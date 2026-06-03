 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα

Ναυτιλία 03.06.2026, 18:39
Σχολιάστε
Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με στόχο στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα data centers, ο βρετανικός νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR), τα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries (SHI) και η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Clean Energy Carriers Corp υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την από κοινού ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλωτού κέντρου δεδομένων (Floating Data Centre – FDC).

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από τη ναυπηγική βιομηχανία και τις σύγχρονες τεχνολογίες data centers. Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στα χερσαία κέντρα δεδομένων, τα οποία αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω περιορισμών σε χώρο, ηλεκτρική ενέργεια και συστήματα ψύξης.

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται σε τυποποιημένες ναυπηγικές διαδικασίες, επιτρέποντας ταχύτερη κατασκευή και παράδοση. Παράλληλα, θα διαθέτει δικό του σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από τα χερσαία δίκτυα, ενώ η ψύξη των εγκαταστάσεων θα γίνεται με τη χρήση θαλασσινού νερού.

Ο Lloyd’s Register ολοκλήρωσε την τεχνική αξιολόγηση του σχεδιασμού της Samsung Heavy Industries, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του έργου σε θέματα δομικής ακεραιότητας, ασφάλειας και ενσωμάτωσης των ενεργειακών συστημάτων.

Τα πλωτά κέντρα δεδομένων θεωρούνται μία από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε υπολογιστική ισχύ και αποθήκευση δεδομένων, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για νέες ψηφιακές υποδομές. Η εγκατάστασή τους στη θάλασσα μπορεί να προσφέρει διέξοδο στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι συμβατικές χερσαίες εγκαταστάσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Lloyd’s Register, Nick Brown, τόνισε ότι η συμφωνία αποτυπώνει τη στροφή της ναυτιλιακής και ναυπηγικής βιομηχανίας προς νέες μορφές ψηφιακών υποδομών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνικής πιστοποίησης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τέτοιων έργων.

Από την πλευρά του, ο Chief Technology Officer της Samsung Heavy Industries, Young-kyu Ahn, χαρακτήρισε το έργο φυσική εξέλιξη των ναυπηγικών δυνατοτήτων της εταιρείας προς τον τομέα των ψηφιακών υποδομών, εκτιμώντας ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα πρότυπα στην παγκόσμια αγορά δεδομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers Corp, Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε ότι η συνεργασία αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών στο σημείο συνάντησης της ναυτιλίας και της ψηφιακής οικονομίας. Όπως σημείωσε, τα πλωτά κέντρα δεδομένων προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα μεταφοράς της υποδομής εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια, συνδεσιμότητα και υπολογιστική ισχύ.

Παράλληλα, ο Lloyd’s Register Advisory υπέγραψε ξεχωριστό Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Samsung Heavy Industries για την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση του συγκεκριμένου concept. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε μελέτες σκοπιμότητας, τεχνοοικονομική ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου για τα πλωτά κέντρα δεδομένων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge
English Edition

High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge
Ακίνητα: Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Ακίνητα

Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας - Τι να προσέξετε
Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
World

Πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές
EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech
Τεχνολογία

Νέα προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαικής τεχνολογικής αυτονομίας
Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Business

Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις

Οι περισσότερες αυξήσεις στην ευρωζώνη παρατηρήθηκαν σε εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ναυτιλία
Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers
Ναυτιλία

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα

Λάμπρος Καραγεώργος
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και την πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Διπλή πρόκληση για την παγκόσμια ναυτιλία

Τι ανέφεραν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026
Λιμάνια

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Η έκθεση, ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες επενδύσεις στον ΟΛΠ, δηλώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ηan Chao

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα
Ποντοπόρος

Ασφυκτικός αποκλεισμός επί 94 ημέρες για τα Στενά του Ορμούζ

Τα περισσότερα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου παραμένουν απρόθυμα να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ναυτιλία

Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ

Η εισαγωγή στο ΧΑ της Safe Bulkers είναι το πρώτο βήμα, σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge
English Edition

High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge

Bank of Greece Governor Yannis Stournaras says limited access to affordable housing is delaying family formation, adding pressure to the country's shrinking and aging population

Ακίνητα: Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Ακίνητα

Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας - Τι να προσέξετε

Σε ποια σημεία θα πρέπει να δώσουν βάση οι ιδιοκτήτες κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σε σχέση με τα ακίνητα

Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
World

Πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής

Ποιοι είναι οι πιο ευαίσθητοι κλάδοι σύμφωνα με ειδική ανάλυση της Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές

Με απώλειες κινήθηκαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ανησυχίες να εντείνονται τόσο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όσο και σε εκείνο του παγκόσμιου εμπορίου

EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech
Τεχνολογία

Νέα προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαικής τεχνολογικής αυτονομίας

Οι προτεινόμενοι κανόνες της ΕΕ θα αποκλείουν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από κρίσιμες δημόσιες προσφορές

Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Business

Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα

Συμμετοχή της Enterprise Greece στο Global Smart Manufacturing Summit 2026 που έγινε στο Μόναχο - Τα ελληνικά πλεονεκτήματα για προσέλκυση επενδύσεων

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers
Ναυτιλία

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα

Λάμπρος Καραγεώργος
Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Βιομηχανία

Κριτική Θεοδωρόπουλου στις Βρυξέλλες για το ενεργειακό κόστος

Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική εντοπίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Greek Real Estate Shows Signs of Stabilization in 2026
English Edition

Greek Real Estate Shows Signs of Stabilization in 2026

Greece’s property market continued to grow in 2026, but at a slower pace, as demand shifted across Athens and buyers became increasingly selective

Πελέ: Στο «σφυρί» βγαίνει η φανέλα Νο 10 – Πάνω από 6 εκατ. δολάρια το τίμημα
Business of Sport

Στο «σφυρί» το Νο 10 του Πελέ - Το τίμημα που «ζαλίζει»

Η «ιστορία» της φανέλας του Πελέ, την οποία φόρεσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 και η νέα δημοπρασία - Σε μεγάλη ανάπτυξη η αγορά αθλητικών αναμνηστικών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία μας οδηγεί σε γρηγορότερες επενδύσεις στην ενέργεια
World

Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία μας οδηγεί σε γρηγορότερες επενδύσεις στην ενέργεια

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης από το Παρίσι, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν

ΕΦΕΤ: Aνάκληση μη ασφαλούς προϊόντος (σαλάτα)
Τρόφιμα – ποτά

Aνάκληση σαλάτας απο τον ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας - Καλεί τους καταναλωτές , που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπέκυψε στο profit taking το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ένα ακόμη «πισωπάτημα» έκανε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, με τη ζώνη των 2.400 μονάδων να συνεχίζει να καθιστά επιφυλακτικούς τους αγοραστές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τζένιφερ Λόπεζ: Τρίτη προσπάθεια πώληση της έπαυλης στο Μπέβερλι Χιλς
World

Η Τζέι Λο ρίχνει την τιμή για να πουλήσει έπαυλη

Η Τζένιφερ Λόπεζ ρίχνει την τιμή για να ξεφορτωθεί την έπαθυλη που αγόρασε με τον πρώην σύζυγο της Μπεν Άφλεκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανησυχία για τους νέους τριγμούς στα private equity funds
Wall Street

Τα πρώτα σημάδια κόπωσης στη Wall Street - Ανησυχία λόγω γεωπολιτικής

Σημάδια κόπωσης δείχνει η αγορά μετά από ένα εντυπωσιακό σερί - Οι προβληματισμοί για την Μέση Ανατολή και η θετική εικόνα από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες
World

Ρήτρα διαφυγής μόνο για την ενέργεια έως 0,3% του ΑΕΠ

Η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως ώστε τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αξιοποιήσουν έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως μόνο για ενεργειακές δαπάνες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies