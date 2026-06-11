OT FORUM: Το συνέδριο των μεγάλων προκλήσεων για την οικονομία και την ανάπτυξη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυλαία σήμερα για το διήμερο συνέδριο, το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο και ανοίγει τη συζήτηση με τους πρωταγωνιστές της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.

Το 7ο OT FORUM αποτελεί ένα Συνέδριο – ορόσημο καθώς διεξάγεται σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την οικογένεια του Οικονομικού Ταχυδρόμου – και όχι μόνον: τη φετινή χρονιά ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συμπληρώνει εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική δημοσιογραφία, σηματοδοτώντας με την έγκυρη και παρεμβατική του πένα, έναν ολόκληρο αιώνα καταγραφής των εξελίξεων που διαμόρφωσαν την οικονομία, το επιχειρείν και την ανάπτυξη της χώρας ανά τις δεκαετίες.

ΔΕΙTΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 7ου OT FORUM

Από το 1926 μέχρι σήμερα, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην έγκυρη ενημέρωση, αναδεικνύοντας τις δυνάμεις της παραγωγής, της καινοτομίας και της προόδου. Μέσα από δύσκολες ιστορικές περιόδους, οικονομικές κρίσεις και μεγάλες μεταβάσεις, συνέχισε να καταγράφει τις αλλαγές, να αναλύει τις προκλήσεις και να φωτίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Βαριά παρακαταθήκη και μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή

Με την υπογραφή σημαντικών δημοσιογράφων και αναλυτών, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος διαμόρφωσε μια μαχητική σχολή οικονομικής δημοσιογραφίας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι του τόπου.

Σήμερα, μέσα από το ot.gr και τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες, συνεχίζει την πορεία του προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της νέας εποχής, παραμένοντας όμως αταλάντευτα πιστός στις αρχές της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης.

7ο OT FORUM στις 11 & 12 Ιουνίου: Το ορόσημο

Στο βήμα του Συνεδρίου θα βρεθούν κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες, υπουργοί, εκπρόσωποι θεσμών και διεθνών οργανισμών, καθώς και προσωπικότητες με καθοριστικό ρόλο στη δημόσια ζωή και την οικονομία. Θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και όχι μόνον με επίκεντρο την οικονομία, την πολιτική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, στις εργασίες του Συνεδρίου θα αναλυθούν διεξοδικά κρίσιμα ζητήμα της τρέχουσας συγκυρίας, όπως η πορεία της ελληνικής οικονομίας, το νέο πολιτικό τοπίο, η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, το ενεργειακό κόστος,

οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η συζήτηση για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, οι γεωπολιτικές ισορροπίες, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, οι διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, αλλά και επίσης κομβικής σημασίας ζητήματα όπως το δημογραφικό και η κοινωνική συνοχή.

Aπό το χθες στο σήμερα

Τις εργασίες του 7ου OT FORUM ανοίγουν πέντε διακεκριμένοι δημοσιογράφοι: οι κ.κ. Δημήτρης Στεργίου, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Παύλος Κλαυδιανός, Αντώνης Παπαγιαννίδης και Χρήστος Δόγας, οι οποίοι θα συνδέσουν το παρελθόν με το σήμερα και μέσα από μνήμες και εμπειρίες θα δώσουν το στίγμα της εκατοντάχρονης ιστορικής διαδρομής του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Η Ελλάδα στον κόσμο που αλλάζει

Τη σκυτάλη παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα επικεντρωθεί στις πολιτικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του θα εστιάσει στις εξελίξεις που επανακαθορίζουν το διεθνές περιβάλλον και τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα αναλύσει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες και τα drones στον σύγχρονο πόλεμο, μιλώντας για τα διδάγματα που εξάγονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Τον ρόλο της ναυτιλίας ως σταθερός πυλώνας και κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο θα υπογραμμίσει από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, θα αναφερθεί στη σημασία του Κράτους Δικαίου, της θεσμικής διαφάνειας και της κοινωνικής συνοχής ως βασικών προϋποθέσεων για μια βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο στη σύγχρονη Ελλάδα

Στον ρόλο του ΝΑΤΟ σε έναν κόσμο που αλλάζει και φυσικά το παρόν και το μέλλον της Συμμαχίας, θα αναφερθεί η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ κυρία Radmila Šekerinska.

