Jefferies: Στα 18,10 ευρώ ανέβασε την τιμή στόχο της Εθνικής

Στα 18,10 ευρώ, από 17 ευρώ προηγουμένως, ανέβασε την τιμή στόχο της Εθνικής Τράπεζας η Jefferies, διατηρώντας τη θετική της στάση και επισημαίνοντας ότι η τράπεζα καλύπτει το κενό στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ισχυρά, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να διαμορφώνεται στο 16,3% και την πιστωτική επέκταση να αυξάνεται κατά 12% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τη Jefferies, η νέα συμφωνία bancassurance καλύπτει το κενό στα ασφαλιστικά προϊόντα της τράπεζας, ενώ η απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες του ομίλου κατά 6%, με κεφαλαιακή επίπτωση μόλις 20 μονάδων βάσης. Ο δείκτης CET1 παραμένει ισχυρός στο 17,4%, με τον οίκο να εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα επιστραφεί στους μετόχους ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 25% της χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας, ενώ θα συνεχίσει να υπάρχει πλεονάζον κεφάλαιο.

Αύξηση των εκτιμήσεων

Η Jefferies αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 6% για την περίοδο 2027-2028, ενσωματώνοντας την αναμενόμενη ενίσχυση των προμηθειών από τη συνεργασία με την Allianz, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 4% στα EPS. Παράλληλα, αναθεωρεί υψηλότερα τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω αξιοποίησης της πλεονάζουσας ρευστότητας σε ομόλογα.

Ως αποτέλεσμα, αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Εθνικής στα 18,1 ευρώ από 17 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «Buy». Η μετοχή της Εθνικής διαπραγματεύεται με δείκτη P/TNAV 1,2x για το 2028 και δείκτη P/E περίπου 7x, για αναμενόμενο ROTE 17%. Παράλληλα, η Jefferies εκτιμά μέση ετήσια απόδοση προς τους μετόχους της τάξης του 8% κατά την περίοδο προβλέψεων, με μείγμα διανομών 70% μερίσματα και 30% επαναγορές ιδίων μετοχών.

Τι φέρνει η συμφωνία με την Allianz

Αναφορικά με τη συμφωνία bancassurance και τη συμμετοχή στην Allianz European Reliance, η Εθνική ανακοίνωσε την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και αποκλειστική συνεργασία bancassurance διάρκειας 10 ετών. Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες περίπου τετραπλάσια, δηλαδή κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 και μετά.

Πλέον, η Jefferies προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης προμηθειών (CAGR) 12% στο επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας, έναντι προηγούμενης καθοδήγησης για υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η επίπτωση της συναλλαγής στον δείκτη CET1 υπολογίζεται σε περίπου 20 μονάδες βάσης. Όπως σημειώνει, η Εθνική επέλεξε στρατηγικό εταίρο που διαθέτει τεχνογνωσία στην παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ η ίδια θα αξιοποιήσει την ισχύ της στο δίκτυο διανομής, γεγονός που εξηγεί και την επιλογή μειοψηφικής συμμετοχής αντί πλήρους εξαγοράς.

Μερίδιο στα αμοιβαία κεφάλαια

Η Jefferies επισημαίνει επίσης ότι η Εθνική συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς συνεχίζεται η μεταφορά καταθέσεων προθεσμίας προς επενδυτικά προϊόντα. Τα έσοδα από επενδυτικές προμήθειες λιανικής αυξήθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια λιανικής ανήλθαν στα 9,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26%. Το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκε κοντά στο 18% το α’ τρίμηνο του 2026, από 15% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μετακίνηση κεφαλαίων από τις προθεσμιακές καταθέσεις προς τα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύει τόσο τα έσοδα από προμήθειες όσο και τη δομή χρηματοδότησης της τράπεζας. Οι καταθέσεις προθεσμίας αντιστοιχούν πλέον στο 16% του συνόλου, έναντι 17% το α’ τρίμηνο του 2025, ενώ οι βασικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με τις καταθέσεις να καλύπτουν περίπου το 90% του συνολικού κόστους χρηματοδότησης, η Εθνική διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης στην Ελλάδα, στις 64 μονάδες βάσης.

Τέλος, η Jefferies τονίζει ότι η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παραμένει ισχυρή, ακόμη και μετά την έκτακτη διανομή ύψους 300 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε με τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και είχε επίπτωση 90 μονάδων βάσης στον CET1. Παρά τη διανομή αυτή, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 14%.

Για την περίοδο 2026-2028, η Jefferies προβλέπει συνολικές διανομές που αντιστοιχούν σε περίπου 800 μονάδες βάσης του CET1, συμπεριλαμβανομένης επιπλέον επιταχυνόμενης απόσβεσης DTC κατά 200 μονάδες βάσης. Αυτό μεταφράζεται σε επιστροφή προς τους μετόχους ίση με περίπου το 25% της χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας και μέση ετήσια απόδοση 8%. Ακόμη και μετά τις διανομές, η Jefferies εκτιμά ότι η Εθνική θα διατηρεί κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 140 μονάδων βάσης πάνω από τον στόχο CET1 του 14%, διατηρώντας σημαντική ευελιξία για περαιτέρω κινήσεις προς όφελος των μετόχων.