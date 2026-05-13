Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Κατακόρυφη πτώση σημείωσε η βασική κερδοφορία της Alibaba το πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω σημαντικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας ανέφερε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) – ένας δείκτης της υποκείμενης κερδοφορίας της εταιρείας – διαμορφώθηκαν στα 5,1 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν (750,9 εκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας πτώση 84% σε ετήσια βάση.

Αυτός ο χρηματοοικονομικός δείκτης εξαιρεί τα έκτακτα κέρδη ή ζημίες, ώστε να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η μετοχή της Alibaba που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ σημείωσε αρχικά άνοδο στις προ-αγοραίες συναλλαγές, πριν στραφεί σε αρνητικό έδαφος υποχωρώντας έως και 4%.

Επενδύσεις Alibaba σε ημιαγωγούς και ΑΙ

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στους ημιαγωγούς για την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και την ανάπτυξη της δικής του οικογένειας μοντέλων με την επωνυμία Qwen. Αυτό απέδωσε καρπούς στον τομέα του cloud computing.

Ενώ το cloud αποτελεί σημείο-κλειδί για την Alibaba, χάρη στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα, οι επενδυτές προβληματίζονται από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας στο λεγόμενο «γρήγορο» ή «άμεσο» εμπόριο. Πρόκειται για μια υπηρεσία αγορών που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν τα προϊόντα τους με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες παράδοσης, σε λιγότερο από μία ώρα, και έχει εξελιχθεί σε ένα είδος πεδίου μάχης για τους γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας.

Το προσαρμοσμένο EBITA του ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba στην Κίνα μειώθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, λόγω αυτών των επενδύσεων, ακόμη και καθώς τα έσοδα από τη διαχείριση πελατών — η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της — αυξήθηκαν κατά 1%.

Ωστόσο, η Alibaba σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη από αυτές τις επενδύσεις, με τα έσοδα από το «γρήγορο εμπόριο» να αυξάνονται κατά 57% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο.

Η ανάπτυξη του cloud επιταχύνεται

Οι επενδύσεις της Alibaba στον τομέα της τεχνολογίας φαίνεται να αποδίδουν καρπούς στον τομέα του cloud computing, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 38% στα έσοδα σε ετήσια βάση κατά το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 41,6 δισεκατομμύρια γιουάν. Η ανάπτυξη αυτή ήταν ταχύτερη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το προσαρμοσμένο EBITA για τον τομέα αυτό σημείωσε άνοδο 57%.

«Οι στρατηγικές επενδύσεις μας συνέχισαν να μεταφράζονται σε επιχειρηματική ανάπτυξη. Τα έσοδα της Cloud Intelligence Group συνέχισαν να επιταχύνονται, με τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να σημειώνουν τριψήφια αύξηση για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Alibaba, Toby Xu, σε δελτίο τύπου.

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια γιουάν.

Η κινεζική εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη χώρα της, αναπτύσσοντας τσιπ για τεχνητή νοημοσύνη και πωλώντας τις υπηρεσίες της μέσω της μονάδας υπολογιστικού νέφους της. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, τα Qwen, συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως.

Η εταιρεία με έδρα το Χανγκτσού έχει εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις δραστηριότητές της. Αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει έναν βοηθό αγορών τεχνητής νοημοσύνης με τεχνολογία Qwen στο Taobao, το κύριο προϊόν ηλεκτρονικού εμπορίου της στην Κίνα.