Για τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ θα μιλήσουν οι κυρίες Ινώ Αφεντούλη Ειδική Σύμβουλος, Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας -ΕΛΙΑΜΕΠ, Κωνταντίνα Μπότσιου Καθηγήτρια Πολιτικής Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μαριλένα Κοππά Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Από το 7ο OT FORUM, δεν θα μπορούσε να λείψει η συζήτηση για τις μεταβολές στις πολιτικές συμπεριφορές, η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και οι τάσεις που διαμορφώνουν το νέο τοπίο του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το στίγμα θα δώσουν οι κ.κ. Στράτος Φαναράς πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος METRON ANALYSIS, Νίκος Μαραντζίδης Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, μέλος Επ. Συμβουλίου ΙΝΑΤ και Ευτύχης Βαρδουλάκης, Eταίρος STRATEGO, Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας.

Ενέργεια και ασφάλεια

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η παρέμβαση προέδρου και CEO AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος θα μιλήσει για τις νέες λεωφόρους ενέργειας και ασφάλειας, εστιάζοντας φυτικά στον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG.

Για τις προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων και πολεμικών συγκρούσεων, θα μιλήσει ο Πέτρος Τζαννετάκης, Deputy CEO Motor Oil, παρουσιάζοντας τον ρόλο των ενεργειακών υποδομών, της διαφοροποίησης πηγών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων ενέργειας στη νέα εποχή.

Από την πλευρά της η κυρία Κατερίνα Σάρδη Country Manager & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα, θα αναφερθεί στη σημασία της πρώτης γεώτρησης υδρογονανθράκων στη χώρα μετά από τέσσερις δεκαετίες, εστιάζοντας στις προοπτικές ενεργειακής αυτονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων.

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές των κεφαλαιαγορών σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, αυξημένης μεταβλητότητας και ταχύτατων οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, θα αναλύσει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.

Ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Τις προοπτικές της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην εποχή των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, του τεχνολογικού μετασχηματισμού και του διεθνούς ανταγωνισμού, θα περιγράψει και θα αναλύσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Group Ανδρέας Αθανασόπουλος.

Εκπρόσωποι, δε, κορυφαίων ελληνικών βιομηχανιών συζητούν για το νέο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης που συνδυάζει την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, σε μια εποχή αυξημένων διεθνών προκλήσεων και μετασχηματισμών. Οι κ.κ. Ιάκωβος Καργαρώτος αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Μαίρη Χατζάκου πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ και Αλέξανδρος Κίκιζας πρόεδρος και CEO Μέλισσα-Κίκιζας θα σκιαγραφήσουν μέσα από την διαδρομή των εταιρειών που ηγούνται τη βιομηχανία με εξωστρέφεια και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στον ρόλο των τραπεζών ως πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θα εστιάσει ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, αναλύοντας τις νέες μορφές χρηματοδότησης, τις επενδύσεις και τις προκλήσεις της νέας οικονομικής εποχής.

Στο ερώτημα πού βαδίζει η ελληνική οικονομία υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων και στην μετά το RRF εποχή, θα επιχειρήσει με την τοποθέτησή του να απαντήσει αλλά και να θέσει γόνιμους προβληματισμούς ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος.

