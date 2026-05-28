Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

World 28.05.2026, 23:20
Σχολιάστε
Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, καθώς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού του πληθωρισμού και στον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο πρόεδρος της Fed τόνισε ότι ο συνδυασμός αυξημένων τιμών ενέργειας και επίμονου πληθωρισμού μπορεί να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία προς μια «στασιμοπληθωριστική» κατεύθυνση, όπου αυξάνονται ταυτόχρονα ο πληθωρισμός και η ανεργία.

Ο Γκούλσμπι εξήγησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη ενισχύσει τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμενε υψηλός ακόμη και πριν από την έναρξη της κρίσης.

Οι αυξήσεις τιμών στα αγαθά, που σχετίζονται με τους δασμούς, δεν έχουν υποχωρήσει τόσο γρήγορα όσο περίμεναν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες συνεχίζει να αυξάνεται. Επειδή ο τομέας των υπηρεσιών δεν επηρεάζεται άμεσα ούτε από τις τιμές του πετρελαίου ούτε από τους δασμούς, αυτό θεωρείται ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι βαθύτερες και πιο επίμονες.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι είχε διαφωνήσει με τη μείωση επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση της Fed το προηγούμενο έτος, επειδή πίστευε ότι η κεντρική τράπεζα προχωρούσε πολύ γρήγορα σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Όπως είπε, δεν μετανιώνει για εκείνη τη στάση, καθώς ο πληθωρισμός αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός από ό,τι ανέμεναν οι προβλέψεις.

Ο στασιμοπληθωρισμός από τα δυσκολότερα σενάρια για την Fed

Σύμφωνα με τον Γκούλσμπι, το ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμού αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κεντρική τράπεζα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα παραδοσιακά εργαλεία πολιτικής γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά. Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να επιδεινώσει την ανεργία και να επιβραδύνει την οικονομία, ενώ η μείωση των επιτοκίων κινδυνεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό. Ακόμη και η διατήρηση των επιτοκίων σταθερών ενδέχεται να μην επιλύσει το πρόβλημα. Όπως σημείωσε, κάθε νέο σοκ στην οικονομία φέρνει τη Fed πιο κοντά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να επιλέξει αν μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ύφεση ή η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών.

Παρά τις ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη, ο Γκούλσμπι θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός αποτελεί πιο άμεση απειλή από την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σχετικά σταθερή τους τελευταίους 18 μήνες, με χαμηλές προσλήψεις αλλά και περιορισμένες απολύσεις. Αντίθετα, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και η πρόοδος για τη μείωσή του έχει ουσιαστικά σταματήσει. Κατά την άποψή του, οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές αρχίζουν ξανά να ενισχύονται.

Αναφερόμενος στον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων, ο Γκούλσμπι επισήμανε ότι τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες είχαν καθοριστική επίδραση στον πληθωρισμό μετά την πανδημία Covid-19.

Οι διαταραχές στην παγκόσμια παραγωγή και μεταφορά προϊόντων οδήγησαν σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών από όσες είχαν αρχικά προβλεφθεί. Ωστόσο, η σταδιακή αποκατάσταση των αλυσίδων εφοδιασμού βοήθησε στη μείωση του πληθωρισμού χωρίς να προκληθεί ύφεση, κάτι που χαρακτήρισε ιστορικά σπάνιο.

Ο Γκούλσμπι αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας. Εκτίμησε ότι η κρίση αποτελεί σοβαρό αρνητικό σοκ για την ιαπωνική οικονομία και θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Στασιμοπληθωρισμός

Αισιοδοξία αν τερματιστεί ο πόλεμος

Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την ελπίδα ότι αν τερματιστεί ο πόλεμος και αποκατασταθούν οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, η Ιαπωνία θα μπορούσε να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με τις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε χωρίς βαθιά οικονομική κρίση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η κατάσταση στη βιομηχανία. Ο Γκούλσμπι ανέφερε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της περιφέρειάς του προειδοποιούν πως η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης θα είναι καθοριστική.

Αν οι τιμές καυσίμων υποχωρήσουν σύντομα, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση. Αν όμως η κρίση παραταθεί για μήνες, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Το σύγχρονο μοντέλο παραγωγής βασίζεται σε συστήματα «just in time», όπου τα εξαρτήματα βρίσκονται συνεχώς σε μεταφορά και δεν αποθηκεύονται σε μεγάλες ποσότητες. Έτσι, μια παρατεταμένη διακοπή στις μεταφορές μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγή.

Τέλος, ο Γκούλσμπι αναφέρθηκε και στον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Τον χαρακτήρισε σοβαρό, ψύχραιμο και λογικό άνθρωπο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα διαχειριστεί υπεύθυνα τις πιέσεις που ενδέχεται να δεχθεί από την πολιτική ηγεσία.

Συνολικά, οι δηλώσεις του αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας, όπου ο συνδυασμός γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακής κρίσης και επίμονου πληθωρισμού καθιστά τις αποφάσεις της Fed πιο δύσκολες από ποτέ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones
Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»
Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο
Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ
World

Η Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ
World

Η Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

Την εξαίρεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από τις εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας ζητά ο αγροτικός κολοσσός

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε
World

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου

Αλέξανδρος Καψύλης
Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών

Η εξαγορά που προωθεί η Arla Foods δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Latest News
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας

Οι πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν νέο φόρο μετά την πίεση του Μαμντάνι για να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η τεχνολογία «στέλνει» σε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

S&P 500 και Nasdaq σε νέο ρεκόρ ανόδου λόγω τεχνολογίας

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έφτασε σε νέα υψηλά όλων των εποχών την Πέμπτη στη Wall Street, καθώς η τεχνολογία επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση

ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ
World

Η Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

Την εξαίρεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από τις εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας ζητά ο αγροτικός κολοσσός

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή 185 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις έτους 2025
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καταβολή 185 εκατ. ευρώ απο την ΑΑΔΕ σε ενισχύσεις έτους 2025

Η καταβολή απο την ΑΑΔΕ συνολικού ποσού 184.954.766,62 ευρώ αφορά σε 163.663 δικαιούχους (116.012 μοναδικά ΑΦΜ)

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε
World

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου

Αλέξανδρος Καψύλης
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies