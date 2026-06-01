Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

World 01.06.2026, 09:00
Εν μέσω ” stress test” το οποίο απειλεί την ισχύ και τη σταθερότητα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, βρίσκεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, εξαπολύοντας βολές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ -εμμέσως πλην σαφώς- ότι οι προσπάθειές του να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου.

Ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή στη Βοστώνη παραλαμβάνοντας το φετινό βραβείο «John F. Kennedy Profile in Courage Award» ότι η Fed, «όπως πολλοί άλλοι [αμερικανικοί] θεσμοί… υποβάλλεται σε ένα stress test» και προειδοποίησε πως «εάν οποιαδήποτε κυβέρνηση βρει τρόπο να απομακρύνει αξιωματούχους της Fed λόγω πολιτικών διαφορών, τότε θα το πράξουν και οι μελλοντικές κυβερνήσεις».

«Το κοινό θα έχανε την εμπιστοσύνη του ότι η κεντρική τράπεζα θα λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενη αποκλειστικά στο τι είναι καλύτερο για όλους τους Αμερικανούς. Η αξιοπιστία της Fed θα χαθεί. Αυτή η αξιοπιστία είναι που επιτρέπει στη Fed να στηρίζει μια ισχυρή και σταθερή οικονομία».

Ο «πόλεμος» που κήρυξε ο Τραμπ

Αν και ο Πάουελ δεν κατονόμασε τον Τραμπ στην ομιλία του, ο τελευταίος τον είχε χαρακτηρίσει ξεροκέφαλο» και «ηλίθιο» για την άρνησή του να μειώσει δραστικά το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ.

Η Τζανίν Πίρο, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια και σύμμαχος του Τραμπ, ξεκίνησε επίσης ποινική έρευνα κατά του Πάουελ σχετικά με τον χειρισμό εκ μέρους του μιας ανακαίνισης ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα κεντρικά γραφεία της Fed. Έκτοτε, το υπουργείο Δικαιοσύνης μεταβίβασε την ευθύνη για τη διερεύνηση υπερβάσεων κόστους ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην ανακαίνιση, στον γενικό επιθεωρητή της Fed.

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να απολύσει τη συνάδελφο του Πάουελ και διοικητή της Fed, Λίσα Κουκ, με την κατηγορία της στεγαστικής απάτης, για τις οποίες δεν της έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες. Στην Κουκ, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, δόθηκε το δικαίωμα να παραμείνει στη Fed από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενόσω οι δικαστές προετοιμάζονται να γνωματεύσουν για την καταγγελία της εις βάρος κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

«Οι κομματικές πολιτικές διαφορές είναι φυσιολογικές —μάλιστα, απαραίτητες— σε μια ακμάζουσα δημοκρατία», δήλωσε ο Πάουελ. «Αλλά θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας προς τις ανώτερες αρχές που καθορίζουν το έθνος μας. Πρώτη μεταξύ αυτών είναι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου».

Ο Πάουελ παρέμεινε ως απλός διοικητής

Μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου της Fed τον Μάιο, ο Πάουελ επέλεξε την ασυνήθιστη στάση να παραμείνει ως διοικητής, όντας ο πρώτος πρόεδρος που παραμένει στην κεντρική τράπεζα εδώ και σχεδόν 80 χρόνια. Η απόφασή του ελήφθη με κριτήριο τις ανησυχίες σχετικά με τις απειλές της κυβέρνησης προς την ανεξαρτησία της Fed.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά την ορκωμοσία του διαδόχου του Πάουελ, Κέβιν Γουόρς, στον Λευκό Οίκο, ότι ήθελε ο νέος πρόεδρος της Fed «να είναι εντελώς ανεξάρτητος».

«Θέλω να είναι ανεξάρτητος και απλώς να κάνει εξαιρετική δουλειά. Μην κοιτάζετε εμένα, μην κοιτάζετε κανέναν. Απλώς κάντε το δικό σας (έργο)», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγα λεπτά προτού ο Γουόρς ορκιστεί.

«Άλλες χώρες μάς γνωρίζουν ως ένα έθνος οικοδομημένο στην ακεραιότητα, και αυτή η ακεραιότητα πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε ο Πάουελ στα πρώτα του δημόσια σχόλια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της Fed. «Ο πρόεδρος Κένεντι υπερασπίστηκε αυτή την παράδοση και αντιστάθηκε στην επέκταση του αυταρχισμού, ο οποίος αποτελεί το αντίθετο των αμερικανικών αξιών».

Ο Πάουελ πρόσθεσε: «Αγκάλιασε και εργάστηκε για την ενίσχυση του συστήματος των διεθνών οικονομικών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων ασφαλείας που ισχύει τώρα εδώ και περίπου 80 χρόνια — ρυθμίσεις που στήριξαν τη δημοκρατία και την ελευθερία και υπηρέτησαν εξαιρετικά καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο».

