικές τεχνολογίες, άμυνα και ασφάλεια μέσω του προγράμματος STEP. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός».

Για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε ότι «έχουν ήδη διατεθεί όλοι οι πόροι προς τις τράπεζες» και πλέον απομένει μόνο «η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την τεθείσα προθεσμία του τέλους Μαΐου».

Ανέφερε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζικά κεφάλαια και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια συμμετοχή επενδυτών.