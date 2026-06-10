OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Το μεγάλο ραντεβού του 7ου OT FORUM

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Εκατό χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος. Εκατό χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Στην πρώτη γραμμή της πληροφορίας για ό, τι αγγίζει την οικονομία, την πρωτοπορία, την ανάπτυξη, την καινοτομία.

Με καθαρή ματιά στα γεγονότα και αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής, της προόδου, της εξέλιξης. Εκατό χρόνια που στηρίζει και αναδεικνύει όλους εκείνους που φέρνουν το νέο, που τολμούν να ρισκάρουν, να οραματίζονται και να φτάνουν σε κορυφές επιτυχιών, δίνοντας πνοή στην εθνική οικονομία, στο συλλογικό συμφέρον, θωρακίζοντας τον τόπο, πηγαίνοντας τη χώρα πάντα ένα βήμα μπροστά, ο καθένας από τον τομέα ευθύνης και δράσης του.

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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γεννήθηκε σε δύσκολες εποχές για τη χώρα -στην καρδιά του Μεσοπολέμου- και παρόλες τις αντιξοότητες πορεύτηκε χωρίς συμβιβασμούς, δίνοντας τη μάχη της ενημέρωσης με παρρησία και καθαρότητα.

Γιάννης Μαρίνος, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Δημήτρης Στεργίου, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παύλος Κλαυδιανός είναι μόνο μερικά από τα «βαριά» ονόματα, που με τη «γενναία» πένα τους άφησαν το δικό τους στίγμα μέσα από τις στήλες του Οικονομικού Ταχυδρόμου στην -ας μας επιτραπεί ο όρος- οικονομικοπολιτική δημοσιογραφία

Ολα αυτά τα χρόνια, που όχι μόνο η εθνική οικονομία αλλά και η ίδια η εθνική κυριαρχία απειλήθηκαν, που διακυβεύτηκε η δημοκρατία -η εθνική μας παρακαταθήκη- και η ελευθερία, σε ώρες που κακόβουλοι «προστάτες» βύθισαν τη χώρα σε σκοτάδια και σε πισωγύρισμα, την έβαλαν σε τρικυμίες και περιπέτειες που έμοιαζαν να μην έχουν τέλος, οι άνθρωποι του Οικονομικού Ταχυδρόμου δήλωναν «παρών». Δίπλα στους αγώνες για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας όταν ξαναχτιζόταν σχεδόν από τα ερείπια, αναδεικνύοντας την αλήθεια χωρίς συμβιβασμούς, καταγράφοντας την ιστορία της οικονομίας τη στιγμή που γεννιόταν, αλλά δείχνοντας και το επόμενο βήμα της δημιουργίας και της εξέλιξης.

Η νέα εποχή του Οικονομικού Ταχυδρόμου που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2021, στις σύγχρονες συνθήκες της ψηφιακής ενημέρωσης των υπερυψηλών ταχυτήτων και του σκληρού ανταγωνισμού στον χώρο του Τύπου, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της ενημέρωσης όπως ποτέ πριν, μας βρίσκει φορείς μιας μεγάλης ευθύνης: να είμαστε κάθε στιγμή αντάξιοι της παρακταθήκης που λάβαμε

«Βαριά» ονόματα, σημαντική παρακαταθήκη

Γιάννης Μαρίνος, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Δημήτρης Στεργίου, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παύλος Κλαυδιανός είναι μόνο μερικά από τα «βαριά» ονόματα, που με τη «γενναία» πένα τους άφησαν το δικό τους στίγμα μέσα από τις στήλες του Οικονομικού Ταχυδρόμου στην -ας μας επιτραπεί ο όρος- οικονομικοπολιτική δημοσιογραφία. Γιατί, η οικονομία, η ανάπτυξη, η πρόοδος είναι πολιτική. Και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δεν δίστασε να παραμείνει στην πρώτη γραμμή και της έγκυρης πολιτικής ενημέρωσης, στον βαθμό που τα πολιτικά πράγματα καθορίζουν την οικονομία και το αντίστροφο. Καταγράφοντας και φωτίζοντας τα γεγονότα, εμβαθύνοντας, αναλύοντας, προτείνοντας, προτρέποντας.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πιστός στο ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά ως δίαυλος διαλόγου και πλατφόρμα προβληματισμού για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, διοργανώνει το 70 OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», τιμώντας τον έναν αιώνα διαδρομής του