Νέες τεχνολογίες – δημογραφικό – χρηματοδοτήσεις

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν την ενέργεια, τα δίκτυα αλλά και την εμπειρία του καταναλωτή. Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή στις υπηρεσίες ενέργειας και στο customer experience; Απαντήσεις θα επιχειρήσει να δώσει ο κ. Διονύσης Τσίτος Managing Director, Volton Α.Ε και Orizon A.E

Για το δημογραφικό που αποτελεί η μεγάλη πρόκληση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής θα μιλήσει ο Μιχάλης Βλασταράκης Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας ομίλου Eurobank, ενώ για το πώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προσαρμογές στις οποίες οδηγούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συζητήσουν οι κ.κ. Filippo Taddei Managing Director, Global Investment Research, Goldman Sachs International, Παναγιώτης Τσακλόγλου Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ, πρώην Υφυπ. Εργασίας και ο πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Β΄Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ Σταύρος Καφούνης. Τις σύγχρονες ανάγκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόταση της CrediaBank θα παρουσιάσει ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking and Wealth Management Officer, CrediaBank.

Για την κληρονομιά και την ανάπτυξη της NAK Insurance Brokers μέσα στο χρόνο θα μιλήσει η κυρία Όλγα Κατσιμπέρη Γενική Διευθύντρια NAK Insurance Brokers.

Το επενδυτικό περιβάλλον

Οι διαδοχικές γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις μετασχηματίζουν το επενδυτικό περιβάλλον και επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Η συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Νίκου Βέττα Γενικού Διευθυντή ΙΟΒΕ και Καθηγητή Οικονομκών στο ΟΠΑ, Κυριάκου Ανδρέου Partner, Senior Advisor on Strategy & Markets in PwC Greece και της Αργυρούς Μπανίλα Βοηθος Γενική Διευθύντρια Ειδικών Πιστοδοτήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις και την χρηματοδότηση της ανάπτυξης στη νέα εποχή του permacrisis.

Το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο των έργων και των assets του Υπερταμείου στην Περιφέρεια, θα αναλύσει ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναπληρωτής CEO στο Υπερταμείο.

Ο επόμενος αιώνας των Media

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα αναδιαμορφώνουν το οικοσύστημα των media και της διαφήμισης. Οι κ.κ. Κατερίνα Σάββα CEO The Newtons Laboratory, Πέννυ Λάγκα Commercial Director Publishing Alter Ego Media και Θάνος Τρούπκος Managing Director AdLink θα εστιάσουν στις αλλαγές που συντελούνται στο περιεχόμενο και τη σχέση με το κοινό, στους νέους τρόπους δημιουργίας οικονομικής αξίας, καθώς και στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που διαμορφώνουν την νέα εποχή του κλάδου.

Η δεύτερη ημέρα

Τις εργασίες της 2ης ημέρας του Συνεδρίου θα ανοίξει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, επικεντρώνοντας στην προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θεσμοί μέσα στο μεταβαλλόμενο σκηνικό των γεωπολιτικών αναταράξεων θα μιλήσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Το κυβερνητικό σχέδιο «Ελλάδα 2030» και τις μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία του κράτους θα παρουσιάσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ για το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα θωρακίσει την ελληνική οικονομία θα μιλήσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων στο κόστος χρήματος θα αναφερθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας.

Στο πώς πέρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών από την εποχή της Σοφοκλέους στη νέα πραγματικότητα των διεθνών αγορών και ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας, θα αναλύσει ο CEO Εuronext Γιάννης Κοντόπουλος.

Φυσικά, και τη δεύτερη ημέρα το 7ο OT FORUM θα φιλοξενήσει κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό στίβο, όπου θα αναλύσουν εκτενώς την πορεία προς ένα διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Για τις δοκιμασίες των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων ελληνικών βιομηχανιών και το στοίχημα της αναπτυξιακής τροχιάς για τα επόμενα 100 χρόνια θα μιλήσουν οι κ.κ. Δημήτρης Χάνης CEO Ομιλος Ηρακλής και Γιάννης Μητρόπουλος γεν. διευθυντής Φυσικό Αέριο Ελλάδας.

