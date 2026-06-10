Ενισχύσεις: Στο ΦΕΚ αγροτικές αποζημιώσεις για πλημμύρες του 2023

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Τα ποσά που θα δοθούν ως ενισχύσεις για τις πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθορίστηκαν με ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ενίσχυση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κατ’ επάγγελμα αγροτών, μη κατ’ επάγγελμα αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων, σε φυτικά μέσα παραγωγής, που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας και δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως καθορίζονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικές επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα, καθώς και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημίες σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πλημμύρες, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προβούν σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα φυτικά μέσα παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Τα ποσά για τις ενισχύσεις

Το ύψος της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, καθορίζεται βάσει των εξατομικευμένων εκτιμήσεων (πορισμάτων εκτίμησης) και των πορισμάτων ελέγχου ανασύστασης από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛΓΑ, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους με την ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ και λοιπά στοιχεία από τον ΕΛΓΑ, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης και σοβαρότητας ζημιάς. H τελική τιμή εκτίμησης/βάσης ανά σοβαρότητα ζημιάς, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τα ελαιόδενδρα, φιστίκια κελυφωτά και συκιές ελεύθερης φύτευσης σε 160 ευρώ ανά δέντρο ελεύθερης φύτευσης και ως 5.600 ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

β) για τα ελαιόδενδρα πυκνής φύτευσης σε 60 ευρώ ανά δένδρο και ως 5.600 ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

γ) για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες ελεύθερης φύτευσης σε 110 ευρώ ανά δένδρο ελεύθερης φύτευσης και ως 5.600 ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

δ) για δενδρώδεις καλλιέργειες σε παλμέτα σε 50 ευρώ ανά δένδρο και ως 5.600 ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

ε) για τα αμπελοειδή σε 3.500 ευρώ ανά στρέμμα,

στ) για τα ακτινίδια σε 6.200 ευρώ ανά στρέμμα,

ζ) για τους μικρούς καρπούς (αρώνια, βατόμουρα, γκότζι μπέρι, ιπποφαές, μύρτιλλα, σμέουρα κ.λπ.) σε 4.000 ευρώ ανά στρέμμα,

η) για τα αρωματικά φυτά σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα,

θ) για τη μηδική σε 200 ευρώ ανά στρέμμα μηδικής που έχει υποστεί ολική καταστροφή.