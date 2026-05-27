Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Τράπεζες 27.05.2026, 11:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Θετική παραμένει η εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη Jefferies, η οποία μετά από σειρά συναντήσεων στην Αθήνα με διοικήσεις τραπεζών και κορυφαίους θεσμικούς φορείς διαπιστώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ισχυρή θέση, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά», επισημαίνοντας ότι η θεμελιώδης εικόνα τους παραμένει ισχυρή και αποκλίνει από τη σχετικά αδύναμη πρόσφατη πορεία των τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό.

«Καλά θωρακισμένες απέναντι στις αναταράξεις»

Η Jefferies πραγματοποίησε διήμερο κύκλο επαφών στην Αθήνα μαζί με πελάτες της, συναντώντας τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, αλλά και των μικρότερων τραπεζών Optima Bank και CrediaBank.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και τη διοίκηση της Euronext Athens.

Το βασικό συμπέρασμα της Jefferies είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς προετοιμασμένες για να διαχειριστούν το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» της χώρας λειτουργούν ως σημαντικές γραμμές άμυνας απέναντι σε πιθανούς εξωτερικούς κραδασμούς.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και καλύτερα έσοδα

Σύμφωνα με τη Jefferies, η αύξηση των χορηγήσεων παραμένει βασικός πυλώνας της επενδυτικής ιστορίας των ελληνικών τραπεζών. Η δυναμική των δανείων παρέμεινε ισχυρή και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι διοικήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες και για τη συνέχεια της χρονιάς.

Οι αναλυτές της σημειώνουν επίσης ότι το χαμηλότερο σημείο για τα περιθώρια επιτοκίου (NIM) φαίνεται πως καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις τράπεζες πλέον να εκτιμούν ότι τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και τα περιθώρια μπορούν να κινηθούν ανοδικά από εδώ και πέρα.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες δεν βλέπουν ουσιαστική αύξηση του ανταγωνισμού στις καταθέσεις, παρά τη μερική μεταφορά κεφαλαίων προς αμοιβαία κεφάλαια, καθώς η πλεονάζουσα ρευστότητα παραμένει υψηλή.

Η Jefferies εκτιμά ότι υπάρχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο στα έσοδα μέσω της αύξησης των όγκων, των χαρτοφυλακίων τίτλων αλλά και των επιτοκίων.

Οι ασφαλιστικές εργασίες στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν πλέον οι ελληνικές τράπεζες στον ασφαλιστικό κλάδο, τον οποίο αντιμετωπίζουν ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τη Jefferies, οι τράπεζες επενδύουν ενεργά κεφάλαια στον τομέα αυτό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων και βελτίωση της ποιότητας κερδοφορίας.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά θεωρείται ακόμη υπο-ανεπτυγμένη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank αναφέρθηκαν επίσης στις πιθανές θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του λεγόμενου «Danish Compromise» (Συμβιβασμός της Δανίας), που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κεφαλαιακή ελάφρυνση για πρόσφατες συμφωνίες τους, πιθανότατα από το 2028 και μετά.

Παράλληλα, οι διοικήσεις συνεχίζουν να δίνουν έμφαση σε πειθαρχημένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, με αυστηρά κριτήρια στρατηγικής αξίας και ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Νέες ευκαιρίες από τα «κόκκινα» δάνεια που θεραπεύονται

Η Jefferies επισημαίνει ότι τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα Πειραιώς βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των re-performing loans, δηλαδή δανείων που είχαν καταστεί μη εξυπηρετούμενα αλλά πλέον επανέρχονται σε κανονική αποπληρωμή.

Οι δύο τράπεζες εκτιμούν διαφορετικά το μέγεθος της δυνητικής αγοράς. Η Πειραιώς τοποθετεί το συνολικό μέγεθος της ευκαιρίας στα 3-4 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική ανεβάζει την εκτίμηση κοντά στα 20 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η CrediaBank εκτιμά ότι η αγορά μπορεί να φτάσει τα 15-20 δισ. ευρώ, από σύνολο περίπου 80 δισ. ευρώ δανείων που σήμερα βρίσκονται υπό διαχείριση από servicers.

Βασικός προβληματισμός για τις διοικήσεις παραμένει η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων και διατήρησης υψηλής ποιότητας ενεργητικού.

Τεχνητή νοημοσύνη με «συντηρητική» προσέγγιση

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (AI), η Jefferies σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν προσεκτική στρατηγική, χωρίς να βασίζουν τα επιχειρησιακά τους πλάνα σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις.

Η χρήση της AI επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς με άμεσα και μετρήσιμα οφέλη, όπως οι διαδικασίες KYC (Know Your Customer) και η αξιολόγηση καταναλωτικών δανείων.

Επισημαίνει επίσης ότι η μεγαλύτερη πίεση στο λειτουργικό κόστος συνεχίζει να προέρχεται από τις δαπάνες προσωπικού και τη διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών, ενώ τα οφέλη της AI παραμένουν ακόμη περιορισμένα σε μεγάλη κλίμακα.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη για τις μικρότερες τράπεζες

Θετική εντύπωση προκάλεσε στη Jefferies και η πορεία των μικρότερων τραπεζών.

Η Optima Bank και η CrediaBank καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με αύξηση δανείων περίπου 40% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Optima εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στην Ευρώπη, στο 25% για το 2025, αλλά και έναν από τους καλύτερους δείκτες κόστους προς έσοδα, αποτέλεσμα του διαφορετικού επιχειρηματικού της μοντέλου.

Από την πλευρά της, η CrediaBank εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την πρόθεσή της να αποκτήσει το 70% της HSBC Malta, κίνηση που ουσιαστικά διπλασιάζει το σημερινό ενεργητικό της τράπεζας.

