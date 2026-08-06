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Chanel: Κέρδισε τις εντυπώσεις με… γυαλιά ηλίου

Η Chanel και ο δείκτης της πλατφόρμας Lyst - Ο αθλητισμός συνέχισε να διαμορφώνει τις τάσεις της μόδας και την αγοραστική συμπεριφορά

World 06.08.2026, 07:00
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Chanel: Κέρδισε τις εντυπώσεις με… γυαλιά ηλίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Και στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, η Chanel κέρδισε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερη ζήτηση, όπως επισήμανε ο δείκτης Lyst.

O γαλλικός οίκος διατήρησε την πρώτη θέση, καθώς τα μεγάλα ονόματα πολυτελείας στον κόσμο συνέχισαν να κυριαρχούν στην κατάταξη. Η κυκλοφορία των συλλογών Coco Beach και Métiers d’Art 2026 της Chanel «οδήγησε στην απόλυτη κυριαρχία», ενώ τα γυαλιά ηλίου ειδικότερα οδήγησαν σε αύξηση 70% της ζήτησης στη Lyst.

Στην κορυφή η Channel

Εν τω μεταξύ, η Miu Miu, η οποία έχει βρεθεί στην κορυφή περισσότερες από μία φορές, ανέβηκε δύο θέσεις μετά από αύξηση 30% στη ζήτηση «που οφείλεται στις συνεχείς αναζητήσεις για τσάντες με κροσέ, γυαλιά ηλίου και τη συνεργασία της New Balance με την πρωταθλήτρια του τένις Coco Gauff», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση.

O οίκος που ανήκει στους Γάλλους δισεκατομμυριούχους αδελφούς Alain Wertheimer και Gerard Wertheimer, βρέθηκε μπροστά από τους Dior, Saint Laurent, Gucci, Prada, Ralph Lauren, Burberry και Coach, οι οποίοι παρέμειναν στις προηγούμενες θέσεις τους ή μετακινήθηκαν μόνο ελαφρώς.

Ο αθλητισμός συνέχισε να διαμορφώνει τις τάσεις της μόδας και την αγοραστική συμπεριφορά

Η έκπληξη της Massimo Dutti

Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν το Massimo Dutti της Inditex στη 10η θέση, ανεβαίνοντας οκτώ θέσεις. Αυτό ήρθε μετά την αύξηση της ζήτησης κατά 43%, «τροφοδοτούμενη από την υποστήριξη της Bella Hadid στις Κάννες και την αυξανόμενη επιθυμία για τα κομμάτια της με μεσογειακή έμπνευση».

Πέρα από τη Massimo Dutti, εκτός από την πρώτη δεκάδα στην υπόλοιπη 20άδα υπήρξε λίγο μεγαλύτερη κινητικότητα.  Η Chloé ανέβηκε τρεις θέσεις στην 11η θέση, με αύξηση 20% στη ζήτηση για το brand σε τριμηνιαία βάση, καθώς τα Jelly Mules της εξασφάλισαν επίσης μια θέση στα πιο καυτά προϊόντα αυτό το τρίμηνο μετά από αύξηση ζήτησης 657%.

Στη συνέχεια ήρθαν οι The Row, Versace , Bottega Veneta και Celine, με την τελευταία να έχει ανέβει πέντε θέσεις μετά από αύξηση 31% στη ζήτηση, με τους αγοραστές «ενθουσιασμένους από το όραμα του Michael Rider».

Chanel

Massimo Dutti

Οι Moncler και Loewe ήρθαν στη συνέχεια, ακριβώς μπροστά από την Phoebe Philo. Στο νούμερο 18, η Philo μπήκε στον Δείκτη για πρώτη φορά μετά από αύξηση 29% στη ζήτηση, «αντανακλώντας την αυξανόμενη δυναμική πίσω από την επεκτεινόμενη στρατηγική λιανικής πώλησης του σχεδιαστή». Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα δεδομένου ότι η ετικέτα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το ραντάρ πολλών καταναλωτών και ότι η διανομή παραμένει πολύ περιορισμένη. Εν τω μεταξύ, στην 19η θέση, η Jacquemus επέστρεψε στην κατάταξη μετά την αύξηση της ζήτησης κατά 20%, «ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη όρεξη για μάρκες συνώνυμες με το καλοκαιρινό ντύσιμο».