Αυτό το «βαρύ» φορτίο τολμούμε οι σημερινοί διάδοχοί τους να φέρουμε και ανταποκρινόμενοι στο χρέος να σταθούμε αντάξιοι του χρίσματος της διαδοχής. Η νέα εποχή του Οικονομικού Ταχυδρόμου που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2021, στις σύγχρονες συνθήκες της ψηφιακής ενημέρωσης των υπερυψηλών ταχυτήτων και του σκληρού ανταγωνισμού στον χώρο του Τύπου, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της ενημέρωσης όπως ποτέ πριν, μας βρίσκει φορείς μιας μεγάλης ευθύνης: να είμαστε κάθε στιγμή αντάξιοι της παρακταθήκης που λάβαμε. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς μισόλογα, χωρίς περιστροφές. Και, παράλληλα, δίνοντας βήμα σε όποιους και σε όσα αφορούν την οικονομία, την επιχειρηματικότητα κάθε μεγέθους, τους αγρότες, τους εργαζόμενους… Αυτό δεσμευτήκαμε να κάνουμε από την πρώτη μέρα που «βγήκε στον αέρα» ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – ot.gr και συνεχίζουμε…

Για δύο ημέρες, κορυφαίοι εκπρόσωποι της οικονομίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, μάνατζερ, στελέχη της αγοράς, θα βρεθούν μπροστά από τια μικρόφωνα και τις κάμερες στο συνέδριο του OT στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο για να τοποθετηθούν και να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις για θέματα που συνθέτουν μια αβεβαιότητα γεμάτη αβεβαιότητα και προβληματισμό

Το 7ο OT FORUM στις 11 και 12 Ιουνίου

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πιστός στο ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά ως δίαυλος διαλόγου και πλατφόρμα προβληματισμού για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, διοργανώνει το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», τιμώντας τον έναν αιώνα διαδρομής του.

Για δύο ημέρες, κορυφαίοι εκπρόσωποι της οικονομίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, μάνατζερ, στελέχη της αγοράς, θα βρεθούν μπροστά από τια μικρόφωνα και τις κάμερες στο συνέδριο του OT στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο για να τοποθετηθούν και να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις για θέματα που συνθέτουν μια αβεβαιότητα γεμάτη αβεβαιότητα και προβληματισμό. Το πρόγραμμα του OT FORUM μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει το πρωί της πρώτης μέρας αναπτύσσοντας τις θέσεις του για την πολιτική αλλαγή, την οικονομική προοπτική και την αναγκαία σταθερότητα σε περιβάλλον ρευστότητας, ενώ τη δεύτερη μέρα του OT FORUM θα ανοίξει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα μιλήσει για την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης και την ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού

Η πορεία της οικονομίας, το νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, το ενεργειακό κόστος, το νέο παραγωγικό μοντέλο, η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, η επανεκκίνηση της βιομηχανίας, τα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα πραγματοποιθούν στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM.

Η δημοσιογραφική ομάδα του ΟΤ με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα καλύψει στις 11 και 12 Ιουνίου όλες τις εξελίξεις του 7ου OT FORUM με την εγκυρότητα και την αμεσότητα που διακρίνουν την οικονομική ιστοσελίδα της Alter Ego Media.

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM θα μεταδοθούν live streaming από τον ot.gr

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, θα αναπτύξει το κυβερνητικό σχέδιο «Ελλάδα 2030», ενώ για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς επηρεάζουν την οικονομία, αλλά και τις νέες τεχνολογίες στην άμυνα θα τοποθετηθούν o υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, θα αναλύσει το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη για να θωρακιστεί η ελληνική οικονομία. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας θα αναλύσει για τη ναυτιλίας ως κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο, όπως είναι ο σημερινός

Συνδέοντας το χθες με το σήμερα

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν οι Δημήτρης Στεργίου, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Παύλος Κλαυδιανός, Αντώνης Παπαγιαννίδης και Χρήστος Δόγας. Θα θυμηθούν, θα αφηγθούν και να συνδέσουν το ιστορικό παρελθόν με το σήμερα.

Πολιτική και πολιτικοί

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει το πρωί της πρώτης μέρας αναπτύσσοντας τις θέσεις του για την πολιτική αλλαγή, την οικονομική προοπτική και την αναγκαία σταθερότητα σε περιβάλλον ρευστότητας, ενώ τη δεύτερη μέρα του OT FORUM θα ανοίξει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα μιλήσει για την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης και την ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Ακόμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, θα μιλήσει για το κράτος δικαίου και την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στους θεσμούς και στις σταθερές στην περδίνηση των γεωπολιτικών αναταράξεων, ένα θέμα ιδιαιτέρως επίκαιρο και ουσιαστικό.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, θα αναπτύξει το κυβερνητικό σχέδιο «Ελλάδα 2030», ενώ για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς επηρεάζουν την οικονομία, αλλά και τις νέες τεχνολογίες στην άμυνα θα τοποθετηθούν o υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, θα αναλύσει το νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη για να θωρακιστεί η ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας θα αναλύσει για τη ναυτιλίας ως κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο, όπως είναι ο σημερινός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά υπό την παρούσα συγκυρία η παρουσία της Radmila Šekerinska, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του NATO, στο 7ο OT FORUM. Η κα Šekerinska θα μιλήσει την πρώτη ημέρα του συνεδρίου για τον ρόλο του ΝΑΤΟ σε έναν κόσμο που αλλάζει, για το παρόν και το μέλλον της συμμαχίας

