OT FORUM: Καταλύτης ανάπτυξης η ελληνική ναυτιλία

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Κομβικό μοχλό ανάπτυξης, με πολυεπίπεδη συμβολή στο ΑΕΠ αποτελεί η ναυτιλία, για την ελληνική οικονομία.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι εμπορικές εντάσεις, η ενεργειακή μετάβαση και οι νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο, ο ελληνόκτητος στόλος καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η διατήρηση της ηγετικής θέσης της χώρας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ζητήματα που απασχολούν τόσο την επιχειρηματική κοινότητα όσο και την πολιτεία.

Η Ναυτιλία είναι από τα κυριότερα θέμα του 7ου OT FORUM που πραγματοποιείται στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή».

Στο πλαίσιο των εργασιών του 7ου OT FORUM την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, θα μιλήσει με θέμα «Η Ναυτιλία κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο».

Παγκόσμια δύναμη

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει αναδείξει τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας ως παγκόσμιας δύναμης, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Ο υπουργός έχει επισημάνει ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί «βαριά βιομηχανία» της χώρας και βασικό παράγοντα εξωστρέφειας, επενδύσεων και εθνικής ισχύος.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή κρίση και οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας κράτους, ναυτιλιακής κοινότητας και ευρωπαϊκών θεσμών.

Η παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας στο OT FORUM αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας, επιχειρηματίες, επενδυτές και στελέχη της αγοράς, καθώς οι εξελίξεις στον κλάδο επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Μέσα από τη συζήτηση αναμένεται να αναδειχθούν οι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για τη ναυτιλία, οι προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον, αλλά και οι προοπτικές ενός κλάδου που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιλέον, ο ελληνικός εμπορικός στόλος σε μια κομβική στιγμή για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χάρτη της χώρας σε γεωπολιτικό επίπεδο, που διασφαλίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμιας ναυτικής υπερδύναμης.

Το 7ο OT Forum συνεχίζει να αποτελεί βήμα ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται για έναν κλάδο που παραμένει συνώνυμος της ελληνικής παρουσίας στις παγκόσμιες αγορές.

Το ΟΤ FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr).