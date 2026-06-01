Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Ναυτιλία 01.06.2026, 15:34
«Στην Ελλάδα, δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι είμαστε στην κορυφή, σε οποιονδήποτε τομέα. Αλλά στον ναυτιλιακό τομέα μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε η κορυφαία δύναμη στον πλανήτη», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 10th Capital Link Maritime Leaders Summit, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, υπογράμμισε, ακόμη, ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου και όχι απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις.

«Success story»

Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε το μέγεθος και τη διεθνή επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας: «Η χώρα μας αποτελεί περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα αυτά, έχουμε 5.800 ελληνόκτητα πλοία, που σημαίνει το 19%-20% του παγκόσμιου στόλου και 61% του ευρωπαϊκού στόλου, με δραστηριότητα σε περισσότερα από 171.000 λιμάνια/λιμενικές προσεγγίσεις. Αυτό αποτελεί ένα success story, για το οποίο είμαστε περήφανοι, και πηγαίνει πολλά – πολλά χρόνια πίσω, στην παράδοσή μας, στη σχέση μας με τη θάλασσα. Από τότε, στα χρόνια της φτώχειας στην Ελλάδα, ήμασταν πρωτοπόροι στη θάλασσα. Καπετάνιοι, μηχανικοί – νησιώτες αλλά και από την ηπειρωτική Ελλάδα – αποφάσισαν να υπερβούν τη μοίρα τους, να μπουν σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουν σε όλον τον πλανήτη. Τα ταξίδια δεν ήταν όπως σήμερα, 4-5 μήνες, με εξαιρετικές τεχνολογικές συνθήκες, Wi-Fi, τηλέφωνα, μεγάλες εγκαταστάσεις μέσα στα πλοία και με δυνατότητα να παίρνει ο ναυτικός ένα αεροπλάνο και να γυρίζει γρήγορα στην οικογένειά του. Δεν ήταν έτσι. Ήταν δύσκολα ταξίδια. Αλλά το έκαναν. Το πίστεψαν. Το έκαναν πραγματικό success story. Και η Ελλάδα άνοιξε τα φτερά της στον Βορρά, στον Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Αυξημένη ευθύνη στη λήψη αποφάσεων

Στη συνέχεια, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη στη διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας: «Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά και υποχρεωμένοι, να αρχίσουμε να συζητάμε ως χώρα, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στον IMO και παγκοσμίως, ως εταίροι, σε αυτή την προσπάθεια και όχι απλώς να ακολουθούμε. Σεβόμαστε κάθε άποψη. Τηρούμε κάθε νόμο. Πιστεύουμε στον IMO. Θέλουμε πραγματικά ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε με όλους. Αλλά είμαστε παρόντες με τις δικές μας πολιτικές».

Ζούμε υπό καθεστώς κρίσης

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Δυστυχώς, εξακολουθούμε να ζούμε υπό καθεστώς κρίσης. Μετά την πανδημία, μετά από έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μετά από μια ενεργειακή κρίση, έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Με δεδομένο ότι το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης, η διατήρηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ελεύθερης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή προτεραιότητα. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή σταθερότητα».

Ναυτιλιακά καύσιμα: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις άλλαξαν πλήρως την εικόνα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη, οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα και με πλήρη επίγνωση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς. «Το πρώτο μάθημα που πήραμε τους τελευταίους μήνες είμαι ότι δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένο το industry. Πρέπει να ρωτάς το industry, να συζητάς με το industry. Δυστυχώς, σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, μπορεί σε εμάς τους πολιτικούς να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Άρα, είναι σοφό να συζητάς με ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία. Τι συνέβη λοιπόν; Συζητούσαμε, φυσικά υπό τον IMO, για πολλά πολλά χρόνια, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για τη ναυτιλία σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Και μετά, ένα γεωστρατηγικό πρόβλημα ξέσπασε στα Στενά του Ορμούζ και άλλαξε πλήρως την εικόνα. Γιατί τώρα δεν μιλάμε απλώς για μετάβαση από ένα μεταβατικό καύσιμο σε ένα άλλο πιθανό καύσιμο. Τώρα μιλάμε για την επιβίωση της κοινωνίας. Άρα, καλούμε όλους να αφήσουν την παγκόσμια ναυτιλία, το παγκόσμιο εμπόριο, έξω από την εξίσωση οποιασδήποτε σύγκρουσης και οποιουδήποτε πολέμου. Πρωτίστως, λόγω των ναυτικών μας, της ασφάλειάς τους, που είναι το σημαντικότερο για εμάς σήμερα. Και δεύτερον, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί ως πλανήτης και να προσφέρουμε σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη».

Για τη συζήτηση που γίνεται για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, ζήτησε ρεαλιστικές αποφάσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. «Για ακόμη μία φορά, για να δηλώσω καθαρά και ειλικρινά πού στεκόμαστε, θέλουμε σίγουρα να προχωρήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνολογίες στον κλάδο, την ψηφιοποίηση, να παραδώσουμε έναν καλύτερο πλανήτη στα παιδιά μας, να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά με ρεαλιστικά βήματα, που δεν θα αφήσουν την κοινωνία πίσω και δεν θα μας υποχρεώσουν να πάρουμε αποφάσεις τις οποίες ο κλάδος δεν μπορεί να εφαρμόσει. Άρα, ας λογικευτούμε, ας καταλάβουμε τι διακυβεύεται και ας δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουμε χρόνο, να συζητήσουμε και σταδιακά να έχουμε μια πραγματική απόφαση στον IMO για τα σημαντικά και σοβαρά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα, ασφάλεια. Πρώτα απ’ όλα, ασφάλεια στον ναυτιλιακό κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ ειλικρινής και ευθύς με τον Γενικό Γραμματέα, από την προηγούμενη σύνοδο του IMO, λέγοντας ότι για εμάς σήμερα, το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος και θα δούμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γιατί σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, αυτά σήμερα παράγονται στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης».

Η ναυτιλία καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και ότι οι χώρες που θα διατηρήσουν ισχυρή παρουσία στη θάλασσα θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών. «Σας καλώ, αυτή την εβδομάδα, να μιλήσετε ειλικρινά μεταξύ σας και να δείτε πόσο σημαντικός είναι πραγματικά αυτός ο κλάδος. Λιμενικές υποδομές, FSRUs, γεωτρήσεις, νέες τεχνολογίες, χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, τουρισμός σε σχέση με τις υποδομές, μεγαλύτερα πλοία. Πού θα ταξιδεύουν; Πώς θα μπορούν να ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη χωρίς προβλήματα; Πού είναι τα προβλήματά μας; Ας τα εντοπίσουμε. Ας προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Να είμαστε οραματιστές σε σχέση με το μέλλον. Γιατί στο τέλος της ημέρας, τα Στενά απέδειξαν ότι είναι αδύνατον να προσπεράσεις τη ναυτιλία, τα πλοία και τη θάλασσα. Και αυτοί που θα κυριαρχήσουν στη θάλασσα τα επόμενα 25 χρόνια είναι αυτοί που γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά θα κινούν τον πλανήτη».

