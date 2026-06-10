ΗΠΑ: Στο Γκουαντάναμο ο υπουργός Άμυνας εν μέσω έντασης με την Κούβα

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Στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο Γκουαντάναμο της Κούβας θα μεταβεί σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ όπου θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία στρατιωτών.

Η επίσκεψη, η οποία ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία του νησιού με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να ανατρέψει την κομμουνιστική κυβέρνηση στην Κούβα, συνδέοντας την κίνηση αυτή με την ισχυρή πολιτική υποστήριξη των Κουβανοαμερικανών που τον βοήθησαν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.