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, θα τοποθετηθεί μαζί με τον Σπύρο Γιούργα, Executive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF, σε σχέση με την οικονομία και τις επιχειρήσεις σε καιρούς γεωπολιτικών αδιεξόδων.

Για το καίριο θέμα των προκλήσεων και των χαμένων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία θα συζητήσουν ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, οικονομολόγος, βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, πρώην υπουργός ΠΕΝ & Αν. υπουργός Οικονομικών και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, μέλος Επιστ. Συμβουλίου ΙΝΑΤ, πρ. Συντονιστής Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του ομίλου εταιρειών AKTOR θα μιλήσει για τις νέες λεωφόρους ενέργειας και ασφάλειας, τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG. Αντίστοιχα, για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτάρκεια σε καιρούς πολέμου και ειδικότερα για τη στρατηγική της Motor Oil θα τοποθετηθεί ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil, ενώ ο Μανούσος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO ΑΔΜΗΕ, θα αναφερθεί στον ρόλο των ηλεκτρικών δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης ως ενεργειακής ασπίδας της Ελλάδα

Μια και λόγος γίνεται για το πεδίο της πολιτικής, να επισημάνουμε ότι για τα νέα κόμματα, τη ρευστότητα και τις τάσεις στο πολιτικό σκηνικό θα μας διαφωτίσουν έμπειροι αναλυτές. Συγκεκριμένα, οι Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος METRON ANALYSIS, Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, μέλος Επ. Συμβουλίου ΙΝΑΤ και Ευτύχης Βαρδουλάκης, εταίρος STRATEGO, Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας

Η ΔΕΗ αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την Ελλάδα και η Έλενα Γιαννακοπούλου θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την περαιτέρω επέκταση του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Η αναπληρώτρια γ.γ. του ΝΑΤΟ Radmila Šekerinska

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά υπό την παρούσα συγκυρία η παρουσία της Radmila Šekerinska, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του NATO, στο 7ο OT FORUM. Η κα Šekerinska θα μιλήσει την πρώτη ημέρα του συνεδρίου για τον ρόλο του ΝΑΤΟ σε έναν κόσμο που αλλάζει, για το παρόν και το μέλλον της συμμαχίας.

Ενεργειακή ασφάλεια

Η ενεργειακή ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον πλανήτη να βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο ενεργειακό σοκ, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Αυτό το θέμα και οι προεκτάσεις του σε όλα τα επίπεδα αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στο 70 OT FORUM.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής EFA Group, Ιδρυτής και CEO THEON, Πρόεδρος ΕΕΝΕ και ο Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, θα συζητήσουν για το θέμα των γεωπολιτικών κρίσεων που αφυπνίζουν την Ευρώπη, καθώς και για το πλαίσιο και τα κίνητρα για την αμυντική βιομηχανία

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του ομίλου εταιρειών AKTOR θα μιλήσει για τις νέες λεωφόρους ενέργειας και ασφάλειας, τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG. Αντίστοιχα, για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτάρκεια σε καιρούς πολέμου και ειδικότερα για τη στρατηγική της Motor Oil θα τοποθετηθεί ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil, ενώ ο Μανούσος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO ΑΔΜΗΕ, θα αναφερθεί στον ρόλο των ηλεκτρικών δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης ως ενεργειακής ασπίδας της Ελλάδας.

Η ΔΕΗ αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την Ελλάδα και η Έλενα Γιαννακοπούλου θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την περαιτέρω επέκταση του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο, αυτό της ενεργειακής ασφάλειας, με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της Κατερίνας Σάρδη, Country Manager & Διευθύνουσας Συμβούλου της Energean στην Ελλάδα, σε σχέση με την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια και ειδικότερα για τους υδρογονάνθρακες και την ενεργειακή αυτονομία.

