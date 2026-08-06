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Ντίμον: Προειδοποιεί για υψηλή μόχλευση στις αγορές

Ο Ντίμον αναφέρθηκε στο κρυφό χρέος που δεν είναι ορατό ενώ επεσήμανε ότι η μόχλευση είναι υψηλή αλλά όχι συστημικά υψηλή

World 06.08.2026, 08:24
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Ντίμον: Προειδοποιεί για υψηλή μόχλευση στις αγορές
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Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι υψηλή προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζείμι Ντίμον προσθέτοντας ότι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο κρυφός δανεισμός θα μπορούσε να ενισχύσει τις διαταραχές της αγοράς.

«Το χρέος περιθωρίου είναι το υψηλότερο που υπήρξε ποτέ» τόνισε σε συνέντευξή του στη Leslie Picker του CNBC. «Υπάρχει μεγάλο χρέος περιθωρίου που δεν είναι ορατό, επειδή δεν ονομάζεται έτσι. Ονομάζεται με άλλους όρους. Πρόκειται για αυτό το είδος μόχλευσης, μέρος της οποίας είναι κρυφό, μέρος της δημόσιο».

Επισήμανε τον δανεισμό μέσω prime brokerages, hedge funds, χρηματιστηριακών διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων και στρατηγικών αρμπιτράζ στα αμερικανικά ομόλογα. «Η μόχλευση της αγοράς είναι αρκετά υψηλή».

Τα σχόλια έρχονται εν μέσω ανανεωμένου ελέγχου της μόχλευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι αυξημένες αποτιμήσεις μετοχών, η μόχλευση hedge funds κοντά σε επίπεδα ρεκόρ και οι μεγάλες συναλλαγές στα αμερικανικά ομόλογα έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να δημιουργούνται ευπάθειες σε μέρη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Ντίμον εξήγησε  ότι η υψηλή μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο ένας μεμονωμένος επενδυτής ή fund να προκαλέσει ευρύτερη αστάθεια. «Όταν το έχεις αυτό, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες κάποιος να διαταράξει την αγορά με γρήγορο τρόπο και ο κόσμος να ανησυχεί γι’ αυτό».

Ντίμον: Υψηλή αλλά όχι συστημικά υψηλή μόχλευση

Το hedge fund Situational Awareness, που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, υπέστη πρόσφατα βαριές απώλειες, αφού οι επενδύσεις με μόχλευση στον τομέα της τεχνολογίας στράφηκαν εναντίον του, προκαλώντας απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου και αναγκάζοντάς το να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη κατάρρευση του Situational Awareness, για το οποίο η JPMorgan ήταν ένας από τους κύριους μεσίτες, ο Ντίμον εξήγησε ότι το περιστατικό απέδειξε ότι οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν την αποτυχία του χωρίς ευρύτερες διαταραχές.

Επίσης, απέφυγε να χαρακτηρίσει την υψηλή μόχλευση ως συστημική απειλή, επισημαίνοντας ότι οι αγορές έχουν γενικά καταφέρει να απορροφήσουν μεμονωμένες αποτυχίες.

«Δεν θα πω ότι είναι συστημικά υψηλή, ότι θα προκαλέσει καταστροφή, αλλά είναι υψηλή», είπε.

Διέκρινε το σημερινό περιβάλλον από την οικονομική κρίση του 2008, υποστηρίζοντας ότι η μόχλευση από μόνη της δεν προκαλεί απαραίτητα συστημικό στρες.

«Το χειρότερο είναι αν έχεις πραγματικές απώλειες στην αγορά», είπε. «Δεν είναι η μόχλευση. Ήταν το ποσό των ζημιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε στεγαστικά δάνεια».

Ο επικεφαλής της JPMorgan τόνισε ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

«Όταν η αστάθεια αυξάνεται, οι οίκοι εκκαθάρισης και οι τράπεζες ζητούν γενικά περισσότερες εξασφαλίσεις», είπε. «Οπότε πιθανότατα θα δείτε λίγο από αυτό».

Πληθωριστική η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Ο Ντίμον προειδοποίησε επίσης ότι η διαρθρωτική ζήτηση για κεφάλαια θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις των κυβερνήσεων, επισημαίνοντας τα ελλείμματα, τις επενδύσεις σε υποδομές και τον παγκόσμιο επανεξοπλισμό ως δυνάμεις που υποστηρίζουν υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια.

«Η επαναστρατιωτικοποίηση του κόσμου θα είνια πληθωριστική», είπε, επαναλαμβάνοντας τη δήλωσή του νωρίτερα φέτος ότι αυτές οι δυναμικές «θα μπορούσαν να είναι το μειονέκτημα του πάρτι», εάν οδηγήσουν τους επενδυτές να αναζητήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση για την κατοχή μακροπρόθεσμων ομολόγων.

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