Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

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Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite υποχώρησαν τελικά την Τρίτη στη Wall Street, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ η άνοδος στις μετοχές ημιαγωγών έχασε δυναμική μετά από μια συνεδρίαση.

Ο Dow Jones έκλεισε οριακά με άνοδο κατά 0,17% στις 50.872,11 μονάδες, ο Nasdaq είχε πτώση 0,97% κλείνοντας στις 25.678,822 μονάδες, ενώ ο S&P 500 είχε πτώση 0,26% κλείνοντας στις 7.386,65 μονάδες.

Το iShares Semiconductor ETF έχασε πάνω από 3% μετά από μια ανάκαμψη 6% τη Δευτέρα. Το ETF είχε υποχωρήσει κατά 10% την Παρασκευή σημειώνοντας την χειρότερη ημέρα του εδώ και έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι η άνοδος με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη στις μετοχές ημιαγωγών είχε υπερβεί τα όριά της πολύ γρήγορα. Η εταιρεία Micron Technology υποχώρησε σχεδόν 5% μετά τη δευτερογενή ανάκαμψη 10% της Δευτέρας. Οι μετοχές κατρακύλησαν περίπου 20% σε δύο ημέρες την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας πτώσης 13% την Παρασκευή. Η Broadcom, η οποία είχε επίσης μια απότομη πτώση δύο ημερών την περασμένη εβδομάδα, υποχώρησε περισσότερο από 2% καθώς η ανάκαμψη της Δευτέρας ήταν παροδική.

Οι αγορές είχαν ανέβει νωρίτερα καθώς οι τιμές της ενέργειας έπεσαν εν μέσω ελπίδων για μια διαρκή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate έχασαν 3% για να διαπραγματεύονται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, περίπου στα 88 δολάρια, μετά από δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι η διέλευση πλοίων στον Περσικό Κόλπο αυξάνεται «πολύ σημαντικά». Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης μετά από δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε «δύο ή τρεις ημέρες», η οποία θα ανοίξει ξανά τον Περσικό Κόλπο «άμεσα».

Παρόλο που οι μετοχές ενέργειας στον S&P 500 έπεσαν κατά 2%, η πτώση του πετρελαίου είχε διαφορετικά θετική επίδραση. Οι τομείς υλικών και καταναλωτικών αγαθών ηγήθηκαν του δείκτη μεγάλου κεφαλαίου, ο οποίος ενισχύθηκε επίσης από τον τομέα ακινήτων μετά τα αποτελέσματα για τις πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών που κινήθηκαν σε καλύτερα από τα αναμενόμενα επίπεδα. Αντίθετα, η πληροφορική σημείωσε πτώση σχεδόν 4%.

Ο Τζέι Χάτφιλντ, Διευθύνων Σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, επισήμανε ότι οι επενδυτές της Wall Street απομακρύνονται από τις μετοχές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και στρέφονται προς κυκλικές μετοχές ανάπτυξης, όπως η Home Depot, οι οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Πέρα από το γεγονός ότι ο Ιούνιος συνήθως «δεν είναι καλός μήνας» για τις μετοχές, ο Χάτφιλντ απέδωσε μέρος της πρόσφατης πίεσης πώλησης στην αρχική δημόσια προσφορά της Space X που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας ότι το γεγονός αυτό πιθανώς ασκεί πίεση στην Wall Street.

«Νομίζω ότι όλοι είναι λίγο νευρικοί», δήλωσε ο Χάτφιλντ στο CNBC. «Νομίζω ότι θα είμαστε ασταθείς μέχρι να το αφήσουμε πίσω μας [την IPO της Space X]».

Η OpenAI υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή αργά τη Δευτέρα, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η SpaceX, εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της την Παρασκευή, σε μια δημόσια εγγραφή που θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η εγγραφή αυτή θα δώσει νέα ώθηση στην ανοδική πορεία της αγοράς που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν επιφυλάξεις ότι, με την αποτίμησή της στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει την κορύφωση της τάσης.