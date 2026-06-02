Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η Alpha Bank εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές θεμελιώδεις τάσεις παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Jefferies, η οποία επισημαίνει τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Οι πρόσφατες εξαγορές της τράπεζας έχουν ήδη ενδυναμώσει τη «μηχανή» παραγωγής προμηθειών, με τα σχετικά έσοδα να καταγράφουν αύξηση 30% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Παρά τις αυξημένες έκτακτες επιβαρύνσεις του πρώτου τριμήνου, κυρίως από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES) και τις χαμηλότερες επιδόσεις των συγγενών εταιρειών, η διοίκηση επανέλαβε το guidance για το 2026. Η Jefferies αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 3% για τα έτη 2026 και 2027, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,00 ευρώ από 4,85 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy».

Αναθεώρηση εκτιμήσεων κερδοφορίας

H Jefferies αυξάνει κατά 3% τις προβλέψεις του για τα EPS των ετών 2026 και 2027, κυρίως λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για τα έσοδα από προμήθειες. Ωστόσο, η αναβάθμιση για το 2026 είναι πιο περιορισμένη, εξαιτίας των υψηλότερων από τις αναμενόμενες έκτακτων επιβαρύνσεων του πρώτου τριμήνου.

Η Jefferies συνεχίζει να προβλέπει κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 20 εκατ. ευρώ για την AstroBank στο δεύτερο τρίμηνο, αν και σημειώνει ότι η επιβάρυνση ενδέχεται να μετατεθεί στο τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι εξαγορές των Alpha Trust και Altius θα έχουν συνολική επίπτωση 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1, κατά το δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα των αναβαθμισμένων προβλέψεων κερδοφορίας, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 5 ευρώ, ενώ η σύσταση «Buy» διατηρείται. Η Alpha Bank αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει Investor Day στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ισχυρή δυναμική σε όλες τις γραμμές προμηθειών

Κατά τη Jefferies, το σημαντικότερο θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η ισχυρή επίδοση σε όλες τις κατηγορίες προμηθειών. Σε ετήσια βάση, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20%, εξαιρουμένης της επίδρασης εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ η αύξηση διαμορφώθηκε στο 30% συμπεριλαμβανομένης αυτής.

Θετική εικόνα καταγράφηκε και σε τριμηνιαία βάση, με άνοδο 4% εξαιρουμένων των εξαγορών, παρά το γεγονός ότι το ιδιαίτερα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο του 2025 είχε ωφεληθεί από περίπου 10 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενων προμηθειών, που δεν επαναλήφθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτές περιλαμβάνονταν μέρισμα από την Prodea και προμήθειες επίδοσης από τη διαχείριση κεφαλαίων.

Διατήρηση στόχων για το 2026 παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 περιλάμβανε αρκετά έκτακτα στοιχεία που επηρέασαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Η επιβάρυνση από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανήλθε στα 43 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από την καθοδήγηση των 30 εκατ. ευρώ, λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής εργαζομένων. Σύμφωνα με την τράπεζα, το πρόγραμμα αναμένεται να αποφέρει ετήσιες εξοικονομήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών διαμορφώθηκε χαμηλότερα των προσδοκιών, εξαιτίας απομειώσεων υπεραξίας και ενισχυμένων προβλέψεων, με την τρέχουσα επίδοση να υπολείπεται του ετήσιου ρυθμού των 50 εκατ. ευρώ.

Παρά τα παραπάνω, η Alpha Bank επανέλαβε τον στόχο για καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ το 2026, καθώς έχει ήδη εντοπίσει ενέργειες που μπορούν να αντισταθμίσουν την ασθενέστερη επίδοση. Η Jefferies υπενθυμίζει ότι τα έσοδα από προμήθειες στο πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της κατά 11%.

Ενίσχυση προμηθειών μέσω στοχευμένων εξαγορών

Οι πρόσφατες εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί και ολοκληρωθεί αναμένεται να προσφέρουν ενίσχυση άνω του 9% στα κέρδη ανά μετοχή, με κόστος μικρότερο των 100 μονάδων βάσης κεφαλαίου.

Η διοίκηση έχει ήδη χαρακτηρίσει το 2026 ως μεταβατική χρονιά, με τα πλήρη οφέλη των συναλλαγών να αποτυπώνονται από το 2027 και μετά. Οι κινήσεις αυτές προσφέρουν τόσο μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, μέσω των AstroBank, Alpha Trust και Altius, όσο και νέες δυνατότητες, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της AXIA και οι λύσεις της Flexfin, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφαλαιακά ελαφρά έσοδα από προμήθειες.

Συντηρητική στάση στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων

Στο μέτωπο των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), η Alpha Bank διατήρησε κατά το πρώτο τρίμηνο πιο αμυντική στάση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες όσον αφορά την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε κατά περίπου 0,5 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 2-3 δισ. ευρώ που κατέγραψαν ανταγωνιστές της. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, η διοίκηση επισήμανε ότι τα spreads έχουν διευρυνθεί εκ νέου από τις αρχές του έτους, μετά τη μεταβλητότητα του πρώτου τριμήνου, δημιουργώντας πλέον «άφθονες επενδυτικές ευκαιρίες στα κατάλληλα επίπεδα τιμών».

Σήμερα, τα ομόλογα αντιστοιχούν περίπου στο 22% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της έκθεσης.