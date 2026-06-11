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OT FORUM – Βλασταράκης: Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα το δημογραφικό

Για τις πρωτοβουλίες της Eurobank στο δημογραφικό αναφέρθηκε ο Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 17:32
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OT FORUM – Βλασταράκης: Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα το δημογραφικό
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«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα είναι σήμερα το δημογραφικό, καθώς δεν υπάρχει οικονομικό μέγεθος που να μην επηρεάζεται από αυτό» υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank Μιχάλης Βλασταράκης, στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Γιώργο Μανέττα και Ελένη Στεργίου.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της σταθερής ενασχόλησης της Eurobank με το ζήτημα του δημογραφικού, η τράπεζα χρηματοδότησε πριν τέσσερα χρόνια μελέτη του ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο της οποίας προβλέπεται χαμηλότερη παραγωγικότητα, πτώση αριθμού μαθητών στα σχολεία και 30%  καθώς και μείωση 30% στο ΑΕΠ της χώρας.

Για τον λόγο αυτό, η Eurobank ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών με έμφαση την ακριτική Ελλάδα. «Δεν προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα αλλά να φωτίσουμε περιοχές όπου χρειάζονται πρωτοβουλίες», εξήγησε ο Μιχάλης Βλασταράκης, προσθέτωντας: «Κάθε μας δράση γίνεται χέρι χέρι με το νεοσύστατο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής».

Στο επίκεντρο η ακριτική Ελλάδα

Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Eurobank για την αναστροφή του φαινομένου αυτού, ο κ. Βλασταράκης παρουσίασε τις δράσεις και το σκεπτικό πίσω από αυτές.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι στην ακριτική Ελλάδα υπάρχουν ζευγάρια που ήθελαν να αποκτήσουν παιδί, αλλά δεν μπορούσαν για λόγους ιατρικούς και οικονομικούς. Γι’ αυτό συνεργαστήκαμε με την Be-live και σήμερα χαιρόμαστε που συμβάλλαμε να έρθουν 85 νέες ζωές στον κόσμο».

Στη συνέχεια, επεσήμανε τη στήριξη που έδωσε η Eurobank σε οκτώ ελληνικά νησιά με παιδαγωγούς, βάσει των αναγκών που εκφράστηκαν από τις τοπικές αρχές.

Όσον αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας, ο Μιχάλης Βλασταράκης δήλωσε ότι η Eurobank συνεργάζεται με το Μαζί για το Παιδί, με τους οφελούμενους να φτάνουν τους 10.000 σε όλη την Ελλάδα.

OT FORUM

Στον τομέα της εργασίας, ο ίδιος ανέφερε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ακριτικές περιοχές χρειάζονται δουλειές στον τόπο τους.

«Έτσι, δημιουργήσαμε 75 μόνιμες θέσεις εργασίες με τηλε-εργασία στη Βόρεια Ελλάδα. Εκπαιδεύσαμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι σήμερα χαρούμενη που μπορούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στην ακριτική Ελλάδα», είπε ο Μιχάλης Βλασταράκης.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με την AFI Microfinance η Eurobank στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ ειδικά για τις νέες οικογένειες η τράπεζα προσφέρει στεγαστικά δάνεια για 40 χρόνια με 1% τελικό επιτόκιο για όσες οικογένειες αποκτήσουν τρίτο παιδί.

Νέες προτεραιότητες

Σχετικά με τις νέες δράσεις της Eurobank για το δημογραφικό στον Έβρο, ο κ. Βλασταράκης έκανε ειδική αναφορά στο οικιστικό συγκρότημα στην Ορεστιάδα «το οποίο προορίζεται για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών, ώστε να εξυπηρετήσουν τα χωρία της περιοχής».

Έπείτα, ο ίδιος σημείωσε τις πρωτοβουλίες της Eurobank σχετικά με τη θεμελίωση παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια, τη δημιουργία έξι νέων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

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