Η Ελενα Γιαννακοπούλου γενική διευθύντρια στρατηγικής του ομίλου ΔΕΗ θα αναφερθεί στο στρατηγικό σχέδιο των 24 δισ. ευρώ της ΔΕΗ και τις κρυμμένες υπεραξίες του, ενώ ο Σπύρος Κοκκόλης αντιπρόεδρος της ElvalHalcor θα αναφερθεί στο πώς οι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι παγκόσμιες τάσεις επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της βιομηχανίας στην οικονομία και την κοινωνία.

Στη βιομηχανία με καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα θα αναφερθεί ο Νίκος Νικηφορίδης πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas και ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO AΔΜΗΕ θα εστιάσει στη σημασία των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Οι κ.κ Χάρης Θεοχάρης υψυπουργός Εξωτερικών και Σπύρος Γιούργας Executive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF θα συζητήσουν για τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων εν καιρώ πολέμου.

Οι επιχειρήσεις με επενδυτικό προσανατολισμό και πολυετή βιώσιμη πορεία, θα απασχολήσουν πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν οι Svetoslav Atanasov CEO Coca Cola HBC, Sebastian Sanchez Managing Director of Athenian Brewery και Αντώνης Αυγερόπουλος CEO Nespresso Hellas.

Παράλληλα, οι φορείς της βιομηχανίας και του τουρισμού παρεμβαίνουν και προτείνουν το νέο παραγωγικό μοντέλο, διά στόματος Γιάννη Μπρατάκου προέδρου ΕΒΕΑ, Λουκίας Σαράντη προέδρου τιυ ΣΒΕ και Αλέξανδρου Θάνου εντεταλμένου σύμβουλου ΣΕΤΕ.

Στις γεωπολιτικές κρίσεις που αφυπνίζουν την Ευρώπη στο πλαίσιο και τα κίνητρα για την αμυντική βιομηχανία, θα αναφερθούν οι κ.κ. Κυριάκος Αναστασιάδης Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα και Θανάσης Καρλής Marketing Manager ΟΛΠ.

Η Ιωάννα Δρέττα CEO REDS, Μέλος ΔΣ Ελλάκτωρ & πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα μιλήσει για το νέο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία: την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και τη σύμπλευση με τον τουρισμό.

Ο μεγάλος στόχος του electrification: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην αγορά ενέργειας θα απασχολήσουν το πάνελ που συμμετέχουν οι κ.κ. Κατερίνα Καραλή Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Θεμάτων στην ENERWAVE, Γιώργος Στάμτσης Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ καιΠαναγιώτης Λαδακάκος πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ.

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη, τη θέση και τον ρόλο της βιομηχανίας θα μιλήσει ο Νίκος Λούλης πρόεδρος της Loulis Food Ingredients.

Το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας: Καινοτομία, τεχνολογία και πιστοποίηση, θα τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης των Παναγιώτη Κανελλόπουλου Γενικού Διευθυντή ΟΒΙ και Βασίλη Μπαλούμη CFO Lavipharm.

Στις υποδομές και κατασκευές μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εστιάσει ο Κωνσταντίνος Μακέδος πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, ενώ για την ελληνική οικονομία, τις προκλήσεις και τις χαμένες ευκαιρίες θα μιλήσουν οι κ.κ.Θεόδωρος Σκυλακάκης Bουλευτής Επικρατείας ΝΔ, πρώην υπουργός ΠΕΝ & Αν. υπουργός Οικονομικών και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, μέλος Επιστ. Συμβουλίου ΙΝΑΤ, πρ. Συντονιστή Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ζωντανή μετάδοση από το ot.gr

Η δημοσιογραφική ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα καλύψει λεπτό προς λεπτό όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, με συνεντεύξεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, με την σφραγίδα της εγκυρότητας και της αμεσότητας που διακρίνουν την οικονομική ιστοσελίδα της Alter Ego Media.

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω live streaming από το ot.gr, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που φιλοδοξούν να χαρτογραφήσουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.