Και η Stone Island συμπλήρωσε τη λίστα στη θέση του υποβιβασμού, αφού έπεσε τρεις θέσεις. Η Lyst κατέγραψε επίσης τρεις μάρκες που ονομάζονται Moving Fast, οι οποίες ήταν οι Issey Miyake, Voranida και Literary Sport.

Η μάρκα Miyake είδε τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 100% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, τροφοδοτούμενη από την αύξηση 501% στις αναζητήσεις για το Madame-T Stole, το οποίο ήταν το δεύτερο πιο δημοφιλές προϊόν του δεύτερου τριμήνου.

Από την άλλη, η Voranida είδε αύξηση 232% στη ζήτηση «με επικεφαλής τις αναζητήσεις για τα float, αναπνεύσιμα βασικά προϊόντα της» και η Literary Sport είδε μια σχεδόν εξίσου μεγάλη αύξηση της ζήτησης κατά 231%, καθώς οι καταναλωτές έστρεψαν την προσοχή τους στα «ελαφριά αθλητικά ρούχα με καλοκαιρινή αισθητική».

Chanel

Adidas x Willy Chavarria

Τα πιο «καυτά» προϊόντα

Στην πραγματικότητα, το καλοκαίρι και ο αθλητισμός ήταν τα δύο βασικά θέματα που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η Lyst ανέφερε ότι «από το NBA μέχρι το Wimbledon και το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, ο αθλητισμός συνέχισε να διαμορφώνει τις τάσεις της μόδας και την αγοραστική συμπεριφορά, καθιστώντας τον έναν από τους ισχυρότερους πολιτιστικούς και εμπορικούς μοχλούς».

Το ντύσιμο για τον καύσωνα ήταν επίσης κλειδί, καθώς οι αγοραστές αναζήτησαν «καλοκαιρινά στυλ εμπνευσμένα από την τάση Y2K». Οι σαγιονάρες με τακούνι και τα ενισχυμένα γυαλιά ηλίου ήταν κατηγορίες που αναπτύσσονταν ταχέως.

Η Lyst ανέφερε επίσης ότι η «αγορά με προτεραιότητα στο προϊόν» ήταν σημαντική και στη λίστα με τα Hottest Products. Αυτό σημαίνει πως οι αγοραστές παρακινούνται όλο και περισσότερο από το προϊόν παρά από το ίδιο το εμπορικό σήμα.

Η λίστα με τα 10 κορυφαία προϊόντα σε ζήτηση αποτελούνται από επώνυμες μάρκες μεν, χωρίς εξεζητημένα αλλά συνολικά ήταν ένα εκπληκτικά «ταπεινό» μείγμα. Έχουμε ήδη ακούσει για το κομμάτι Issey Miyake στη δεύτερη θέση, ενώ ένα καπέλο των New York Knicks ήταν το νούμερο ένα, αντανακλώντας την εποχιακή επιτυχία της ομάδας. Τα Jelly Shoe της Skims ήταν τρίτα, με τα ψηλοτάκουνα Gucci Vittoria τέταρτα και τα Jelly Mules της Chloé πέμπτα.

Τα σανδάλια της Massimo Dutti ήρθαν στη συνέχεια. Μαζί με τα παπούτσια Gucci και Chloé, απέδειξαν ότι αυτό ήταν πραγματικά ένα τέταρτο για τις εξαιρετικά θηλυκές σαγιονάρες.

Τα γυαλιά ηλίου Shield της Chanel ήρθαν στην έβδομη θέση, πάνω από το σορτς Dôen Iona και τα ρούχα Adidas x Willy Chavarria στη συνέχεια. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε το φόρεμα με τις λεπτές ρίγες της Zimmermann, το οποίο ήταν ανοιχτό για το φως της ημέρας.

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