«Η χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δόθηκε» και θα εξηγήσει γιατί, ο CEO του Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος,μιλώντας για το παρόν και το μέλλον τη ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Λίγο αργότερα, σε πάνελ με θέμα τις βιομηχανίες με εξωστρέφεια και κοινωνικό αποτύπωμα θα μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους οι Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος Παπαστράτος, Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ και Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO Μέλισσα – Κίκιζας.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής EFA Group, Ιδρυτής και CEO THEON, Πρόεδρος ΕΕΝΕ και ο Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, θα συζητήσουν για το θέμα των γεωπολιτικών κρίσεων που αφυπνίζουν την Ευρώπη, καθώς και για το πλαίσιο και τα κίνητρα για την αμυντική βιομηχανία.

Για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας στο πλαίσιο του μεγάλου στόχου του electrification θα τοποθετηθούν οι Κατερίνα Καραλή, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Θεμάτων στην ENERWAVE, Γιώργος Στάμτσης, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ και Παναγιώτης Λαδακάκος, Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

Ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO Imperial Brands Hellas, θα μιλήσει για τη βιομηχανία με καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ ο Svetoslav Atanasov, CEO Coca Cola HBC, ο Sebastian Sanchez, General Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και ο Αντώνης Αυγερόπουλος, CEO της Nespresso Hellas θα συζητήσουν για επιχειρήσεις με επενδυτικό προσανατολισμό και πολυετή βιώσιμη πορεία

Παραγωγική βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σε μια περίοδο κατά την οποία συζητείται ευρέως η ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, μπροστά στην κάμερα του OT FORUM θα πάρουν τον λόγο εκλεκτοί καλεσμένοι, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και εξαιρετικοί γνώστες του σύγχρονου επιχειρείν.

«Η χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δόθηκε» και θα εξηγήσει γιατί, ο CEO του Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος,μιλώντας για το παρόν και το μέλλον τη ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Οι τράπεζες μέσα στο νέο σκηνικό των απανωτών κρίσεων έχουν να παρουσιάσουν νέες μορφές χρηματοδότησης. Για αυτές θα μιλήσει στο 7ο OT FORUM ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα

Λίγο αργότερα, σε πάνελ με θέμα τις βιομηχανίες με εξωστρέφεια και κοινωνικό αποτύπωμα θα μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους οι Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος Παπαστράτος, Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ και Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO Μέλισσα – Κίκιζας.

Για το κρίσιμο θέμα των υποδομών και ιδίως μετά το Ταμείο Ανάπτυξης θα τοποθετηθεί από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ.

Ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO Imperial Brands Hellas, θα μιλήσει για τη βιομηχανία με καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ ο Svetoslav Atanasov, CEO Coca Cola HBC, ο Sebastian Sanchez, General Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και ο Αντώνης Αυγερόπουλος, CEO της Nespresso Hellas θα συζητήσουν για επιχειρήσεις με επενδυτικό προσανατολισμό και πολυετή βιώσιμη πορεία.

Σε άλλο πάνελ, θα τοποθετηθούν για τις αιωνόβιες και υπερ-αιωνόβιες επιχειρήσεις και τη συνταγή της ανθεκτικότητας και τη συνεισφορά τους στην οικονομία και στη χώρα, ο Δημήτρης Χανής, CEO Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ο Γιάννης Μητρόπουλος, Γεν. Διευθυντής Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Οι τράπεζες μέσα στο νέο σκηνικό των απανωτών κρίσεων έχουν να παρουσιάσουν νέες μορφές χρηματοδότησης. Για αυτές θα μιλήσει στο 7ο OT FORUM ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα.

Για το πώς το permacrisis αλλάζει την οικονομία και τις επενδύσεις, καθώς και για το στοίχημα για το νέο παραγωγικό μοντέλο θα συζητήσουν οι Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο ΟΠΑ – Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Strategy & Markets PWC – Αργυρώ Μπανίλα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ειδικών Πιστοδοτήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα.

Ποιο είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιος είναι η θέση και ο ρόλος της βιομηχανίας μέσα σε αυτό θα αναπτύξει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients

Σε άλλο πάνελ, θα τοποθετηθούν για τις αιωνόβιες και υπερ-αιωνόβιες επιχειρήσεις και τη συνταγή της ανθεκτικότητας και τη συνεισφορά τους στην οικονομία και στη χώρα, ο Δημήτρης Χανής, CEO Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ο Γιάννης Μητρόπουλος, Γεν. Διευθυντής Φυσικό Αέριο Ελλάδος.

