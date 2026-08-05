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Hedge Fund: Τα βαριά πορτοφόλια που επένδυσαν στην Situational Awareness πριν καταρρεύσει

Το hedge fund πίσω από επιθετικά στοιχήματα τεχνητής νοημοσύνης αξιοποίησαν μια λίστα επενδυτών με μεγάλα ονόματα. Κάποιοι προειδοποίησαν τον ιδρυτή για τους κινδύνους του μεγάλου δανεισμού

World 05.08.2026, 23:40
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Hedge Fund: Τα βαριά πορτοφόλια που επένδυσαν στην Situational Awareness πριν καταρρεύσει
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το Situational Awareness, το hedge fund που βρέθηκε στο επίκεντρο της αγοράς μετά την κατάρρευση των ιδιαίτερα επιθετικών στοιχημάτων του στην τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούλιο, στηρίζεται από μια εντυπωσιακή ομάδα επενδυτών της Silicon Valley και της Wall Street, οι οποίοι εμπιστεύθηκαν έναν μόλις 24χρονο ιδρυτή χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγονται ο Νταν Σουντχάιμ, ιδρυτής του D1 Capital Partners και σημαντικός μέτοχος της SpaceX, ο Νιλ Μέχτα, συνιδρυτής της Greenoaks, το ίδρυμα του Γκαουράβ Καπάντια, ιδρυτή της XN, καθώς και ο Φερόζ Ντεγουάν, πρώην επικεφαλής δημόσιων μετοχών της Tiger Global Management. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι συνιδρυτές της Stripe, Πάτρικ και Τζον Κόλισον, καθώς και οι Ντάνιελ Γκρος και Νατ Φρίντμαν, που ηγούνται των πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης της Meta, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι επενδυτές αυτοί στοιχημάτισαν στο όραμα του Λίοπολντ Άσενμπρένερ, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 45 δισ. δολαρίων, επικεντρωμένο στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και έλαβε το προσωνύμιο «Νοστράδαμος της ΑΙ».

Η στρατηγική, όμως, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μόχλευση. Όταν αρκετές από τις βασικές συμμετοχές του fund κατέρρευσαν τον περασμένο μήνα, ενεργοποιήθηκαν απαιτήσεις από τους δανειστές, αναγκάζοντας τη Situational να αναζητήσει επειγόντως ρευστότητα. Τελικά, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χαρτοφυλακίου της στην Citadel του Κεν Γκρίφιν.

Σύμφωνα με πηγές της Journal, ορισμένοι επενδυτές είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες πριν από την κρίση, προειδοποιώντας τον Άσενμπρένερ για τους κινδύνους της υπερβολικής μόχλευσης. Παράλληλα, αρκετοί ήταν δυσαρεστημένοι από την περιορισμένη ενημέρωση που λάμβαναν για την πορεία του fund.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα hedge funds αυτού του μεγέθους, τα οποία βασίζονται κυρίως σε συνταξιοδοτικά ταμεία, πανεπιστημιακά κληροδοτήματα και άλλους θεσμικούς επενδυτές, η Situational στηρίχθηκε κυρίως σε εύπορους ιδιώτες. Οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονταν επιφυλακτικοί απέναντι σε έναν τόσο νέο διαχειριστή χωρίς αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το hedge fund εξασφάλισε επενδύσεις και από τη Jane Street, μια εταιρεία που σπάνια τοποθετεί κεφάλαια σε εξωτερικούς διαχειριστές.

Hedge Fund

Ένα ιδιαίτερα επιθετικό  hedge fund

Το ενημερωτικό δελτίο προς τους επενδυτές περιέγραφε μια ιδιαίτερα επιθετική επενδυτική φιλοσοφία, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί περιορισμοί ούτε στα είδη των τίτλων, ούτε στη συγκέντρωση των επενδύσεων, ούτε στο επίπεδο μόχλευσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η εταιρεία.

Ο Άσενμπρένερ είχε επίσης αναπτύξει στενές προσωπικές σχέσεις με αρκετούς από τους χρηματοδότες του. Πολλοί από αυτούς παρευρέθηκαν στον πρόσφατο γάμο του στο Carmel της Καλιφόρνιας, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής της Jane Street, Ρομπ Γκρανιέρι, ο Γκράχαμ Ντάνκαν της East Rock Capital και ο Φερόζ Ντεγουάν.

Παρά τις στενές αυτές σχέσεις, η ενημέρωση των επενδυτών δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή. Η Situational δημοσιοποιούσε τις αποδόσεις της μόνο ανά τρίμηνο, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική των hedge funds που ενημερώνουν τους πελάτες τους κάθε μήνα.

Το fund υποστηρίχθηκε επίσης από οργανισμούς όπως τα Laniakea Charitable Foundation και Good Forever Foundation, ενώ η εταιρεία συμβούλων Aksia, σε αξιολόγησή της το 2025, επαίνεσε την ευφυΐα και το ισχυρό δίκτυο επαφών του Άσενμπρένερ. Παράλληλα, όμως, προειδοποιούσε ότι η εμφανής αυτοπεποίθησή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα διαχείρισης κινδύνου, ιδιαίτερα εφόσον η χρήση μόχλευσης ήταν τόσο εκτεταμένη.

Ο Άσενμπρένερ ίδρυσε τη Situational το 2024 και απέκτησε γρήγορα τη φήμη του «παιδιού-θαύμα» της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη σε επιτυχημένες τοποθετήσεις σε εταιρείες όπως οι SK Hynix και Sandisk.

Παρά το πρόσφατο σοκ, το fund εξακολουθεί να εμφανίζει άνοδο περίπου 80% από την αρχή του έτους. Παράλληλα, διατηρεί σημαντικές ιδιωτικές συμμετοχές σε εταιρείες όπως οι Fluidstack, MatX και κυρίως η Anthropic, στην οποία κατέχει μερίδιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εάν οι αποτιμήσεις αυτών των εταιρειών συνεχίσουν να αυξάνονται –ιδιαίτερα ενόψει της αναμενόμενης εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο– το χαρτοφυλάκιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη του fund.

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