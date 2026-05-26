Χρυσός: Πέφτει η τιμή εν μέσω νέων εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν

Παρότι ο χρυσός θεωρείται ότι μπορεί να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να πιέζουν προς τα κάτω την τιμή των μη αποδοτικών μετάλλων

Commodities 26.05.2026, 08:14
Πτωτικά κινήθηκε την Τρίτη ο χρυσός, ενώ οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, τροφοδοτώντας περαιτέρω ανησυχίες για τον πληθωρισμό και για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,6% στα 4.542,20 δολάρια ανά ουγγιά 06:01 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 0,4% στα 4.542,80 δολάρια.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών βρέθηκαν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την επίσκεψη τη Δευτέρα, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απέχουν από μια οριστική συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν χθες πλήγματα στο νότιο Ιράν εναντίον σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις ως αμυντικές ενέργειες.

Πώς η απουσία συμφωνίας επηρεάζει τον χρυσό

«Παρόλο που έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία που συνάπτεται και συζητείται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η ζημιά που έχει προκληθεί στις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αποτρέψει μια ταχεία ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου που ρέουν στον υπόλοιπο κόσμο από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Kelvin Wong, αναλυτής αγοράς στην OANDA.

«Η αγορά έχει αρχίσει να κάνει προβλέψεις σε αυτή την κατάσταση, δείχνοντας πολύ υψηλές πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων φέτος», είπε στο Reuters.

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν και ο χρυσός θεωρείται ότι μπορεί να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να πιέζουν προς τα κάτω την τιμή των μη αποδοτικών μετάλλων.

Οι αγορές προβλέπουν μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από το τέλος του έτους, με πιθανότητα 56% να συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group. FEDWATCH.

Σημειώνεται ότι η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,6% στα 76,84 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 0,8% στα 1.952,56 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 1,2% στα 1.381,27 δολάρια.