Στην επιστροφή της βιομηχανίας κατά την περίοδο που στην αγορά είναι κυρίαρχες έννοιες τα megatrends, η ΑΙ και η κοινωνική ευθύνη, θα αναφερθεί ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος της ΕlvalHalcor

Ποιο είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιος είναι η θέση και ο ρόλος της βιομηχανίας μέσα σε αυτό θα αναπτύξει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, ενώ η καινοτομία, η τεχνολογία και η πιστοποίηση ως το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας είναι το θέμα συζήτησης του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, γενικού διευθυντή του ΟΒΙ με τον Βασίλη Μπαλούμη, CFO της Lavipharm.

Στην επιστροφή της βιομηχανίας κατά την περίοδο που στην αγορά είναι κυρίαρχες έννοιες τα megatrends, η ΑΙ και η κοινωνική ευθύνη, θα αναφερθεί ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος της ΕlvalHalcor.

Το μείζον θέμα των επιπτώσεων των γεωπολιτικών αναταράξεων στο κόστος χρήματος θα αναπτύξει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

Για τον ρόλο των δικτύων και της ενέργειας στην εποχή της ΑΙ και το customer experience στις πωλήσεις θα τοποθετηθεί ο Διονύσης Τσίτος, Managing Director της Volton & Orizon.

Για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου θα συζητήσουν οι Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, η Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος ΣΒΕ και ο Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΤΕ.

Γεωπολιτική και κεφαλαιαγορές

Το μείζον θέμα των επιπτώσεων των γεωπολιτικών αναταράξεων στο κόστος χρήματος θα αναπτύξει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα μιλήσει στο 7ο OT FORUM για τη μετάβαση των κεφαλαιαγορών εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, ενώ ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της Euronext Athens θα φωτίσει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται για το ελληνικό χρηματιστήριο στην εποχή της ενιαίας αγοράς.

Για το δημογραφικό ως τη μεγάλη πρόκληση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής θα μιλήσει ο Μιχάλης Βλασταράκης, γενικός διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobank

Ελληνική οικονομία και επιχειρήσεις

Το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο των έργων και των assetsτου Υπερταμείου στην Περιφέρεια είναι το θέμα της τοποθέτησης του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, αναπληρωτή CEO του Υπερταμείου.

Ο Filippo Taddei, Managing Director, Global Investment Research thw Goldman Sachs International θα σκιαγραφήσει το νέο τοπίο στη διεθνή οικονομία υπό τη σκιά των γεωπολιτικών αναταράξεων

Για το δημογραφικό ως τη μεγάλη πρόκληση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής θα μιλήσει ο Μιχάλης Βλασταράκης, γενικός διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobank, ενώ η Ολγα Κατσιμπέρη, γενική διευθύντρια NAK Insurance Brokers, θα μεταφέρει την εμπειρία της σε σχέση με το αποτύπωμα μιας ελληνικής εταιρείας μέσα στις δεκαετίες.

Ο Filippo Taddei, Managing Director, Global Investment Research thw Goldman Sachs International, o Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ, πρώην υφυπ. Εργασίας και ο Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ θα τοποθετηθούν σε σχέση στο φλέγον ζήτημα του δημογραφικού και τις προκλήσεις που δημιουργεί για τις επιχειρήσεων ενώ θα αναλύσουν τις επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρίσεων στην ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking and Wealth Management Officer της CrediaBank θα αναπτύξει την πρόταση της CrediaBank για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ.

Από το 7ο OT FORUM δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το κρίσιμο για την ελληνική οικονομία κεφάλαιο του τουρισμού και του πολιτισμού. Για τους κρυμμένους θησαυρούς τους θα μιλήσει η Ιωάννα Δρέττα CEO REDS, Μέλος ΔΣ Ελλάκτωρ & Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Η Ελλάδα στον κόσμο

Η Ινώ Αφεντούλη, Ειδική Σύμβουλος, Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας, ΕΛΙΑΜΕΠ, η Κωνταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια Πολιτικής Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αναπτύξουν τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις σχέσεις με Ευρώπη και ΗΠΑ.

Στο ερώτημα πού βαδίζει η ελληνική οικονομία και ειδικά στο μέρος που αφορά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τη μετά RRF εποχή θα απαντήσει αναλυτικά ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος.

Πολιτισμός και Τουρισμός

Από το 7ο OT FORUM δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το κρίσιμο για την ελληνική οικονομία κεφάλαιο του τουρισμού και του πολιτισμού. Για τους κρυμμένους θησαυρούς τους θα μιλήσει η Ιωάννα Δρέττα CEO REDS, Μέλος ΔΣ Ελλάκτωρ & Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Από την πλευρά τους ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα και ο Θανάσης Καρλής Marketing Manager ΟΛΠ θα μιλήσουν για βιώσιμα projects και ανθεκτικές υποδομές στο πλαίσιο ενός τουρισμού με υπεραξία και κοινωνική ευθύνη.